株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、この度、映像配信サービス「Lemino」(およびサービス提供中の「ひかりTV」)において、井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジム主催のイベント『NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 99 (第99回フェニックスバトル)』を2023年4月26日(水)17時30分より無料生配信いたします。







東京・後楽園ホールで行われる「NTTドコモPresents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE99 (エヌ・ティ・ティドコモプレゼンツ レミノボクシング フェニックスバトル ナインティナイン)」は、日本王者による指名試合シリーズである「チャンピオンカーニバル」として開催され、ミニマム級、ライト級、スーパーライト級、ウエルター級の日本4大タイトルマッチを含む、計5試合の開催を予定しております。「Lemino」では当日の日本最高峰の激闘を全試合無料生配信でお届けします。





<PHOENIX BATTLE 99 対戦カード>



第5試合 日本ライト級タイトルマッチ10回戦

日本ライト級チャンピオン 宇津木 秀(ワタナベ)

VS

日本ライト級1位 仲里 周麿(ボクシングクラブオキナワ)



第4試合 日本スーパーライト級王座決勝戦 10回戦

日本スーパーライト級1位 アオキ クリスチャーノ(角海老宝石)

VS

日本スーパーライト級2位 藤田 炎村(三迫)





第3試合 日本ウエルター級王座決勝戦 10回戦

日本ウエルター級1位 重田 裕紀(ワタナベ)

VS

日本ウエルター級2位 坂井 祥紀(横浜光)



第2試合 日本ミニマム級王座統一戦 10回戦

日本ミニマム級1位 高田 勇仁(ライオンズ)

VS

日本ミニマム級2位 長谷部 守里(三迫)



第1試合 東日本新人王/予選ミニマム級4回戦

北野 武郎(大橋)

VS

澤田 翔瑠(極東)Lemino公式YouTubeチャンネルでは、本大会の各出場者の紹介映像を2023年4月24日(月)からご視聴いただけます。

ご視聴はコチラから⇒https://www.youtube.com/@Lemino_official/videos



「Lemino」では、2022年12月井上尚弥選手が世界バンタム級四団体王座を獲得した「WBA・WBC・IBF・WBO 世界バンタム級王座統一戦 井上尚弥VSポール・バトラー」をはじめ、過去の「PHOENIX BATTLE(フェニックスバトル)」の試合映像をアーカイブ配信中です。

また、新作のボクシングコンテンツとして、今後世界の舞台での活躍が期待される、WBOアジア・パシフィック・スーパーライト級王者 平岡アンディ(大橋)、東洋太平洋スーパーバンタム級王者 武居由樹(大橋)両アジア王者に密着したドキュメンタリー「This is JAPANESE BOXING DOCUMENTARY OF PXB」を好評配信中です。



また、本年7月25日に開催予定の国内の開催試合では過去最高レベルのビッグマッチ「NTTドコモ Presents WBC・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ スティーブン・フルトンVS 井上尚弥 -streaming on Lemino-」をはじめ、次世代の世界王者を目指す有力選手の激闘を観戦できる「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE」シリーズ等のボクシングイベントを、今後も臨場感溢れるライブ映像で続々と無料生配信いたします。





【配信概要】

■タイトル:NTTドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 99

■配信日:生配信

2023年4月26日(水)17:30:~23:00(予定)

アーカイブ配信開始日

「Lemino」 :2023年4月26日(水)生配信終了後

「ひかりTV」:2023年5月12日(金)

※配信開始時間が遅れる場合がございます。その際はLemino公式Twitterにてお知らせいたします。

■視聴URL:https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDA0MTg=?pit_git_type=LIVE_SINGLE■提供形態





「Leminoプレミアム」について、初めてご契約いただくお客さまは初回初月無料※3でご利用いただけます。

■コンテンツサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

■製作著作 :(C) Second Career





【「Lemino」概要】



■2023年4月12日(水)サービス開始

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。



■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

■dTVから継続してご利用の方はこちらもご覧ください: https://video.dmkt-sp.jp/ft/s0007399



※1 ひかりTV対応チューナーでご視聴いただく場合は、別途チューナー料金がかかります。また、チューナーのお届けに約1週間かかります。※2 テレビ(放送)サービスは、株式会社アイキャストが提供するサービスです。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



