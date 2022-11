[カプセルジャパン株式会社]

YouTube クリエイターを中心としたプロモーションや日本、台湾・中華圏の越境マーケティングを

行うカプセルジャパン株式会社(本社:東京都新宿区/代表取締役:埴渕修世)は、所属クリエイ

ター三原JAPAN(三原彗悟、JUNちゃん)、サンエン台湾(ズズ)が出演するテレビ神奈川と日台交流協会合作の特別番組「サンエン台湾の教え台湾!」の地上波での放送が決定したことをお知らせいたします。放送は、テレビ神奈川

にて2022年11月15日火曜日午後6時45分から3週連続で行われます。









「サンエン台湾の教え台湾!」では三原彗悟とJUNちゃんがパーソナリティーを務め、台湾からは

ズズが参加。現地で活動している人気日本人YouTuberの2人と日本向け台湾コンテンツ配信を行

うズズが、3週に渡り知られざる魅力や日本との繋がりをテーマに台湾3都市を紹介していきます。

メンバーと仲の良い台南在住の日本人、SATOちゃんもゲストレポーターとして登場します。



《番組情報》

・番組名:「サンエン台湾の教え台湾!」

・内容:台湾にゆかりのある人気YouTuberが台湾の魅力をお届け

・出演:司会・三原彗悟、JUNちゃん、ズズ

(ゲスト SATOちゃん)

《放送情報》

・放送チャンネル:テレビ神奈川

・放送時間:2022年11月15日、22日、29日(火)いずれも午後6:45~7:00



<三原JAPANについて>





「アイドルになる」という夢を叶えるために、単身台湾に渡った三原慧悟が2016年に中国語で発信

するYouTubeチャンネル「三原JAPAN」を開設。

その後メンバーの加入や日本向けチャンネル「サンエン台湾」を開設などを経てチーム化し、2019

年には「三原JAPAN」が台湾で活動する外国人YouTuberとして史上初のチャンネル100万人登録

を達成。台湾のグルメや文化の紹介や、オリジナル楽曲、ショートフィルムの制作、人気映画主題歌

の中国語カバーなど多彩な活動を行う。YouTuberとして史上初の台湾の紅白歌合戦に出演を果たす

など台湾のトップYouTuberとして今もなお走り続けています。現在は台湾だけでなく東南アジア

各国にもファンが増え登録者数も150万人を突破いたしました。

チャンネルURL:https://www.youtube.com/channel/UCCBq7s8VOCyek275uvq5lYQ



<会社概要>

CAPSULEは2013年に設立以来、日本と台湾・中華圏の越境マーケティング、特にクリエイターを

起用したプロモーションを提供しているグローバルカンパニーです。

「 We empower creators and their stories by creating and elevating content busines soppor

tunities.コンテンツビジネスを創造・進化させてクリエイターとストーリーをエンパワーする)」

をミッションに掲げ、台湾・中華圏のYouTuber等のクリエイターが250組以上在籍しており、所

属クリエイターの総フォロワー数1,000万人以上のファンや視聴者に向けて、商品・サービス・観

光地などのプロモーション案件を年間1,000件以上実施しております。



会社名:カプセルジャパン株式会社

代表者:埴渕修世

所在地:〒 160-0023東京都新宿区西新宿 7-5-5PLAZA西新宿 UCF4階

・台北 105-59台北市松山區八徳路三段34號16樓

設立:2013年11月

URL: https://capsuleinc.co/jp

事業内容:中華圏を中心とした、クリエイターサポート・インフルエンサーマーケティング事

業



