[ギグベース株式会社]



個人と企業のマッチングをテクノロジーで効率的に実現するジョブプラットフォーム『ギグベース』(https://gigbase.jp/)を提供するギグベース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:田中祥司)は、コーポレートミッションを「挑戦を世界に繋ぐ。」に改定しました。







少子高齢化による労働力人口の減少、価値観の変化による働き方の多様化や労働供給の偏りにより、2050年には900万人以上の労働力不足に陥るとされています。そういった中で、一人一人の生産性の向上と日本国内の人材の競争力が求められ、これまでの企業と人の関わり方が大きく変化していくことが必要であると考えています。



リスキリングに始まり多様な働き手の確保や受け入れなど、これまでにない社会的な価値観に対し柔軟に変化していくことが重要です。



そのような現代において、我々ギグベースは地域社会における労働力課題、人生100年時代における人材の育成システムという課題に企業として真摯に向き合っていくべく、コーポレートビジョンの改定を行いました。





新しいコーポレートミッション



【ミッション】

挑戦を世界に繋ぐ。

To change how we work together



【ビジョン】

多様な働き方と新しい機会を届けることで、世の中をもっと良くする



【ステートメント】

誰しもが、気軽に学び・新しい仕事や働き方に挑戦できる、

全世界の企業や社会から必要とされ、活躍し続けられる。

挑戦する人材と、仕事・企業の繋がりをもっと自由にし、可能性を引き出す。

多様な働き方と新しい機会を届けることで、世の中をもっと良くする。



”We’re On a Journey”





ジョブプラットフォーム「gigbase(ギグベース)」について



ギグベースは、適切な個人と適切な企業のマッチングをテクノロジーで効率的に実現するジョブプラットフォームとして、

これまで累計1,000社以上の登録企業、6万人以上のユーザーにご利用いただいて参りました。

少子高齢化による労働力人口の減少、価値観の変化による働き方の多様化など、これまでの企業と人材の関わり方が大きく変化している現代において、求職顕在層に加え「ギグワークや副業」を目的とした求職潜在層まで幅広くタレントデータベースを構築し、人材の流動化と人材の最適配置へ繋げることにより、組織の活性化と働きやすい環境づくりに貢献します。



ギグベースは、働く人の選択肢と可能性を広げ、企業の生産性向上並びに事業の成長を後押しします。

ジョブプラットフォーム「ギグベース」: https://gigbase.jp/





会社概要



■会社名 ギグベース株式会社 https://about.gigbase.jp/

■代表者名 代表取締役社長 田中 祥司

■設立年月 2010年7月

■本社所在地 東京都千代田区神田三崎町二丁目20番5号

住友不動産水道橋西口ビル2階

■事業内容 タレントプラットフォーム事業、ソリューション事業



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-20:40)