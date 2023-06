[株式会社シューズセレクション]

これからの夏に向けてWaterfrontで今売れている、男性に人気の日傘をご紹介。



株式会社シューズセレクション(本社:東京都渋谷区、代表取締役:吉野 哲、以下「シューズセレクション」)が展開するWaterfrontでは、昨年からブームの兆しのあった男性も使える日傘の6月売上が、前年に比べ175.2%とブレイク。最近は他業界でもメンズ美容やジェンダーレスが進んでおり、紫外線を気にする男性が増えています。自由が丘店では傘を選ぶ際にUVカット率を意識した男性も。今回はこれからの夏に向けて、Waterfrontで今売れている男性に人気の日傘をご紹介。紫外線対策だけでなく、熱中症対策にもなる日傘はアウトドアやスポーツ観戦にもおすすめです。





【男性は日傘もスタイリッシュに / LIM 全天候 55cm】



日差しと強い雨風への対策が万全な「全天候型」の傘は、男性に嬉しいシンプルで洗練されたデザイン。高いUVカット率・遮光率・遮熱性・撥水性能と日傘としてはもちろん雨傘としても使えるアイテムです。美容を気にする男性からの支持が高く、特に顔まわりが明るくなるオフホワイトを購入する男性が急増。日傘デビューにもおすすめの1本。

■価格:2,200円(税込)

■機能:UV CUT率99.9%以上 / 遮光率99.99%以上 / 耐風構造 / 超撥水加工

■Waterfront Official Shop:https://waterfront-umbrella.com/products/s355-07





【暑がり男子におすすめ / 銀行員の日傘 折 60cm】



美容を気にする方だけでなく、外まわりの営業さんやスポーツ観戦が好きな男性にもおすすめなのはこちら。遮熱効果の高いシルバーコーティング生地を使用し、生地の表面で強い日差しを反射、裏面の黒色で照り返しを吸収します。体感温度は約4度~7度低く感じられ、夏日でも快適。また、軽量なのに開くと大きい60cmサイズは、ビジネスバッグやリュックなどを持つサラリーマンも安心。

■価格:2,200円(税込)

■機能:UV CUT率99.9%以上 / 遮光率99.9%以上

■Waterfront Official Shop:https://waterfront-umbrella.com/products/bkuv-3f60-sh





【今や当たり前の自動開閉傘もUVカット機能付き / LIM 軽量自動開閉 55cm】



男性人気の高い自動開閉傘は開くと閉じるがワンタッチで可能なアイテム。UVカット付きの晴雨兼用傘のため、晴れの日も雨の日もお使いいただけます。重いイメージあった自動開閉傘が約200gと驚きの軽さになっているのも人気のポイント。トレンドのカーキはアウトドア好きな男性に好評。これから夏に向けてキャンプでの熱中症対策や、不意な雨対策にもぴったり。

■価格:2,530円(税込)

■機能:UV CUT加工 / 自動開閉 / 軽量約200g

■Waterfront Official Shop:https://waterfront-umbrella.com/products/u355-0717



【Waterfront JIYUGAOKA / TOKYO】



東京都目黒区自由が丘1丁目9-1

東京・自由が丘の新しいランドマークになることを目指してOPENした傘のエンターテイメントビルです。1Fから4Fまですべてが傘で埋め尽くされた店内には、約500種類、10,000本の傘がずらりと並びます。バラエティに富んだ傘が作り出す独特の世界観を、存分に堪能できる場所です。



