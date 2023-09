[カサナレ株式会社]

カサナレ株式会社(本社:東京都渋谷区)代表取締役安田喬一が、9月14日に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催されるオフラインイベント「Plug and Play Japan Summit - Summer/Fall 2023 Batch」に登壇いたします。



顧客中心のインタラクティブなアプローチとして、生成AIを活用したチャットコミュニケーションにご興味のある方は、ぜひご参加ください。







日本とグローバルのスタートアップエコシステムを探索する2日間





『Plug and Play Japan Summit - Summer/Fall 2023 Batch』は、アクセラレーター/ベンチャーキャピタルであるPlug and Play Japanが主催するアクセラレータープログラムの一環で行われるオフラインイベントです。



Summer/Fall 2023 Batchの採択スタートアップを中心に、スタートアップエコシステムの様々なプレイヤーが集結します。様々な業界における技術トレンドやオープンイノベーションの取り組み、そして国内外のスタートアップのピッチを通して、スタートアップエコシステムの今を一緒に探索する二日間です。



Summer/Fall 2023 Japan Summit 実施概要





日程:

9月14日(木)13:00-17:00

9月15日(金)13:00-17:00

登壇日時:9月14日(木) 15:40~16:00

登壇枠:Startup Pitch #1-B5 Customer Engagement

会場:虎ノ門ヒルズフォーラム 5F



■ お申し込み方法

下記リンクよりお申し込みください。

https://japan.plugandplaytechcenter.com/summit/summit-2023-sf/



Feature サミットの特徴





Talk Session

国内外のスタートアップエコシステムや技術トレンドについて、様々なエコシステムプレイヤーが登壇します。



Round Table

業界やオープンイノベーションの現状とこれからについて、より深いインサイトを得ることができる特別セッションです。



Startup Pitch /Networking Booth

Summer/Fall 2023 Batchのスタートアップを中心に、国内外70社以上のスタートアップがピッチを行います。各社のブースやネットワーキングができるエリアもあります。



カサナレ株式会社 会社概要





感情的なコミュニケーション、パーソナライズされた体験、先進的なテクノロジーの活用。

私たちカサナレ株式会社は、Generative AIの実装により顧客の心を捉え、新たな価値を紡ぎ出します。







社名:カサナレ株式会社

設立:2022年8月

住所:東京都渋谷区道玄坂1丁目12−1 渋谷マークシティWEST棟 22F

事業内容:Generative AIを用いた業務特化型クラウドサービスの開発

URL:https://www.kasanare.co.jp/



