AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務を展開する株式会社Elith (本社:東京都渋谷区恵比寿西2-3-13-601) の井上(ファウンダー兼CTO)が、2023年12月17日に「LINKS by KERNEL」「Next in Medical AI」の共同主催により開催される、LINKS to Medical/Healthcare Industry ~医療・ヘルスケアスタートアップ最前線~イベントにスピーカーとして登壇します。 株式会社Elithは、医療・ヘルスケア領域のAI最先端企業として、医療・ヘルスケア領域へのAI活用の最先端事例を発信しながら、同領域に於ける課題解決やAI研究の活性化に貢献します。



【イベント概要】

本イベントでは、医療AIベンチャーの最先端について深く掘り下げ、この分野で活躍する著名なスピーカーが登壇します。各医療AIベンチャーの研究者や、医療技術をビジネスで活用している企業の視点から、AI技術がどのように進化し、医療分野での実装がどのように進行しているかについて話し合う貴重なイベントです。

登壇者たちのプレゼンテーションを通じて、医療分野におけるAIの可能性、課題、そして未来の方向性について、一緒に議論しましょう。

イベントでは、医療AIベンチャーによる最新の技術展示も行われます。また、イベントの後には交流会を開催し、軽食を楽しみながら参加者同士で情報交換やネットワーキングを深め、自由に議論を続けたり、新たなパートナーシップを築く機会が提供されます。

【イベント詳細ページ】

・Peatix

https://links-kernel-carrer-2.peatix.com/?fbclid=IwAR2n-6KaKs6lomhtreQ_kxMS9RE3DNN_-cLZCvKl57dCG2VZP1qbGjR4gJE

・connpass

https://elith.connpass.com/event/303863/

■対象

- 医療AIスタートアップでのキャリアを志す方

- 医療AIの活用に興味がある方

- 医療AI技術を用いたプロダクトや新機能の開発に関心がある方

- 医療AIの未来について語り合いたい方

■ 登壇者

・井上顧基(Koki Inoue) @Beluuuuuuga

株式会社Elith(エリス) ファウンダー&CTO

・近藤佑亮(Kondo Yusuke) @kondounagi

DeepEyeVision株式会社 CTO

■司会

玉岡靖弘(Tamaoka Yasuhiro) @tama19911

株式会社DEEPCORE(ディープコア) Manager, Community Development

■タイムスケジュール

13:30~14:00 受付

14:00~14:05 オープニング

14:05~14:25 企業紹介

14:25~14:45 AIを用いた技術紹介とデモンストレーション

14:45~15:05 AIを用いた医療技術に関する教育セッション

15:05~15:25 Q&Aセッション

15:25~16:00 ネットワーキングと閉会

■会場

KERNEL HONGO(東京都文京区本郷4-1-4 Design Place α 3F)

※オフライン開催



【株式会社Elithについて】

Elithは、AIに関わるあらゆる課題を解決するテックカンパニーです

社名:株式会社Elith

代表者:代表取締役 若林怜帆人、取締役CEO兼CTO 井上顧基

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿西2-3-13-601

事業内容:AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL:https://elith.co.jp/



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Elith Eメール:contact@elith.co.jp

株式会社Elith Eメール:contact@elith.co.jp



