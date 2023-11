[株式会社 黒澤楽器店]

2023年11月11日(水)~12日(木)



地下鉄「天神駅」から徒歩3分、西鉄バス「天神北」「天神郵便局前」から徒歩1分、西鉄「福岡天神駅」から徒歩5分。





今年で3回目の開催となるGakki EXPOが福岡で初開催!!



日本最大級の楽器専門店 株式会社 黒澤楽器店 (本社所在地:東京都豊島区、代表取締役社長:黒澤友広、以下 クロサワ楽器) は、2023年11月11日(水)~12日(木)ギターの大型販売催事「大楽器博Fukuoka Gakki EXPO 2023」をミーナ天神8Fで初開催!



大楽器博Gakki EXPO の見所はなんといってもミュージシャンの参戦。

ミュージシャン自身が「EXPOサポーター(1日販売員)」として店頭に立ち、実際に弾き比べや楽器選びのサポートをしてくれます。

さらに大手メーカーから日本の工房系ブランドまで20社以上の楽器メーカーが限定商品を持ち寄って福岡集結します。

期間中はクロサワ楽器 福岡ミーナ天神店の既存売り場に加えて、店舗の隣「The Companyホール」を貸し切り、売り場を大幅拡張。特設会場はアコースティックギターで埋めつくされ、既存の売り場ではエレキギターが拡張します。





【開催概要】

名称:大楽器博-Fukuoka Gakki EXPO 2023-

日程:2023年11月11日(土)・12日(日)

時間:11:00~20:00(*12日の特設会場のみ~18:00)

会場:「クロサワ楽器福岡ミーナ天神店」及び、「The Company Hall」

https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/

入場無料



【企画概要】

■EXPOサポーター(1日店長)



・11/11 AssH

YOASOBIのサポートギターを始めとして、ご自身のバンドや様々なユニットにてギターをプレイするAssH氏が一日店長として着任!



・11/12 よしださくら

今を駆けるガールズメタルバンド"HAGANE"のリーダー&リードギターとして活躍しているよしださくら氏が一日店長として着任!



*1日店長による大抽選会も開催予定。



■EXPOリポーターとして、OHORI 123によりYOUTUBEチャンネルにて会場の様子を配信!





■Martin大展示会

日本総代理店がすべての力を注ぎこむMartinの大展示会!

カタログモデルがフルラインナップで集結するのはもちろん、普段弾き比べる事の出来ないレアモデルを複数用意、選定品や限定特典も多数用意されます。





■ヴィンテージ出張展示販売会

期間限定で、当社名古屋店に展示しているビンテージギターが期間限定展示。





■国産ギター大展示会

日本でギター製作を行うギターブランドの楽器が勢ぞろい!

王道モデルは勿論のこと、当店でしか購入が出来ないレアなモデル等も多数展示。

該当ブランドのビルダー本人から開発秘話を聞けるチャンス!調整会も同時開催。



■無料調整会

Martin、Gibsonの他多数のメーカー工房からビルダーやリペアマンが集結。

お使いのギターのコンディションを無料調整します。(予約制)



【アクセス情報】

店舗名:クロサワ楽器 福岡ミーナ天神店

住所:〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目3-8

電話番号:092-791-9638

ミーナ天神の8F。



【出店メーカー】

<エレキギター>

Fender / Gibson / Ibanez / Heritage / J.W.Black / LSL Instruments / Luxxtone / M.B.Guitars / Koca Guitars / Giulio Negrini Guitars (GNG) /STK Guitars / Bizen / Freedom / Deviser (Momose・Bucchus ) / Infinite / Kino Factory / Moon Guitars / Provisiton / Red House / Sago NMG / SAITO Guitars / Sugi / T's Guitars / Aki's Guitar / Y.O.S.ギター工房 / 八弦小唄 / g7 / Vanzandt / Xotic / Music Man / Tom Anderson / FGN / TOKAI / Black Smoker / キョーリツ / KORG、他

<アコースティックギター>

Martin / Lowden / Sheeran by Lowden / Nostalgia / Stafford / Gibson / Taylor / Takamine / Headway / Seagull by Shiozaki / Creek / T'sT / Maestro Guitars / Naga / Art&Lutherie / 炭丸 / Maton / DOWINA / VG / Epiphone /

、他

<エレキベース>

Fender / Ibanez / J.W.Black / ATELIER Z / Freedom / Deviser (Momose・Bucchus ) / Kino Factory / Moon Guitars / Provisiton / Red House /

Sago NMG / Sugi / T's Guitars / g7 / Vanzandt / Xotic / Sadowsky / Warwick / Music Man / FGN / Black Smoker 、他

<エフェクター>

Jam Pedals / Orange / Inner Bamboo (SUMO STOMP) / HTJ-WORKS / Virtues / Lemon & Ginger / Free The Tone / KarDian / SIRVARZ EFFECT / Free The Tone / Vemuram / Herbe&Chick / Seaside Sound / MAD PROFESSOR / JHS Pedals 、他



【店舗概要】

店舗名:クロサワ楽器 福岡ミーナ天神店

住所:〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目3-8

電話番号:092-791-9638

営業時間:10:00~20:00

HP:https://www.kurosawagakki.com/sh_fuk/

通販:https://shop.kurosawagakki.com/

Twitter:https://twitter.com/tenjin_kurosawa



