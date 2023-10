[株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ]

日帰りでは知ることのできない滞在するからこそ感じることができる夜と朝。時間の流れと景色の移り変わりを感じる、葉山の秋・冬ご滞在プラン。







日帰りでは知ることのできない滞在するからこそ感じることができる夜と朝。時間の流れと景色の移り変わりを感じる、旅ではない暮らし方のすすめ。

日々の生活で張りつめた気持ちを緩め、そして五感を研ぎ澄ます。ヴィラに届く潮の香り、波の音に包まれて見上げる星空、明け方にトレイルで深く吸い込む緑と土の香り、散歩に出かける犬たちの嬉々とした後ろ姿、朝市に並ぶ新鮮な野菜や魚介類が放つ色彩。



特別な「旅」ではなく、まるで暮らすように滞在をする。少しずつ、葉山の空気に染まっていく。

気付けば胸いっぱいの呼吸を繰り返している。

葉山は、澄んだ空気と夕日に輝く海が何よりも自慢。

The Canvas Hayama Parkで1年をリセットする為に深呼吸。





秋・冬限定のお得な滞在プラン







期間限定で、通常価格より15%引きでご案内。

葉山のお弁当屋さんが作る朝食BOXも無料でお付けいたします。



空気が澄んで、葉山公園から見える富士山がくっきり海に浮かぶように眺めることが出来ます。

寒くなるにつれて海はどの季節よりも透明度が増す。

暖かなヴィラでのおこもり滞在と、ちょっと海辺での散歩を楽しんでみてください。



【販売期間】9月1日~10月31日

【宿泊対象期間】9月1日~12月22日





LOCATION かんじる、かおる







The Canvas Hayama Parkが佇む閑静な地は、その昔、御用邸の馬場として管理されていた県立「葉山公園」のほど近

く。そこは、葉山に住む人々にとっても少し特別な場所。早朝に訪れれば、手入れをされた芝と立ち並ぶ松の木の緑が鮮やかで、その向こうには大浜海岸から望む長者ヶ崎や小磯の鼻。夏の一色海岸には、地元の人も楽しみにする、海の家がいくつか並びます。お天気の良い日の夕方には、いつ見ても言葉を失う美しい夕焼けが広がります。愛犬や子供たちと、友達やパートナーと。何かちょっとしたひと時を過ごすための大切な場所。日帰りでは過ごすことのできない、澄んだ空気に包まれる早朝、そして水平線まで広がる星空の下での時間。

NATURE みる、きく、かんじる、かおる







湘南エリア随一の澄んだ海。

この海では、カヤックやヨット、アウトリガーカヌー、スキンダイビングと、多種多様なマリンスポーツを楽しむことができます。

海だけでなく、海をほんの少し離れて山に入れば、トレイルが続き、軽いハイキングから、少しハードなトレイルランニングまでお楽しみいただけます。そのトレイルにあるいくつかのポイントは、三浦半島まで望むことができる絶景ポイント。

春は芽吹きのエネルギーを感じ、夏にはむせ返る様な緑と蝉の声に包まれる。そして秋から冬に掛けては、葉の落ちた木々の合間から澄んだ空を見上げ、踏みしめた足元にはかさかさ、こそこそと音を立てる落ち葉。そのふかふかとした落ち葉から は、甘く香ばしいにおいが広がります。



ACTIVITY かんじる、ふれる、みる、かおる







葉山には、ユニークなアクティビティプログラムをご提案するクラブがいくつかあります。

都心から週末をメインに通う人、葉山に住みつつそのクラブをサポートしたりその環境を存分に楽しむ人。

初心者やビジター向けのプログラムも揃っていますので、ぜひ葉山ならではの体験をお楽しみください。







FOOD あじわう、かおる







深呼吸をして、五感をフル活用して時間を過ごす。澄んだ朝の空気や、日中に海から吹く風に感じる潮の香りを吸い込めば、おのずとお腹も空いてくる!

The Canvas Hayama Parkの近隣には、地元の人が足しげく通う食堂からミシュラン星付やビブグルマンに選ばれた様々なスタイルのレストランがあります。また、ヴィラにはキッチンや調理器具もご用意していますので、三浦や鎌倉の新鮮な野菜や魚介類を仕入れ、簡単なお料理をお楽しみいただくことも可能です。

朝獲れの野菜や魚介類をはじめ、卵や葉山牛など、あらゆる新鮮な食材が揃います。まさに、「まるで暮らすように」、お食事のチョイスもお楽しみいただけます。

RELAX かんじる、かおる







The Canvas Hayama Parkの周辺には、葉山公園や大浜海岸、一色海岸やトレイルなど、徒歩でぶらりと行ける深呼吸ポイントが沢山あります。

滞在の度に、きっと新しいポイントを発見していただくことができるはず。 あなただけの、深呼吸ポイントマップを是非作ってみてください。

また、波の音を聞きながらトリートメントを受けられるリラクゼーションサロンや、のんびりとお部屋で受けるスパトリートメントのご紹介も承ります。葉山ならではの自然に囲まれつつも洗練された時間をお楽しみいただくことができます。





Akatsuki-暁-

ミッドセンチュリーの香りに包まれながら、愛犬と寛げる部屋。







初めて出会ったのに、なぜか懐かしさを感じるヴィンテージのインテリア。アースカラーで統一された落ち着きのある空間は、愛犬と一緒にご滞在いただけます。葉山公園や大浜海岸、葉山御用邸や一色海岸へお散歩に出かけたり、お部屋で愛犬のフォトジェニックな写真を撮影したり。

愛犬との非日常をお楽しみください。







Unkai-雲海-

上質なインテリアに囲まれて、解放感に浸れる安らぎの部屋。







静寂さが漂う吹き抜けの空間には、シンプルながらデザイン性に富んだ調度の数々。2階のライブラリースペースで、読書に耽るも良し、デイベッドでうたた寝するも良し。

ベッドルームはふたつあるので、ご両親や友人と気兼ねない滞在が楽しめます。





Minamo-水面-

上天井から光が注ぐギャラリー五感と心が刺激される部屋。







窓のないギャラリーは、まるで海の底のよう。天井から射し込む光が写真に収められた葉山時間を照らし出します。

螺旋階段を上った先には、大人もとき めくような色彩が施された遊び心あふれる空間が。お子様と一緒に童心に返っ てお過ごしください。







The Canvas Hayama Park





■住所:〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1969

■交通:東京駅から逗子駅までJR横須賀線で約60分。逗子駅から葉山公園駅まで京急バスで約20分。葉山公園駅からホテルまで徒歩5分。

■客室:3棟(1棟最大5名まで)

■チェックイン15:00 / チェックアウト 11:00

■1棟(定員5名) 50,000円~(税込)

□公式サイト:https://thecanvashotel.jp/

□予約サイト:https://go-bluesky-as.reservation.jp/ja/hotels/thecanvashotel/searchInput

□Instagram:https://www.instagram.com/the_canvas_hayama_park/





