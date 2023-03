[株式会社KOLLECTION]

人気コスメをお得に買えるチャンス!「MERZY」や「PEACH C」など人気コスメブランドも登場。



韓国コスメ専門店「KOLLECTION」の期間限定ショップがなんばマルイにて3/22(水)~3/28(火)にオープンします。韓国コスメ・スキンケアをセール価格で購入できるほか、購入者への豪華特典も







化粧品の輸入事業などを手がける株式会社KOLLECTION(本社:大阪府東大阪市、代表取締役:金 賢秀)は2023年3月22日(水)~3月28日(火)の期間、話題の韓国コスメ・スキンケア用品などがお得に購入できる期間限定ショップ「韓国コスメ専門店 KOLLECTION SHOP」を開催。



会期中はSHOP IN SHOPとして、韓国の6人組ガールズグループ「IVE(アイヴ)」の日本人メンバー、レイがミューズを務めるコスメブランド「PEACH C」の特設コーナーも展開されます。。



購入者には人気コスメブランドのスキンケアサンプルセットのほか、「IVE(アイヴ)」レイとコラボした限定グッズのプレゼントなど、様々な企画を準備しています。



■SNSを中心に話題の韓国コスメ・スキンケアがセール価格で登場







多数の韓国コスメ・スキンケアを扱うKOLLECTIONならではの企画として、定番のコスメから今話題のスキンケア用品までを驚きの低価格でご提供いたします。定価から20%オフのものや、50%オフのものまで、お安くゲットできる機会となっています。販売予定のコスメブランドは、「CLIO」や「rom&nd(ロムアンド)」などの人気ブランドはもちろん、「BanilaCo」「CNP」などの定番韓国スキンケアブランドまで多数取り揃えております。



■SHOP IN SHOPとして韓国コスメブランド「PEACH C」の特設コーナーを展開





「PEACH C」は、ICONIC&HIP&LOVELYというコンセプトのもと、2018年に誕生。お手頃プライスで美しいカラーの“果汁顔メイク”が楽しめるとあって、日本でも2021年の上陸以来、10~20代女性を中心にファンを獲得しています。

春にぴったりな明るいカラーのアイシャドウや、涙袋メイクにぴったりなライナーなど多数アイテムを販売予定。





商品名:シーズナル ブレンディング アイシャドウ パレット

価格:¥3,300 (税込)

カラー:

#01 Sunset Grass

#02 Mauve Wave

#03 Re_Play Pink



▼ PEACH C |公式サイト:https://www.peachc.co.jp/



■粘膜ティントで一躍話題となった韓国コスメブランド「MERZY」の新作ティントも







KOLLECTIONが正規ブランドとして取り扱っている、独特なツヤ感と色持ちの良さでSNSやクチコミサイトで話題となった韓国コスメブランド「MERZY」の「The Watery Dew Tint(ザ ウォータリー デュー ティント)」シリーズ。

2023年3月に同シリーズ第3弾となる新作ティントを発売。現在は一部バラエティショップで先行販売中ですが、今回開催の期間限定ショップでも販売を予定しています。





商品名:The Watery Dew Tint(ザ ウォータリー デュー ティント)Season3

価格:¥1,320 (税込)

カラー:

#WD12 BENIGN NUDE

#WD13 SOUL OF ROSE

#WD14 WITH ZEST

#WD15 LIBERTY BRICK

#WD16 BLOODY SPELL



▼MERZY |公式サイト(モバイル推奨):https://merzyofficial.waveon.io/



■POP UP SHOP開催情報



店名:韓国コスメ専門店 KOLLECTION SHOP

日程:2023年3月22日(水)~3月28日(火)

営業時間:11:00~20:00

場所:なんばマルイ 1F イベントスペース

住所:〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目8-9

ホームページ:https://www.0101.co.jp/085/

電話番号:06-6634-0101



■購入特典



▼全商品対象

・2,000円購入で『MY SKIN SOLUS』サンプル3点セットをプレゼント

・4,000円購入で上記に加え『TOOSTY』歯磨き粉25gと『CELIMAX』NONI MASKをプレゼント



▼さらにPEACHCの商品1点でもご購入の方対象(他商品と合わせた金額も可)

1. PEACHCの商品ご購入の方全員にPEACHC×レイのショッパーバックプレゼント

2.「IVE」レイのトレカプレゼント

・2,000円購入につきトレカ 1セット

・4,000円購入につきトレカ 2セット

3.先着順 100名様に特別プレゼント

PEACHCのハンドミラー&グリッターパウチ&ミニブラシセット3種類の中でランダム贈呈



【株式会社KOLLECTIONについて】

本社:〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者:代表取締役 金 賢秀

設立:2019年2月

電話番号:06-4306-5400

URL:https://www.kollection.co.jp/

事業内容:輸入化粧品・日常生活品卸売業

韓国ファッション販売化粧品輸入代行業



