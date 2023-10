[一般社団法人コーチング心理学協会]

★クリエイティブ・コーチング基本講座:創造性問題解決に関わるコーチング心理学基本講座。アイデアと創造性のための心理学講座。ライフキャリアにも活用可能。



2023年11月25-26日(土日)9:00~ 17:30(2日間・両日),オンライン・ワークショップ





一般社団法人 コーチング心理学協会(本部:東京都港区)が主催、創造性や問題解決,アイデア,デザイン思考に関わる「クリエイティブ・コーチング基本講座」を,2023年11月25-26日(土日)9:00~ 17:30(2日間・両日),オンライン・ワークショップにて開催致します。









------------------------------------

【イベントサイト】:https://www.coaching-psych.com/event/creative_coaching/



【公式イベント情報】:https://www.coaching-psych.com/event/

【公式HP】:https://www.coaching-psych.com/

------------------------------------



■AIの活用にも役立つ「創造的問題解決」の基礎を活用し,実践的なコーチング心理学を実践します。

わかりやすく紹介し実践します。エンゼルスの大谷翔平選手が活用したアプローチなども実践します。



【開催概要】

イベント名称

:「クリエィティブコーチング心理学基礎講座(創造的問題解決コーチ)」



開催期間

:2023年11月25日-26日(土日)9:00~ 17:30(2日間・両日)



開催場所

:オンラインワークショップ(ZOOMを予定)



*オンラインワークショップですが,通常形式と変わらない内容と対応ができる形式で実践します。

メリットは,「交通費」「宿泊費」「移動時間」を抑えることができます。



*国内・海外から参加することが可能です。



*セカンドカメラなどで,手法についてわかりやすく説明をいたします。



講座内容

:知識講座と実践型ワークショップの混合形式 60から90分間隔で休憩あり

対象者

:すべての人が受講可能です。



当協会では,最新の資料が得られます。



※スケジュールと内容は,状況に応じて変更される場合がございます。予めご了承願います。









*新しいことを考えたい、すべての人に。変化に強い、変革や創造スキルを習得して、自分の強化他者支援、社会貢献に役立てよう。創造性に関わる心理学を活用したコーチング技法を学びます。



*この講座では,イリノイ大学,ミネソタ大学,リヤド大学,ポジティブ心理学などに基づく創造的問題解決OK-チングワークなど統合的に扱います。



◆OECD,IBMによると,「クリエイティブ」な発想力は,あらゆる「職場」「教育現場」で,非常に求められており,かつてない,不確実な社会を生きて行くために必要なスキルであるとされています。











【心理学や教育学などから,創造的問題解決技法を学ぶ】

アイデアで人生・キャリアは変わる。

●日本人には,極めて足りないとされる「創造性」。新しい未来を切り開くためのアイデアや創造力を高めることで,様々な新しい創造的な問題解決能力を高めることを目的としています。このアプローチは「ライフキャリア支援」にも活用できます。



「新しいアイデア」を考えたり,新しいキャリア・ライフワーク,新しい問題解決,新しいビジネスプランを考えたり,実際にワークを通じて,自己・他者支援の可能性を肯定的に実践します。



イノベーションの5つのスキルを実際に高める。

創造性のワークシート,心理テスト,カードゲーム



********************************************

■クリティビティ・デザイン思考・質問法を実践する。コーチング心理学,創造的問題解決コーチングとは何か?変革と創造に関わる心理学、質問法、心理技法を学ぶ!新しいことを始めたいすべての人に*新しい発見力を高め、変化に強い、変革や創造スキルを習得して、自分の強化,他者支援、社会貢献に役立てよう。変革や創造性に関わる心理学を活用したコーチング技法を学びます。



*この講座は,1年に1回程度の開催です。そのため,この機会のお見逃しなく。

********************************************



◆この講座は、これまで、当協会が実施してきた法人研修、団体研修、新入社員研修、管理職研修などの実践内容が含まれています。

*******************************************

◆創造性(アイデア)×心理学×コーチングのワークショップ新しい価値や意味の創造、新しい仕事を構築する方法とは?創造,改善,問題解決の違いとな何か?



◆創造性に関して、カードゲーム、心理テスト、ワークシート、フレームワークなど体系的に学ぶワークショップ講座です。



◆OECD,IBMによると,「クリエイティブ」な発想力は,あらゆる「職場」「教育現場」で,非常に求められており,かつてない,不確実な社会を生きて行くために必要なスキルであるとされています。【心理学や教育学などから,創造的問題解決技法を学ぶ】 アイデアで人生・キャリアは変わる。



●新しい未来を切り開くためのアイデアや創造力を高めることで,様々な新しい創造的な問題解決能力を高めることを目的としています。このアプローチは「ライフキャリア支援」「新しい仕組みの構築」「社会・事業創出」にも活用できます。「新しいアイデア」を考えたり,新しいキャリア・ライフワーク,新しい問題解決,新しいビジネスプランを考えたり,実際にワークを通じて,自己・他者支援の可能性を肯定的に実践します。イノベーションの5つのスキルを実際に高める。創造性のワークシート,心理テスト,カードゲーム「アイデア・発想法」(認知心理学,ナラティヴ、ポジティブ心理学)」を活用した手法とは何か? (初心者歓迎)



◆アイデアの作り方,心理テスト,デザイン&システム・シンキング,10つの思考法拡散思考と収束思考 そして、デザイン思考へ



(1)拡張。(2)絞る (3)つなげる (4)シンプルにする (5)スモール・ステップ (6)新しいストーリー (7)新しい意義をつくる。「認知理学(発想法,クリエイティブ・シンキング)」とのための「スキル」を実践。 創造性のチェックリスト・質問法◆2つのカードゲームを活用した創造的問題解決

新しいことをするために重要なことは何か?考え方とは何か?1.アイデア思考法 :【10つの思考法】を活用するカードゲーム



2.『イノベーションタイプのカードゲーム』

・・・ゲームワークで,創造性を高める。他の人にフィードバックをもらう。ディズニーやピクサーに関わるクリエティブメソッド。創造性の心理テストとは何か? 問題蒯越力が高い人が持つパーソナリティと何か?様々な創造の地図(マップ)を活用したワークとは何か?



※内容は,ニーズ,状況に応じて変更される場合がございます



すべての写真はイメージです。※この講座は【認定 創造的問題解決コーチ(R)(初級)Creative Program Solving Coach】 認定資格も取得できます。さらに、『コーチング心理士(R)』『コンサルティング心理士(R)』を取得する際にも単位認定。ただし,本講座では,資格の取得は必須ではありませんので気軽にご参加ください。ただし,本講座では,資格の取得は必須ではありませんので気軽にご参加ください



----------------------------

《主な講師》 徳吉陽河(とくよしようが)



一般社団法人コーチング心理学協会代表理事・講師コーチング心理士、公認心理師、キャリアコンサルタント、認定心理士,ポジティブ心理療法士、創造的問題解決コーチなど多数。国際ポジティブ心理学会、国際コーチング心理学会を中心とする海外の様々な研修会にて研修を修了。ポジティブ心理学における強みとして、好奇心と創造性が中心的な強みとなっており、それらを活かし、様々な教育プログラムを開発。また、認知行動や問題解決にかかわるアセスメントやツールの研究などを行っている。11年以上、コーチング心理学に基づく創造性の研修に携わり、これまで、1000人以上の方に受講いただき、好評を得ている。著書は、コーチング心理学ガイドブック(監修・監訳),コーチング心理学ハンドブック(共著、認知行動アプローチ)、ナラティヴ・セラピーBookなど),ポジティブ大全(総合法令出版)論文では,創造的問題解決コーチングに関しては、



著書(論文)に、「A CREATIVE framework based on Creative Problem Solving (CPS) for Coaching Psychology Practice.「Development of an Interview Sheet based on the CREATIVE model for Coaching Psychology Practice,など、ISCPのPalmer教授と協同研究として、創造性にかかわるスキルや自己効力感に関して研究と実践がある。



University of Minnesota Creative Problem Solving コース修了









********************************************

■【認定講座】創造的問題解決コーチング基本講座

Creative Program Solving Coaching【1日目】:創造的問題解決スキルコーチング,ゲームなどを通して,習得。

★「アイデア・発想法(認知心理学,ナラティヴ、ポジティブ心理学など)」を活用した手法とは何か?アイデア×心理学×コーチング による コーチング心理学 ワークショップ。初心者歓迎です。【心理学による創造的問題解決技法を学ぶ。】 人生を変えるアイデアを考えよう。



(1)創造性(クリエティブ)の心理学,創造性の自己効力感,創造性スキルとは何か? 創造力の高め方



(2)創造性に関わるスキルとは何か? 開放性・好奇心のスキルとは何か?



(3)クリティティブ・リスニング (創造性に関わる傾聴法)



(4) 創造性に関わる質問法とは何か?

「認知心理学(発想法,クリエイティブ・シンキング)」とのための「スキル」を実践。 創造性のチェックリスト



(5)創造的問題解決とは何か? イノベーションの技術とスキル。 5つのスキルを高めるために(6)創造的問題解決コーチングとは何か?



(7)創造性とナラティヴ・アプローチとは?

*************************************



【2日目】 創造性に関わる質問スキルと質問テクニックとは何か?(8)2つのカードを活用した創造性アプローチ(9)デザイン思考とシステム思考を活用したコーチング1.10つの思考法:

10の思考力を高める 10の思考法に基づくカードゲーム2.イノベーションのスキルタイプとは何か?

カードゲームで学ぶ。イノベーションに必要な人材のタイプやスキルをカード形式で学ぶ。



********************************

【講習費】:銀行振込 クレジット コンビニ払いなど

(当日,領収書発行)

入金により,受講・資格取得の権利が得られます。1.【1日入門コース】:11,00円

2.【2日間参加コース】(実践と応用)22,000円

3.【資格認定コース】11,000円+33,000円

(講習費1日半額及び資格認定費)

4.【再受講】:11,000円(新しい資料が得られます。)



※資格を取得しますと,カードゲーム,ワークシート,当協会の作成の心理テストの利用権が得られます。



※この講座は【認定創造的問題解決コーチ(R)(初級)】 認定資格も取得できます。※創造問題解決コーチ(R)は,特許庁公認による商標登録に認定されました。そのため,資格の取得は当協会のみとなります。











*********************************

#創造性 #コーチング #心理学

#クリエイティブ #アイデア

#クリエティビティ #発想力

#認知心理学 #問題解決 #イノベーション

#変革 #発明 #マッピング

*********************************



一般社団法人コーチング心理学協会について

HP:https://www.coaching-psych.com/



【団体概要】

本社所在地:東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F



事業内容:

「コーチング心理学」を社会的な実践に活かすために設立された団体。コーチング心理学やポジティブ心理学など,統合的に活用し,個人,組織や社会の持続的成長,ウェルビーイング,モチベーション、パフォーマンス,エンゲージメントの向上を目指している。科学的なエビデンスと物語るナラティヴの両方を重視し,教育・産業・福祉・医療・社会への貢献。上記に関わるコミュニケーション技術の向上,ポジティブメンタルヘルスの支援を行っている。」

https://www.coaching-psych.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/09-16:16)