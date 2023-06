[株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN]

アップデート記念Twitterキャンペーン開催中!



株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN(東京都中央区、代表取締役:李 同校)は、アプリゲーム『ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate』(以下、ブラクロモ)において、本日6月29日(木)にアップデートを実施し、シーズン2がスタートしたことをお知らせいたします。

シーズン2ピックアップガチャにはSSR魔道士「《水着》ユノ」、「《水着》ノエル」、「《水着》ゴーシュ」が登場し、シーズン2を記念してログインボーナスやルーレットなどで様々なアイテムが獲得できるイベントを開催中です。期間限定なのでこの機会にぜひご参加ください。





■新規ピックアップガチャ登場!

【開催期間】2023/6/29(木)~2023/7/11(火)午前3:59

本日より、シーズン2限定魔道士&スキルページのピックアップガチャが登場!

シーズン2ピックアップガチャでは《水着》の魔道士「ユノ」「ノエル」「ゴーシュ」と対応した魔道士スキルページの排出確率がアップ!



《水着》ユノ CV:島崎信長

SSR魔道士「《水着》ユノ」と魔道士スキルページ「海辺の休息」の排出確率アップ!





《水着》ノエル・シルヴァ CV:優木かな

SSR魔道士「《水着》ノエル・シルヴァ」と魔道士スキルページ「」の排出確率アップ!





《水着》ゴーシュ・アドレイ CV:日野 聡

SSR魔道士「《水着》ゴーシュ・アドレイ」と魔道士スキルページ「海辺の天使像」の排出確率アップ!



※提供割合など詳細はゲーム内にてご確認ください。

※予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。





■新イベント開催中!

シーズン2を記念して、ログインボーナスやルーレットなどで様々なアイテムが獲得できるイベントを開催中です。



・期間限定チャレンジ「ワールドボス:アークべロックス」

・シーズン2記念ルーレットイベント

・シーズン2記念ログインボーナス

・シーズン2プレイタイムイベント

・シーズン2記念プレゼントイベント



その他シーズン2では、期間限定チャレンジ「スペシャルエピソード:ひったくりを捕まえろ!」や新たなストーリー[Chapter5]等が今後追加される予定なので乞うご期待ください。



※詳細は公式フォーラムやゲーム内にてご確認ください。

※予告なく変更・終了する場合があります。予めご了承ください。





■アップデート記念Twitterインスタントウィン実施!

アップデートを記念して、Twitterでは抽選でAmazonギフト券1,000円分が当たるキャンペーンを開催いたします。



プレゼント詳細:Amazonギフト券1,000円分

👥当選者数:100名様

🗓️キャンペーン期間:2023/6/29(木)~7/5(水)23:59まで



▽詳細は公式Twitterをご確認ください

https://twitter.com/bclover_mobile

※該当ツイートをご確認ください。





◆最新情報はTwitterやフォーラムをチェック!

公式Twitter

https://twitter.com/bclover_mobile

公式フォーラム

https://bclover-forum.vicgame.jp/





■7/1(土) 25:30~「ブラクロモラジオ団」最終回

今週は梶原岳人さんと優木かなさんがお届け🎧

番組へのメールは dan@joqr.net まで!

(コーナー詳細:https://twitter.com/bclover_mobile/status/1672937939297533952?s=20)



6/24(土)放送アーカイブも公開中📺

https://www.youtube.com/watch?v=75R-lcsd4e4





ダウンロードはこちら!

▽App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

▽Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp



『ブラッククローバー』とは





「ブラッククローバー」は、魔法がすべてのとある世界で、魔法が使えない少年アスタとライバルのユノが、魔道士の頂点“魔法帝”を目指す、冒険と成長を描いた王道少年魔法ファンタジー。2015年より「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、累計発行部数は全世界で1,900万部を突破。2017年にはテレビアニメ化され、2023年6月16日(金)から映画『ブラッククローバー 魔法帝の剣』が日本全国ロードショー&Netflix世界独占配信中!



▽映画公式サイト🎬

https://bclover-movie.jp/



『ブラクロモ』概要







○タイトル :ブラッククローバーモバイル 魔法帝への道 The Opening of Fate

○ジャンル :次世代アニメーションRPG

○配信日 :2023年5月25日(木)

○対応OS :iOS/Android

○価格 :基本無料(一部アプリ内課金有り)

○App Store :https://apps.apple.com/jp/app/id6444940093

○Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vic.bc.jp

○公式サイト :https://bclover-mobile.vicgame.jp/

○公式Twitter :https://twitter.com/bclover_mobile

○公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCZdtBsOJZPg9teUyKaqSXgg

○公式TikTok :https://www.tiktok.com/@bclover_mobile?lang=ja-JP

○公式フォーラム :https://bclover-forum.vicgame.jp/

○ラジオ「超!A&G+」:https://www.joqr.co.jp/qr/program/dan/

○権利表記 :(C)田畠裕基/集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

(C)VIC GAME STUDIOS / All Rights Reserved



VIC GAME STUDIOS 会社概要





VIC GAME STUDIOSは、日本をはじめ世界でも大きくヒットしたゲームを作った有能なスタッフが集まり、2020年10月に韓国で設立したゲーム会社です。1本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックと、次世代モバイルRPGゲームの開発を通じて、ユーザーの皆さまにゲームの面白さだけでなく、感動を与えられるゲームを提供することを目指しています。2022年7月11日には日本支社を設立し『ブラッククローバーモバイル』を始め、日本市場でのゲーム配信を本格始動しました。



会社名 株式会社VIC GAME STUDIOS JAPAN

代表者 李 同校 (イ ドンギョ)

設立 2022年7月

事業内容 オンラインゲームの開発・サービス運営



