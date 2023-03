[ヴィソン多気株式会社]

VISONで日本の発酵文化を学ぶ



世界最高レベルの料理大学といわれる「CIA」で日本料理コースを履修する学生が、3月9日、三重県多気町の商業リゾート施設「VISON(ヴィソン)」で日本の発酵文化をご体験いただきます。





世界最高レベルの料理大学といわれる「Culinary Institute of America/CIA(カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ 通称CIA)」では、米国でも人気がある日本料理を高いレベルでお客様に提供できるよう、米国人シェフに対して日本料理とその文化に関する教育促進に取り組んでいます。



その一環として、この度、日本料理コースを履修する学生が参加する日本料理ツアー「Culinary Tour of Japan(カリナリー・ツアー・オブ・ジャパン)」が開催される運びとなり、3月7日(火)~3月16日(木)の10日間、東京、大阪、京都、奈良、そして三重(VISON)を訪れ、酒造や茶畑の視察、日本料理や和菓子についての体験実習などを行います。



VISONでは日本食に欠かせない調味料のメーカーや企業が集まる「和ヴィソン」をご視察いただき、昆布蔵では、昆布を蔵囲・熟成保管する様子の見学や出汁の試飲、味噌蔵では、味噌の味や色、香りの違いなどについて学べる味噌の食べ比べ、味醂蔵では伝統製法を受け継ぎ、多気町産のお米を使って仕込んだ味醂を試飲いただくなど、日本の食文化を支える伝統的な発酵文化をご体感いただきます。













<Culinary Tour of Japan> VISONへの訪問日程

【日時】2023年3月9日(木)12:30~17:30

【参加者】CIA・日本料理コースの学生16名、引率の教授3名



【スケジュール】※予定は変更になる場合がございます。

12:30 施設全体紹介 会場:ヴィソン管理棟

ヴィソン多気株式会社 代表取締役 立花 哲也



12:55 昼食 会場:日本料理「笠庵 賛否両論」



14:00 マルシェ ヴィソン視察

第十八甚昇丸(三重県唯一の底引き網漁の店)、𦚰口の鮪(那智勝浦から直送の生鮪を販売)、海女小屋 なか川(鳥羽の三世代海女の店)、若竹(松阪牛生産者の精肉店)、マルシェヴィソン(青果)



14:30 KATACHI museum(カタチミュージアム)視察

食文化を発信する食の道具のミュージアム



14:45 和ヴィソン散策

和の料理の素の店舗紹介



15:30 和ヴィソン体験

⑴昆布出汁 講演(蔵紹介、荷姿見学、だしの試飲) 会場:奥井海生堂(昆布蔵)

講師:株式会社奥井海生堂、三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

⑵味噌 講演(味噌の基礎知識、味噌の食べ比べ教室) 会場:蔵乃屋(味噌蔵)

講師:マルコメ株式会社

⑶味醂 講演(味醂の基礎知識、試飲体験) 会場:美醂 VIRIN de ISE(味醂蔵)

講師:株式会社角谷文治郎商店

~16:00 終了



【参考】

・Culinary Tour of Japan 2019 http://soulofjapan.net/info/09302127

・CIA 2018 Culinary Tour of Japan – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=E8MIUFxRVYs



<過去の日本料理ツアーの様子>













VISON [ヴィソン]

東京ドーム24個分(約119ha)の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、9つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設となっております。



【お問い合わせ先】

ヴィソン多気株式会社

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

https://vison.jp/

TEL 0598-39-3190/Fax 0598-67-0846



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-19:46)