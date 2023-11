[株式会社ニットファクトリー]

アパレルニット専業のOEM・ODM 企業である株式会社ニットファクトリーが運営するアニメ・ゲームのルームウェア雑貨ブランド「Palude」より『アイドルマスター SideM』第二弾の商品販売が決定いたしました。





昨年ご好評をいただいたコラボルームウェアなど、第二弾の商品販売が決定!

第一弾の商品化ユニットを除く、残り14 ユニットのルームウェアと、全ユニットの新商品を展開!

全16 ユニットをA,B,C の3 グループに分けて販売いたします。

〈グループA〉は11 月13 日(月)11 時よりPalude 公式通販( https://bit.ly/3u83WXc ) にて予約販売を開始いたします。



※【予約商品】・・・ルームウェア3 商品

数に限りがございます。期間内であっても受注受付を終了する場合がございますので予めご了承ください。

※【受注商品】・・・雑貨3 商品

受注期間内にご予約いただいたすべてのご購入者様へ商品をご用意いたします。

但し、想定を超える受注数があった場合はお届け時期が変更になる可能性ございます。あらかじめご了承ください。

※若干数ではございますが、第一弾の商品の一般販売もございます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ルームウェアパーカー(ユニセックスサイズ)

価格:¥9,680( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders

包み込むようなふわふわな風合いのパーカー。

アイドルの皆さんのモチーフ刺繡がポイント◎

中肉厚素材で秋~春先までご着用いただけます。







ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ルームウェアロングパンツ(レディース/ メンズサイズ)

価格:¥8,580( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders

ルームウェアパーカーとセットアップでご着用いただけるロングパンツ。

315 プロダクション所属ユニットをイメージしたくすみカラーが大人可愛い◎

ウエスト調節紐と両脇ポケット付き。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ヘアバンド

価格:¥2,970( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders

甘すぎないリボンデザインと、ふわふわの肌触りでソフトな使用感がポイント◎

ルームウェアと同素材ながらも厚みを控えているので、オールシーズンご使用いただけます。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆シャカシャカアクリルマグネット

価格:¥2,420( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter

アイドル達のイメージモチーフのアイシングクッキー風パーツが封入された

シャカシャカ楽しいアクリルマグネット♪

自立する厚みなので、アクリルブロックとしても飾っていただけます◎





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆フレークシールセット(7 種14 枚入り)

価格:¥550( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter

アイドル達のイメージモチーフやネームロゴなどのフレークシールセット♪

マット加工のほっこりした雰囲気がポイント◎

各デザイン2 枚入りです。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆JAPRE×Palude 除菌消臭スプレー

価格:¥2,200( 税込み)

〈グループA〉ラインナップ:DRAMATIC STARS / FRAME / THE 虎牙道/ F-LAGS / Legenders / Jupiter

環境に配慮したからだにやさしい天然成分と国産にこだわった商品を開発している『JAPRE』より、

『アイドルマスター SideM』オリジナルパッケージの除菌消臭スプレーが登場。

ルームウェアやぬいぐるみのファブリック類はもちろん、下駄箱やペット用品の消臭剤としてもご使用いただけます。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆商品概要



・予約受付期間〈グループ A〉

2023 年11 月13 日( 月) 11:00 ~ 2023 年12 月11 日( 月)13:59 / 2024 年2 月下旬お届け予定



・販売

Palude 通販サイト( https://bit.ly/3u83WXc )

後日アニメイト他、EC サイトにて販売予定



◆商品ラインナップ



[予約商品]

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』 ルームウェアパーカー( ユニセックス)〈全5 種〉 ¥9,680( 税込み)

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』ロングパンツ( レディース/ メンズ)〈全5 種〉 ¥8,580( 税込み)

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』ヘアバンド〈全5 種〉 ¥2,970( 税込み)



[受注商品]

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』シャカシャカアクリルマグネット 〈全6 種〉 ¥2,420( 税込み)

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』フレークシールセット(7 種14 枚入り) 〈全6 種〉 ¥550( 税込み)

・〈グループA〉『アイドルマスター SideM』JAPRE×Palude 除菌消臭スプレー 〈全6 種〉 ¥2,200( 税込み)



※〈グループB〉〈グループC〉のユニットおよび販売時期は後日発表予定です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【第一弾の商品の販売について】

若干数ではございますが、〈グループA〉の販売に合わせ〈Jupiter〉の一般販売を行います。



・販売開始日時 2023 年11 月13 日( 月) 11:00 ~



・販売 Palude 通販サイト( https://bit.ly/3u83WXc )



◆商品ラインナップ



・『アイドルマスター SideM』 ルームウェアパーカー( ユニセックス)〈Jupiter〉 ¥9,680( 税込み)

・『アイドルマスター SideM』 ルームウェアロングパンツ( レディース/ メンズ)〈Jupiter〉 ¥8,580( 税込み)

・『アイドルマスター SideM』 ヘアバンド〈Jupiter〉 ¥2,970( 税込み)



※受注・予約商品を含む、複数の商品をご注文された場合は、お届け日が一番遅い商品が入荷次第

まとめてのご発送となりますのでご了承ください。

※〈C.FIRST〉〈カエール〉〈サタン〉〈くまっち〉につきましては〈グループB〉〈グループC〉に合わせた

販売を予定しております。詳細は後日発表予定です。

※画像は監修中の物です。

実際の商品とは一部異なる場合がございますのでご了承下さい。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

