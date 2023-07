[1st PLACE株式会社]

IA/OИE/#kzn(キズナ)/さとうささら/すずきつづみ/弦巻マキ/東北きりたん/結月ゆかり/ロサ(ROSA)







2021年、音声合成ソフトウェア「CeVIO AI」(チェビオ エーアイ)の人気キャラクターたちが集結した初のバーチャルミュージックフェスとしてスタートし、2022年には「ミュージック超会議 2022」で開催され、更にパワーアップしたパフォーマンスで再配信を望む多くの視聴者からの声にお応えし、2021年版と2022年版の両公演をアンコール放送として開催が決定しました。





[配信情報]

・公演名:『2023 SUMMER “CeVIO PARTY” ENCORE Plus』

・視聴サイト:Z-aN (https://www.zan-live.com/)





■ 2023 SUMMER “CeVIO PARTY” ENCORE Plus【Vol.1】

・配信日時:2023/8/13(日) 開場18:00 開演18:30

・配信内容:2021年に配信された『VIRTUAL MUSIC JAM -CeVIO PARTY- 2021』の再配信

・アーカイブ視聴期間 : 2023/9/10(日)23:59まで

・出演者 : IA / OИE / さとうささら / 弦巻マキ / 東北きりたん / 結月ゆかり※五十音順





■ 2023 SUMMER “CeVIO PARTY” ENCORE Plus【Vol.2】

・配信日時:2023/8/31日(木) 開場18:00 開演18:30

・配信内容:2022年に配信された『VIRTUAL MUSIC JAM -CeVIO PARTY- 2022』の再配信

・アーカイブ視聴期間 : 2023/9/28(木)23:59まで

・出演アーティスト : IA / OИE / #kzn(キズナ) / さとうささら / すずきつづみ / 弦巻マキ / 結月ゆかり / ロサ(ROSA) ※五十音順





[チケット情報]

・発売:7/28(金)18:00より「Z-aN」(https://www.zan-live.com/live/detail/10330)にて発売

・チケット価格:

【Vol.1 & Vol.2】チケットセット:¥5,800(税抜) /¥6,380(税込)

【Vol.1】:¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)

【Vol.2】:¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)

・チケット販売期間:

【Vol.1 & Vol.2】チケットセット: 9/10(日)18:00まで

【Vol.1】:9/10(日)18:00まで

【Vol.2】:9/28(木)18:00まで





[出演者情報]

■IA

Twitter : https://twitter.com/IA_Official_

HP : https://ia-aria.com





■OИE

Twitter : https://twitter.com/ONE_official_

HP : https://one-aria.com





■#kzn(キズナ)

Twitter : https://twitter.com/kzn_dayo

HP : https://kizunaai.com/kzn





■さとうささら

Twitter : https://twitter.com/sato_sasara

HP : https://cevio.jp





■すずきつづみ

Twitter : https://twitter.com/suzuki_tsudumi

HP : https://cevio.jp





■弦巻マキ

Twitter : https://twitter.com/maki_gyungyun

HP : https://www.ah-soft.com/maki





■結月ゆかり

Twitter : https://twitter.com/VOCALOMAKETS

HP : https://vocalomakets.com





■東北きりたん

Twitter : https://twitter.com/t_zunko?s=20

HP : https://zunko.jp/





■ロサ(ROSA)

Twitter : https://twitter.com/ROSA_ROSA_15

HP : https://rosa.zan-shin.net





(C)AHS Co. Ltd.

(C)CeVIO

(C)Kizuna AI Inc.

(C)SSS LLC.

(C)VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corp.

(C)ZAN-SHIN Co.,Ltd.

(C)1st PLACE Co.,Ltd.





◆「CeVIO AI」について

最新のAI技術により、声質・癖・歌い方・話し方を高精度に再現する新世代の音声創作ソフトウェア。

人間の歌声をリアルに再現するだけでなく、使いやすいGUIにより、ピッチパターンやタイミング等を自在に編集することが可能で、創作の可能性を大きく広げます。

製品情報ページ:https://cevio.jp/products_cevio_ai/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/29-18:46)