株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、 ONE PIECEが冠のバラエティ番組『ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV』のプロジェクトとして2023年4月に始動した『かまいたち×ワンピの実プロジェクト』から、「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 かまいたちコレクション」(1回600円・税10%込、全7種)を2023年8月19日(土)15時からバンダイナムコアミューズメントのポータルサイト「ナムコパークス」の公式オンラインストア「ガシャポンオンライン」( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/gashapon.html )にて発売いたします。





※販売ページ:https://parks2.bandainamco-am.co.jp/item/PRE_4549660973133.html



■商品特長

本商品は『ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV』とのコラボ企画で、ガシャポン(R)で発売している『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版、尾田栄一郎先生激推しの大人気シリーズである「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 」をかまいたちver.にしたフィギュアです。



『ONE PIECE』地上波冠番組『ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV』の番組内では、MCとして出演している、お笑いコンビ『かまいたち』の山内健司と濱家隆一がフィギュアを選ぶところから始まり、CG画像、原型、彩色原型を確認する様子を追ってきており、そしてこの度遂にガシャポンオンラインでの発売が決定しました。



ラインナップは全7種です。

























■商品概要

・商品名 :From TV animation ONE PIECE ワンピの実 かまいたち

・価格 :1回600円(税込)(送料別途)

・対象年齢 :15才以上

・ラインナップ:

1.ルフィ山内

2.ゾロ濱家A

3.ゾロ濱家B

4.エネル山内

5.クイーン濱家

6.エネル山内(レア)

7.クイーン濱家(レア)

・商品サイズ:約35~45mm

・セット内容:悪魔の実カプセル、フィギュア、台座(各1セットずつ)

・商品素材 : フィギュア:PVC、台座:MABS、カプセル:PP

・生産エリア: 中国

・販売ルート:バンダイナムコアミューズメントのポータルサイト「ナムコパークス」の公式オンラインストア「ガシャポンオンライン」( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/gashapon.html )

・予約期間 :2023年8月19日(土)15時~2023年9月24日(日)23時59分まで

・お届け時期:自宅発送 2023年12月下旬頃、店舗受取 2024年1月上旬頃

・発売元 : 株式会社バンダイ



(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)YOSHIMOTO KOGYO



※最新の情報・詳細は商品ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※多数のご要望をいただいた場合 、準備数を調整して再度販売することがございます。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※ガシャポンオンライン店限定アイテムとなります。



■『ONE PIECE(ワンピース)』について

原作は週刊少年ジャンプで絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。

1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、1999年よりTVアニメーション放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズ。2022年7月22日に連載25周年を迎えた。

これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも途切れることがない。



■『ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV』について

日本を代表する世界的人気作品となっている『ワンピース』を愛してやまない芸能界のマニアが集まり、作品への愛を語り尽くす、ジャンプ史上初めての『ワンピース』地上派冠番組『ワンピースバラエティ 海賊王におれはなるTV』。

番組タイトルロゴは『ONE PIECE』の原作者である尾田栄一郎が書き下ろし、『ワンピース』がバラエティーへとあらたなジャンルの航海を始めることとなった。



■『From TV animation ONE PIECE ワンピの実 』について

ガシャポン(R)にて、2021年の10月から発売している細部の造型に徹底的にこだわりぬいた、『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版。

カプセルが悪魔の実となっており、そのままディスプレイケースとして飾ったり、組み合わせて飾ることも可能。

尾田栄一郎先生激推しの大人気シリーズとして、2023年9月には第十四弾を全国のカプセルトイ自販機で発売予定。

https://gashapon.jp/onepiece3/



■『お笑いコンビ「かまいたち」』について

山内 健司と濱家 隆一からなるお笑いコンビ。

吉本興業所属 NSC大阪校26期出身で、2004年5月にコンビを結成する。

キングオブコント2017王者。



■ガシャポンオンラインとは…?

いつでもどこでもオンラインでガシャポンが購入できるサービスです。

商品を探す手間なく手に入れることができます。

購入時には画面上でカプセルが払い出されるアニメーションが流れ、実機同様のドキドキ感を楽しむことができます。さらに、購入時「店舗受け取り」を選択すると送料無料でお得に!

★事前に会員登録を済ませておくと便利!

「ガシャポンオンライン」をご利用の際は、会員登録が必要です。受注開始までに以下URL より登録を済ませておくと、スムーズに購入することができます。

ナムコパークス新規会員登録:https://parks2.bandainamco-am.co.jp/member_regist_new.html



■バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。

多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。

これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。



※本資料に記載されている情報は 2023年8月19日現在のものです。

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。



(C)BANDAI



