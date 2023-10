[株式会社PinT]

PinT with 賃貸の提供で、「スマサポサンキューコール」を導入された企業様の業務負担軽減へ



IT技術によりインフラ手続きの効率化を提供する東京電力グループの株式会社PinT(東京都千代田区、代表取締役:木幡禎之、以下「PinT(ピント)」) と、不動産賃貸マーケットに対してテクノロジーを活用したサービスを提供する株式会社スマサポ(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:小田 慎三、証券コード:9342、以下 スマサポ)は、スマサポが提供する「スマサポサンキューコール」とPinTの賃貸管理会社向け電力サービス「PinT with 賃貸」の連携を開始したことをお知らせいたします。





本協業により、「スマサポサンキューコール」を利用する約800社の不動産管理会社の業務効率化と満足度向上を支援していくと共に、今後も様々なお客さまのニーズにピントを合わせ、新たな顧客価値の創造に邁進してまいります。



◆「PinT with 賃貸」とは

「PinT with 賃貸」は、専用のクラウドシステムを活用し、入退居の都度発生していた電気の契約切替手続きを簡素化し、一部屋ごとにお支払いする必要があった電気料金の支払いを一括にまとめることができる賃貸管理会社向けの業務効率化サービスです。



◆スマサポサンキューコールとは

スマサポサンキューコールは、賃貸住宅に入居されるご入居者様に対しておもてなしコールでコミュニケーションを図り、入居満足度アンケート調査とライフサポートサービスのご案内等を行うアウトバウンド型コールサービスです。

賃貸住宅の契約時に必要なガスや電気などのライフラインの手続きやインターネット回線の比較検討を入居者様に対してご説明し、煩わしいお申込み等のお手続きをスムーズに完了させることが可能です。 さらに、ご入居時によくある設備等の不具合のヒアリングや住み心地などのアンケート調査も行うことが可能で、入居者様の満足度向上と不動産管理会社の業務効率化や収益化が実現できるソリューションサービスです。







◆ PinT 会社概要

名称 :株式会社PinT

本社所在地:東京都千代田区神田須田町1-16-5 ヒューリック神田ビル4階

代表者 :代表取締役 木幡 禎之

設立 :2018年4月

資本金 :8億円(資本準備金含む)

企業URL :https://pintinc.jp/

事業内容 :

・低圧で電気をご使用されるお客さま向けサービス「PinTでんき」の企画・販売

・都市ガスをご使用されるお客さま向けサービス「PinTガス」の企画・販売

・高品質インターネット接続サービス「TEPCOひかり」の企画・販売





◆ スマサポ 会社概要

名称 :株式会社スマサポ

本社所在地:東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント1F

代表者 :代表取締役CEO 小田 慎三

設立 :2012年4月

資本金 :213,707,822円

企業URL :https://www.sumasapo.co.jp/

事業内容 :

・不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したDX推進事業



