[アイア株式会社]

今年らしいボアケープやベーシックなウールコートにご注目ください



アイア株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石澤智子)が運営するアパレルレディースブランド「COCO DEAL(ココ ディール)」は8/4(金)に秋カタログ第二弾をオフィシャルオンラインストアのPETAL ONLINEにて公開いたします。https://petal-online.com/brand/cocodeal/autumn-collection-2_230804







クールなジャケットスタイルから、センシュアルなニットワンピースまで幅広いテイストのスタイリングと共に、一部冬アウターも先行してご紹介いたします。公開当日8/4(金)正午から、ランチタイムライブと称し、

オフィシャルインスタグラムにて掲載商品のご紹介ライブを配信いたしますのでそちらもご覧ください。

※アーカイブ予定





KNIT GOWN ¥10,780 / KNIT ¥8,690 / INNER ¥6,820

SKIRT ¥12,100 / SUNGLASSES ¥6,490

SHOES ¥16,500







SHIRT ¥15,400 / ONE-PIECE ¥15,400

CAP ¥7,260 / SHOES ¥18,700







BLOUSON ¥17,600 / KNIT ¥7,590 / INNER ¥4,950

SKIRT ¥9,680 / SHOES ¥18,700





BLOUSE ¥9,680 / PANTS ¥8,690 / BERET ¥9,680

BAG ¥10,780 / SHOES ¥18,700







COAT ¥44,000 / JACKET ¥15,400 / VEST ¥9,790

PANTS ¥12,100 / BAG ¥10,780 / SHOES ¥16,500







DOWN COAT ¥30,800 / TOPS ¥10,780 / SKIRT ¥12,100

NECKLACE ¥7,590 / SHOES ¥16,500





ONE-PIECE ¥19,800 / NECKLACE ¥6,380

NECKLACE ¥7,590 / BAG ¥12,100 / SHOES ¥18,700









COAT ¥20,900 / KNIT ¥7,590 / ONE-PIECE ¥18,700

BROOCH ¥4,290 / BAG ¥10,780 / SHOES ¥16,500







COAT ¥25,300 / CARDIGAN ¥9,900 / CAMISOLE ¥6,490

SKIRT ¥19,800 / SHOES ¥18,700





JACKET ¥18,700 / CARDIGAN ¥9,680 / SKIRT ¥12,100

BAG ¥10,890 / SHOES ¥16,500



※priceは全て税込価格



-STAFF-

Model Satoko Miyata

Photograph Satoshi Kuronuma(aosora)

Hair & Makeup NAYA

Design ma-h gra

Direction Norihiro Yamane(COiL edit)

Cooperate CICELY



宮田聡子プロフィール





宮田聡子(ミヤタ サトコ) モデル

1988年9月12日生まれ、福岡県出身

数多くの女性ファッション誌で表紙を飾る人気モデル。

趣味はイラストをはじめ、アクセサリー作り、ゲーム、アニメ鑑賞など。インスタグラム @miyatasatoko



COCO DEALについて





COCO DEAL(ココ ディール)

アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。

自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと

ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。



【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal

【公式サイト】http://cocodeal.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/

【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com

【Threads】アカウント名:cocodeal_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-13:16)