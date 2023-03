[株式会社レッツ]

株式会社レッツは、2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 日本代表の準決勝進出に合わせて、「WBC日本代表準決勝記念グッズや大谷翔平プレミアムグッズ」を郵便局のネットショップで販売開始します。









▼販売ページ:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes20230317-01







「WBC日本代表の準決勝進出を記念したメモリアルグッズ」2023年3月17日(木)10時から販売開始!





総力戦となった準々決勝ラウンドを勝利したWBC日本代表。

遂に決勝ラウンドに進出し、舞台は日本からアメリカへ。

この快挙を記念して、大谷翔平選手のプレミアム商品が登場!

WBCで実際に使用したボール、ベースを使った商品も!

「郵便局のネットショップ」オリジナルデザインで、すべて数量限定での販売です!





1)2023 WBC 大谷翔平選手プレミアムフォトミント(準決勝) 【限定200個】

2)2023 WBC ラインナップカードフォトミント(準決勝) 【限定500個】

3)2023 WBC スタジアムコインフォトミント 【限定1000個】

4)2023 WBC チャレンジコインマイアミ 【限定2023個】

※4)については、郵便局のネットショップオリジナルデザインではございません。









販売商品





■ 2023 WBC 大谷翔平選手プレミアムフォトミント(準決勝) 【限定200個】

大谷選手の写真に加え、WBCの開催期間で実際に使用したボールとベース、

さらには、準決勝のラインナップカード、WBCロゴをあしらったコインが付属したプレミアム商品です。

数量限定(シリアル番号入り)、オリジナルデザイン、この期間のみの販売です。

※全商品WBCの許諾を得た正規品です。



※実際の商品画像はWBC開催期間中に撮影したものに差し替えます。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:100,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月22日(水)まで

商品お届け:2023年6月1日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約45.72x55.88cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

実使用ボール / ベース

ラインナップカード

シリアル番号入り





■ 2023 WBC ラインナップカードフォトミント(準決勝) 【限定500個】

WBC準決勝のラインナップカードを収めた商品です。

WBCロゴをあしらったコインが付属したプレミアム商品です。

数量限定(シリアル番号入り)、オリジナルデザイン、この期間のみの販売です。

※全商品WBCの許諾を得た正規品です。



※実際のラインナップカードはWBC準決勝のものへ差し替えます。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月22日(水)まで

商品お届け:2023年6月1日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約30.48x50.80cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

ラインナップカード

シリアル番号入り





■ 2023 WBC スタジアムフォトミント【限定1000個】

WBC開催会場となった東京ドーム(日本)とローンデポ・パーク(アメリカ)の写真を収めたメモリアル商品です。

WBCロゴをあしらったコインが付属したプレミアム商品です。

数量限定(シリアル番号入り)、オリジナルデザイン、この期間のみの販売です。

※全商品WBCの許諾を得た正規品です。



※実際の商品画像はWBC開催期間中に撮影したものに差し替えます。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月31日(金)まで

商品お届け:2023年6月1日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約50.80x30.48cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り





■ 2023 WBC チャレンジコインマイアミ【限定2023個】

決勝ラウンドで試合前に行われるコイントスで使用されるものと同じコインになります。

WBCロゴをあしらったコインが付属したプレミアム商品です。

数量限定(シリアル番号入り)、この期間のみの販売です。

※全商品WBCの許諾を得た正規品です。



※掲載の商品画像はイメージ画像です。



販売価格:13,000円(送料・消費税込)

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月31日(金)まで

商品お届け:2023年6月1日(木)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

コイン:約φ3.9cm 24ktゴールドメッキ

アクリルコインケース

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り





※上記掲載の商品のデザイン・サイズは実際の商品と異なる場合があります。

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.









販売概要



【販売サイト】

「郵便局のネットショップ」:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes20230317-01



【販売期間】

1)2023 WBC 大谷翔平選手プレミアムフォトミント(準決勝) 【限定200個】

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月22日(水)まで

2)2023 WBC ラインナップカードフォトミント(準決勝) 【限定500個】

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月22日(水)まで

3)2023 WBC スタジアムコインフォトミント 【限定1000個】

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月31日(金)まで

4)2023 WBC チャレンジコインマイアミ 【限定2023個】

販売期間:2023年3月17日(金)10時~2023年3月31日(金)まで



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-14:16)