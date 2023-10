[株式会社ホリプロインターナショナル]



ホリプロインターナショナル所属の若手声優たちが繰り広げるアニソンLIVE「Anisong Niban!!presented by HoriPro International 」の第2回の開催が決まった。

7月のAnisong Niban!! Vol.1は大きな盛り上がりをみせ、ファンからは第2回開催を求める声が多く寄せられていた。vol.1を超える今回のライブにも期待が高まる。



◆概要

タイトル:Anisong Niban!!presented by HoriPro International vol.2

日時:2023年12月7日 (木)

開場:18:30 開演:19:00(20:30頃までに終了予定)

出演者:滝澤嬉子、西園飛鳥、二ノ宮ゆい、松永あかね、仲谷涼、真白健太朗、実島大喜

内容:ライブ+トーク

会場:GOTANDA G7 (〒141-0031 東京都品川区西五反田2-6-3 東洋ビル地下1F)

http://gp-project.net/g7/



チケット:3,000円(税込)

・スタンディング+別途会場1ドリンク600円(税込)※会場販売のドリンクは、感染症対策を鑑み、アルコール無しのソフトドリンクのみ、蓋付きペットボトルのみ、とさせて頂きます。

・本公演では運営の都合上、お客様からのスタンド花・アレンジメント(楽屋花、バルーンブーケなども含む)などのお祝い花、プレゼント、お手紙のお預かりを差し控えいたします。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。



【最速先行抽選販売 抽選、当落発表スケジュール】

申込期間:10月7日(土)12:00~10月22日(日)23:59まで

当落発表:10月24日(火)に当落発表のメールを送付させていただきます。

お支払期間:10月25日(水)~10月31日(火)23:59までにお支払いをお願いいたします。



☆10月7日(土)12時よりチケット販売開始(抽選)☆

https://t.livepocket.jp/e/6ik5t





滝澤嬉子(たきざわきこ)https://twitter.com/pretty_sure_kk

西園飛鳥(にしぞのあすか)https://twitter.com/AsukaNishizono

二ノ宮ゆい(にのみやゆい)https://twitter.com/YuiNinomiya0906

松永あかね(まつながあかね)https://twitter.com/ma_akane1014

仲谷涼(なかやりょう)https://twitter.com/NakayaRyoDayo

真白健太朗(ましろけんたろう)https://twitter.com/Kentaro_Mashiro

実島大喜(みしまたいき)https://twitter.com/Mishima0429



【ホリプロインターナショナル】http://www.horipro-international.com/

「世界に通用するスペシャリストの創出」( Creation of world-class specialists )という企業理念のもと、世界規格で展開する、タレント、アーティストの発掘・育成や、コンテンツを創出します。

■所属タレント:May'n、田所あずさ、大橋彩香、Liyuu、木戸⾐吹、Teresa、大久保麻梨子ほか





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-15:16)