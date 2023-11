[メゾン・ロココ株式会社]

日本初*のラグジュアリービール「ROCOCO Tokyo WHITE」を開発・販売するMaison Rococo株式会社(CEO:若林 洋平、本社:東京都中央区)は、シンガポールに続く海外展開の第2弾として、この度台湾で展開開始することをお知らせいたします。「ミシュランガイド台湾2023」で星を獲得した計44軒のうち、すでに15軒以上にてお取り扱いを開始していただいており、台湾のお客様からご好評を多数頂戴しております。





「ROCOCO Tokyo WHITE」は日本で生まれ、2018年3月の発売以来シルクのように優しくなめらかな味わいがお料理の味を引き立てるビールとして、料理人やソムリエの皆様から熱いご支持を受け、発売からわずか1年で100を超える星付きの飲食店でご愛顧いただいております。日本発のラグジュアリーを世界に広めていくことが当社の夢であり、シンガポールに続き、台湾でも我々のプロダクトの品質と“ラグジュアリービール”というコンセプトがファインダイニングで通用することが証明されました。



引き続き、最高級の料理、特別な瞬間に寄り添うために生まれた唯一無二のラグジュアリービールとしてより多くの方々に楽しんでいただけるよう、今後も提携するファインダイニングを世界中に広げて参ります。





*自社調べ。日本国内におけるビールブランドとして。(発売開始時点の2018年3月)



■台湾のお取り扱いレストランの一部をご紹介

「ROCOCO Tokyo WHITE」は現在、台湾のミシュラン星付き飲食店を中心に40軒以上にお取り扱いいただいております。その中の一部をご紹介いたします。なお、台湾におけるすべてのオペレーションとロジスティクスの管理者として、Welldone T&L Co., Ltd.の William 陳伯紳を任命しました。台湾でのご注文や物流に関するご質問はWelldone T&L Co., Ltdまでご連絡ください。



Impromptu by Paul Lee http://www.impromptu.com.tw/





「ミシュランガイド台湾2023」 1つ星獲得



【シェフ Paul Lee氏コメント】

“I like how ROCOCO incorporated the feedback of leading chefs in Japan to develop their recipe. The result is a beer without any of the bitterness that can interfere with the taste of food. As a chef, I find this absolutely wonderful!”



「ROCOCO Tokyo WHITEは、日本の一流シェフの意見を取り入れてレシピを開発しました。その結果、料理の味を邪魔しない苦味のないビールが完成しました。シェフとして、これは本当に素晴らしいことだと思います!」





logy https://logy.tw/





「ミシュランガイド台湾2023」 2つ星獲得

「世界のベストレストラン50(The World's 50 Best Restaurants)」にて24位獲得(2021)



【シェフ Ryogo Tahara氏コメント】

“It is a pleasure for me to introduce Taiwan to ROCOCO Tokyo WHITE, which is famous in Japan for having made a connection between beer and fine dining. The gentle flavor of ROCOCO Tokyo WHITE pairs beautifully with the flavors I explore in my cuisine, without overpowering them.”



「日本でビールとファインダイニングを結びつけたことで有名なROCOCO Tokyo WHITEを台湾に紹介できることを嬉しく思います。ROCOCO Tokyo WHITEの繊細な味わいは、私が探求する料理の風味を邪魔することなく、見事に調和します。」





鮨 野村 https://guide.michelin.com/jp/en/taipei-region/taipei/restaurant/sushi-nomura





「ミシュランガイド台湾2023」 1つ星獲得



【料理長 Yuji Nomura氏コメント】

"ROCOCO captivates fine dining lovers with its champagne like qualities such as having a delicate, creamy texture and a fruity aroma. Its unique, bitterness-free taste sets it apart from traditional beers. The subtle flavors of sushi find harmony with ROCOCO’s elegant taste, which creates a delightful pairing.”



「ROCOCOは、シャンパンのような繊細でクリーミーな口当たりとフルーティーな香りでファインダイニング愛好家らを魅了しています。苦味のない独特の味わいは、従来のビールとは一線を画しています。鮨の繊細な風味がROCOCOのエレガントな味わいと調和し、楽しいペアリングを生み出しています。」





■ラグジュアリービール「ROCOCO Tokyo WHITE」の主な5つのこだわり

清らかな富士山の伏流水を使用。ROCOCOは非加熱、無濾過であるため海外においても、定温の冷蔵便で輸出。フレッシュな状態で海外でもお楽しみ頂けます。



フルーティーな香りとシルクのような繊細な味わいを、白ワインのグラスに注いで飲むスタイル



従来のビールでは合わせることが難しかった繊細な懐石料理や、味の構成が複雑なフレンチとの相性が良いホワイトビール



ミシュラン星付きレストランやシェフ、著名なソムリエたちから認められた贅沢なおいしさ



シャンパンラバーの女性や今までビールを飲んでこなかった女性たちにリピートされる苦味控えめな味わい









■商品概要

URL:https://rococotokyo.shop/



商品名:ROCOCO Tokyo WHITE

内容量:1本 330ml

アルコール分:5.5%

本体価格:ギフトボックス2本セット 貼り箱タイプ:5,280円(税込)

ギフトボックス2本セット 木箱タイプ:5,940円(税込)

6本ケース:7,920円(税込)

12本ケース:15,840円(税込)

24本ケース:31,680円(税込)



※本体価格に加え、別途送料一律1,100円(税込)

※ギフトラッピング 400円(税込)

※2本セットのみ、ギフトボックスに入れてお送りいたします。

※6本、12本、24本セットは通常の配送です。



■Maison Rococo 株式会社について

<会社概要>

社名:Maison Rococo株式会社(メゾン・ロココ)

設立年:2017年

代表取締役:若林 洋平(Yohay Wakabayashi)

所在地:東京都中央区晴海3-10-1 Daiwa晴海ビル2F WeWork

URL:https://www.rococotokyo.com/

Instagram: @rococotokyo https://www.instagram.com/rococotokyo/



■Welldone T&L Co., Ltdについて

<会社概要>

社名:Welldone T&L Co Ltd (威登貿易有限公司)

設立年:2020 年

代表取締役:William Chen(陳伯紳)

所在地:台灣,新北市中和區民有街23號

Email:info@welldone-trade.com



