[『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』日本公演PR事務局]

1.『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』日本公演チケットご購入者を対象にBE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%の抽選販売を数量限定で実施2.新たなる光 生まれ変わったアレグリア 押本龍一写真展2023年1月27日(金)~3月9日(木)LUMIX BASE TOKYOで開催





世界最高峰のエンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユによる『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』東京公演が2023年2月8日(水)から6月4日(日)まで、お台場ビッグトップにて開催されます。

開幕まであと50日となる本日、公演開催を記念し公演オリジナルBE@RBRICKの限定販売と、写真展の開催が決定いたしました。



1.『アレグリア-新たなる光-』がBE@RBRICKに!

『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』日本公演チケットご購入者を対象に数量限定でBE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%の抽選販売を実施いたします。

「アレグリア」を象徴するバードパターンがカラフルにレイアウトされ、前面には「アレグリア-新たなる光-」のロゴ、背面には「シルク・ドゥ・ソレイユ」のサンロゴと”INTERMISSION IS OVER“というシルク・ドゥ・ソレイユの復活を告げるメッセージをデザイン。5年ぶりの来日公演『アレグリア-新たなる光-』の開催を記念したメモラブルなアイテムとなっています。









TRADEMARKS AND COPYRIGHTS OWNED BY CIRQUE DU SOLEIL OR ITS SUBSIDIARIES AND USED UNDER LICENSE MARQUES ET DROITS D’AUTEUR DÉTENUS PAR CIRQUE DU SOLEIL OU SES FILIALES ET EMPLOYÉS SOUS LICENCE

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%は、『ダイハツ アレグリア-新たなる光-』日本公演チケットをご購入いただき、公演オフィシャルホームページ((https://www.alegria-jp.com/ )内の受付フォームに必要事項を記入しお申込みいただくことでその抽選販売に応募することができます。応募期間は2023年2月1日~2023年10月31日。毎月末にその月の応募を締め切り、抽選のうえ、当選者へご連絡を差し上げます。応募受付、抽選は毎月おこなう予定です。



【商品情報】

名称:BE@RBRICK ALEGRIA -IN A NEW LIGHT- 100% & 400%

本体サイズ:100%:全高約70mm、400%:全高約280mm

材質:本体/ABS

価格:19,800円(税込・送料別)

発売期間:2023年2月1日(水)~2023年10月31日(火)

※数量限定商品のため、在庫が無くなり次第、販売は終了となります。

公演HP:https://www.alegria-jp.com

※応募条件がございます。

※ウォータープリント(水転写印刷)仕様のため、個体差があります事を予めご了承ください。



■「BE@RBRICK」とは

世界中で愛され続けるテディベア生誕100周年の年、2001年に、「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトで誕生した約7cmのクマ型ブロックタイプフィギュアです。9つに分かれる本体のパーツ以外には何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで作られています。

この「限りない表現の可能性」に共鳴し、可愛らしいフォルムに魅せられた多くのアーティストやブランド、企業、キャラクターなどと多彩なコラボレーションを展開するBE@RBRICKは、これまでに数千種類のアイテムをマーケットに発信し続け、「アートなトイ」として世界中に多くのファンを獲得しています。



2.日本公演開催を記念した写真展が開催

長年にわたりシルク・ドゥ・ソレイユの撮影を手掛けている写真家 押本龍一氏による写真展『新たなる光 生まれ変わったアレグリア』が、2023年1月27日(金)からおこなわれることになりました。



会場にはパナソニック社製の最新大型モニター6台を設置。押本氏が撮影した、普段は見ることのできないアーティストの練習風景やバックステージでの様子などを、モニターとプリントによりドラマティックに展示いたします。開催期間は2023年1月27日(金)~3月9日(木)まで。会場は東京・青山のショールーム、スタジオ、ギャラリーが複合した施設LUMIX BASE TOKYOを予定しています。入場料は無料です。※写真展での物販はなく写真展示のみとなります。



タイトル: シルク・ドゥ・ソレイユ ダイハツ アレグリア日本公演開催記念

新たなる光 生まれ変わったアレグリア

押本龍一写真展

期間 :2023年1月27日(金)~2023年3月9日(木)予定

営業時間:11:00~19:00(月曜定休)

入場料 :無料

場所 :LUMIX BASE TOKYO

東京都港区南青山2丁目11-17第一法規ビル1F

問合せ先:LUMIX BASE TOKYO(TEL:03-6264-5160)



■写真家 押本龍一(おしもと・りゅういち)

1982年渡米。1984年ニューヨークの広告写真スタジオで働き始め、1991年写真家

として独立。1995年ニューヨークからロサンゼルスに拠点を移しエンターテインメント関係の

撮影を中心に活動。2018年より日米の二重生活。長年に渡り、シルク・ドゥ・ソレイユの

撮影を手掛けている。







■ダイハツ アレグリア-新たなる光- 東京公演概要

公演期間:2023 年 2 月 8 日(水)~6 月 4 日(日) 全 152 公演

会場:お台場ビッグトップ

お問い合わせ:インフォメーションデスク 0570-050-469

(オペレーター対応 10:00~18:00)



■ダイハツ アレグリア-新たなる光- 大阪公演

公演期間:2023年7月14日(金)~10月10日(火)

会場:森ノ宮ビッグトップ

お問い合わせ:ダイハツ アレグリア-新たなる光- 大阪公演事務局0570-200-889

(オペレーター対応 11:00~18:00 ※日曜・祝日休み)

日本公演オフィシャルホームページ: https://www.alegria-jp.com



【アレグリア-新たなる光- ストーリー】

王を失くし、かつての輝きを失った王国。保守的な古い秩序と変化・希望を求める若い世代との間で勢力争いに揺れ動いている。かつて王に仕えていた道化師が不器用ながらにも王位を継承したかのように振舞う。力のバランスを変えようと若者たちが街の中から立ち上がり、やがて彼らの国に光と調和をもたらす…。

あの『アレグリア』の旋律はそのままに、超絶技巧のアクロバットと、シルクならではの奥深いストーリー展開が観るもの全てを希望に満ち溢れた歓喜の物語へと誘います。



【シルク・ドゥ・ソレイユ概要】

シルク・ドゥ・ソレイユ、それは世界が認めるエンターテインメント集団。1984年カナダ・ケベックで誕生して以来、 世界6大陸、70か国450都市以上で2.15億人もの人々を魅了し、世界中から高い評価を得ています。シルク・ドゥ・ソレイユが世代、国境を越え愛され続けているのは、人間の持てる能力の限界まで追求したパフォーマンスと、生演奏、照明、舞台美術、衣装、振付にいたる全てにこだわり、それらを融合させた芸術性の高さにあります。そして作品に込められたコンセプト、ストーリー性も観客の心をつかんで離しません。

シルク・ドゥ・ソレイユとフジテレビのタッグでは1992年『ファシナシオン』、1994年『サルティンバンコ』、1996年 『アレグリア』、2000年『サルティンバンコ2000』、2003年『キダム』、2004年『アレグリア2』、2007年『ドラリオン』、2009年『コルテオ』、2011年『クーザ』、2013年『マイケル・ジャクソン ザ・イモータル ワールドツアー』、2014年『オーヴォ』、2016年『トーテム』、そして2018年『キュリオス』までの13作品で1,400万人以上もの方にご覧いただいています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-16:46)