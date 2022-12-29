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【Amazon年末年始セール】対象製品が最大50％OFF！年…

【Amazon年末年始セール】対象製品が最大50％OFF！年始のビッグセール「Amazon 初売り」を2023年1月2日(月)9時から1月7日（土）23時59分まで5日間開催！新年初売りを徹底攻略！

［Pokitter Japan］

キャンペン期間：1月２日(月)~1月７日(土)
セールページはこちらから→https://www.amazon.co.jp/stores/Pokitter/page/826AA14B-4924-40F2-9CEE-68D117E4963A


新年一発目のセール「Amazon 初売り」は、2023年1月２日(月)８時から1月４日(水)23時45分までの３日間、毎年恒例の年始のビッグセール「Amazon 初売り」（https://www.amazon.co.jp/stores/Pokitter/page/826AA14B-4924-40F2-9CEE-68D117E4963A ）を開催します。
人気の「セラミックヒーターPTC1200」や「加湿器」「アロマディフューザー」「プロジェクター」など、冬にうれしいアイテムが特別価格に！　まだ、50％OFF～最大半額！クーポン事前配布！






加湿器特集





販売会場：
加湿器 PKT-HDPRO：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BFWBB8MK
富士山加湿器HD500：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHR86V69
PKT-HD200：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDZPR38W?ref=myi_title_dp




冬ヒーターなど暖房器具がお買い得





販売会場：
PTC1200-白：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ4DC91K
PKT-PTC1200PRO黒：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BDZCWTHG?ref=myi_title_d




プロジェクター特集





販売会場：
Pokitter Go Pro：https://www.amazon.co.jp/dp/B0B45VQ8SW?ref=myi_title_dp




Pokitterについて

Pokitterは、デジタル教育に関するソフトウェアの開発やデバイスのプロバイダーとして展開し、100億ドル規模の売上を持つアジア系技術系大手企業Zuoyebang Groupの子会社で、グローバルな消費者向けブランドとして2022年に立ち上がった新興ブランドです。Zuoyebangは、ソフトバンク・ビジョン・ファンドやセコイア・キャピタル、タイガーグローバルマネジメント、GGV、アリババグループなどから出資を受け、8億人の登録ユーザーと5,000万人のアクティブユーザーを抱えています。


PokitterのSNSページ

Instagram: https://www.instagram.com/pokitterofficial/
Twitter: https://twitter.com/Pokitter_Japan
Facebook: https://www.facebook.com/GoPokitter

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/29-17:46）

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