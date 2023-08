[SRSホールディングス株式会社]

映画鑑賞券、家族亭で使える食事券等が当たるプレゼントキャンペーンを開催!



株式会社家族亭(本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・坪山 憲司)が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2023年8月10日(木)~9月30日(土)の期間に映画「こんにちは、母さん」×「家族亭」 映画タイアップ企画として「団らんのひとときキャンペーン」を開催します。家族亭をはじめとする63店舗で対象商品をご注文いただいた方が参加できるスクラッチクジキャンペーンと、豪華景品が当たるTwitterキャンペーンを実施します。





映画「こんにちは、母さん」とタイアップ企画を開催

団らんのひとときキャンペーンは8月10日(木)~9月30日(土)の期間、全国の家族亭、花旬庵をはじめとする8ブランド計63店舗で対象商品をご注文の方に、映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券や家族亭食事券が総勢10,000名様に当たるスクラッチクジキャンペーンを開催します。

また、Twitter上ではNintendo Switchや映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券、家族亭食事券が当たるフォロー&リツイートキャンペーンを同時開催します。





■スクラッチクジキャンペーンは対象商品をご注文の方、総勢10,000名様に映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券(ムビチケカード)や家族亭食事券があたるキャンペーンを実施します。対象商品は、家族亭の人気メニュー「海老の天ざる」「鴨つけせいろ」「鴨なんばん」です。

映画「こんにちは、母さん」をこれから観る方は、家族亭でおいしいお食事を楽しみながら、ぜひスクラッチクジにも挑戦してください。



■スクラッチクジ キャンペーン概要

・実施店舗:(全国63店舗)家族亭、花旬庵、三宝庵、家族庵Family、蕎旬、蕎菜、うどんの詩、うどんのう

・参加条件:実施店舗にて、対象商品をご注文のお客様にスクラッチクジを1枚配布

・実施期間:8月10日(木)~9月30(土)

第1弾8月10日(木)~8月25日(金)

第2弾8月26日(土)~9月30日(土)※クジがなくなり次第終了

・景品内容:

第1弾 1等 映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券(ムビチケカード)1枚 (150名様)

2等 100円食事券

第2弾 1等 500円食事券 (500名様)

2等 100円食事券





■Twitterキャンペーンでは、期間中、家族亭公式アカウントを「フォロー&リツイート」していただくと、キャンペーンに参加でき、Nintendo Switch・映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券(ムビチケカード)・家族亭お食事券などの豪華景品が総勢53名様に当たります。

[Twitterキャンペーン詳細]

https://kazokutei.co.jp//wp-content/themes/kazokutei-brands/pdf/fair/230807__0930-kzt_tieup-twittercampaign.pdf



■Twitterキャンペーン第1弾

・実施期間:8月10日(木)~8月25日(金)

・応募方法:期間中、家族亭公式アカウントを「フォロー&リツイート」すると応募完了

・景品内容:映画「こんにちは、母さん」映画鑑賞券(ムビチケカード)+家族亭お食事券500円×2枚 (25名様)



■Twitterキャンペーン第2弾

・実施期間:8月26日(土)~9月30日(土)

・応募方法:期間中、家族亭公式アカウントを「フォロー&リツイート」していただく事で応募完了

・景品内容:Nintendo Switch (3名様)

家族亭お食事券500円×2枚 (25名様)





※スクラッチクジキャンペーンはクジがなくなり次第次第終了します。

※一部店舗ではキャンペーン対象商品・価格が異なる場合がございます。

※「Nintendo Switch」は任天堂株式会社の商標または登録商標です。







■映画「こんにちは、母さん」概要

山田洋次×吉永小百合×大泉洋が贈る、「母と息子」の新たな出発の物語。

《ストーリー》

大会社の人事部長として日々神経をすり減らし、家では妻との離婚問題、大学生になった娘・舞(永野 芽郁)との関係に頭を悩ませる神崎昭夫(大泉洋)は、久しぶりに母・福江(吉永小百合)が暮らす東 京下町の実家を訪れる。 「こんにちは、母さん」 しかし、迎えてくれた母の様子が、どうもおかしい...。 割烹着を着ていたはずの母親が、艶やかなファッションに身を包み、イキイキと生活している。 おまけに恋愛までしているようだ! 久々の実家にも自分の居場所がなく、戸惑う昭夫だったが、お節介がすぎるほどに温かい下町の住民や 、これまでとは違う“母”と新たに出会い、次第に見失っていたことに気付かされてゆく。

《映画情報》

映画『こんにちは、母さん』2023年9月1日(金)全国公開

監督:山田洋次

脚本:山田洋次、朝原雄三

原作:永井愛

出演:吉永小百合、大泉洋、永野芽郁、寺尾聰、宮藤官九郎、田中泯、YOU、枝元萌

配給:松⽵

(C)2023「こんにちは、母さん」制作委員会



「こんにちは、母さん」公式ホームページ https://movies.shochiku.co.jp/konnichiha-kasan/







家族亭ブランドについて

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。



「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式Twitter https://twitter.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/



SRSホールディングス or サトフードサービス or 家族亭 or フーズネット or M&Sフードサービス

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-18:46)