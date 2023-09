[MetaTokyo株式会社]

~Web2/3メタバース、IRL(リアル)イベント、NFTをトータルでプロデュース~



MetaTokyo株式会社(渋谷区 代表取締役CEO 鈴木 貴歩)は、グローバルWeb3メタバースプラットフォーム内で運営している”メタバース内のグローバル文化都市”、MetaTokyo(読み:メタトーキョー)を、世界で大人気のオンラインゲーム「フォートナイト」に拡大したと共に、Web2/Web3メタバース、NFT、IRLイベント等を組み合わせた多面的なエンタテインメント制作を企業向けに提供する「マルチバース・エンタテインメント・スタジオ事業」を開始したこと発表します。



「マルチバース・エンタテインメント・スタジオ事業」でプロデュース可能な領域

Web2メタバース体験:フォートナイト

Web3メタバース体験:Decentraland、Spatial

NFT

デジタルファッション

IRL(リアル)イベント:ライブ、クラブイベント、カンファレンス等



以上を組み合わせ、バーチャル/リアルコンサート、新規事業、PoC、マーケティング、グローバルプロモーション等エンタテインメント企業、ブランド企業に最適な体験プロデュースを提供します。







2022年の設立以来、グローバル・メタバース内での体験プロデュース、デジタルファッション制作、販売、NFT発行等を通じて、メタバース・ファッション・ウィーク、メタバース・ミュージック・フェスティバル等のグローバルイベントのオフィシャルパートナーとして国内外のパートナーから高い認知を獲得し、直近では2023年5月に米MTV、米TIMEが開催したメタバース内イベント「The #JOMOEffect Features 40 Artists for 5 Charities on MENTAL HEALTH ACTION DAY Powered by MTV」の開催地として選ばれ、グローバル・カルチャーと日本カルチャーのハブとしての位置を確立しました。



この度、こうした日本カルチャーのハブとしてのMetaTokyoを世界的に大人気のオンラインゲーム「フォートナイト」に展開し、今度様々なパートナーとのコラボレーションを行うベースとなる体験としてゲームマップ「MetaTokyo Island」の提供を開始しました。

MetaTokyo Islandは、MetaTokyo株式会社のチーフメタバースオフィサーを務めながら、国内外のメタバース建築/体験を手掛けるMISOSHITA氏が担当しました。日本の伝統、最先端いずれのカルチャーがメタバース内でしかあり得ない融合を果たす、ユニークな内容となっております。



マップコード:MetaTokyo Island (7541-7730-0160)

リンク:https://www.fortnite.com/creative/island-codes/7541-7730-0160

プレイ人数:最大30人まで同時プレイ可能

ルール:キューブ状のターゲットを撃って、一番スコアを稼いだ人の勝利です。5ラウンド制。





今後MetaTokyo株式会社は、以下の複数の”体験”とエンタテインメントを組み合わせ、エンタテインメント企業、ブランド企業に最適な体験プロデュースを提供する”マルチバース・エンタテインメント・スタジオ”事業を行います。



Web2メタバース体験:フォートナイト



Web3メタバース体験:Decentraland、Spatial



NFT



デジタルファッション



IRL(リアル)イベント:ライブ、クラブイベント、カンファレンス等







本取り組み、複数の体験を組み合わせたバーチャル/リアルコンサート、新規事業、PoC、マーケティング、グローバルプロモーション等に興味のある企業のご担当者はこちらからお問い合わせください。

contact@metatokyo.com



MetaTokyo株式会社について

世界的なメタバース、NFTの盛り上がりと日本文化、エンタテインメントを、国内外のIP、ブランド企業、地方自治体などとの取り組みを通じて世界に向けて発信、事業化を行います。今後、MetaTokyoの保有するメタバースの土地において音楽/エンタテインメント・フェスティバルの開催やライブ会場の建築、有名IPとのコラボレーション・プロジェクトや、デジタルファッション関連事業を展開します。

協業、メタバース事業に関するお問い合わせはこちらまで

メタトーキョー・ハブ contact@metatokyo.com







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-12:16)