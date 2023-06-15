特別な思い出を演出！夏の夜、沖縄の夜空をオーシャンビュールー…
［大和リゾート株式会社］
Royal Hotel 沖縄残波岬が贈る、2023年の夏を彩る特別企画
大和リゾート株式会社「Royal Hotel 沖縄残波岬」（沖縄県中頭郡読谷村、総支配人 菅原裕一）は、2023年7月22日（土）から8月26日（土）まで、夏イベントを開催いたします。今年は、宿泊プランに花火鑑賞が含まれ、お部屋から快適に花火を楽しめる特別な体験を提供いたします。
沖縄県中頭郡読谷村に位置する大型ビーチリゾートホテル、「Royal Hotel 沖縄残波岬」は、県内でも屈指の景勝地「残波岬」を一望できる立地にあります。
多くのゲストから花火の見えるお部屋を希望する声が寄せられたため、今年は花火の見えるお部屋を確約した宿泊プランをご用意しました。
花火が見えるお部屋は、日中には東シナ海の美しい珊瑚礁の海が見られるオーシャンビュールーム。
真夏の沖縄の星空に打ち上げられる花火は当館のプールにも映し出され、煌めく夜をお楽しみいただけます。
また、スタッフ有志による沖縄を代表する伝統芸能「残波岬エイサー」や、クイズを交えながら沖縄の魅力を伝える「うちなー（沖縄）発見教室」など、ゲストの皆さまに沖縄の魅力を存分に体験していただくための企画もご用意しています。
「モーニングビーチヨガ」、「ロイヤル縁日」、「Instagramフォトコンテスト」、「謎解き」など、新規企画や通年プログラムも含め、館内外で沖縄を満喫できる魅力的なイベントを多数お楽しみいただけます。
沖縄の夏は朝から晩までたくさんの楽しみが詰まっています。ご家族や恋人、ご友人と一緒に、心地よい時間を過ごし、一生に一度の思い出を作りに、Royal Hotel 沖縄残波岬へお越しください。
＼ 特設ページで動画公開中 ／
https://www.daiwaresort.jp/okinawa/feature/1049690/index.html
【お部屋から贅沢に夏の夜を彩る花火鑑賞プラン】 概要
■予約期間: 2023年6月1日（木）～2023年8月26日（土）
■宿泊期間:2023年7月22日（土）～2023年8月26日（土）
■内容:
・客室又はベランダから花火が見える客室（花火が見えるお部屋確約）
・ブルーシールアイスクリームお一人様につき1個付
・朝食付き
■ご予約・お問い合わせ:公式サイトまたは電話にて承ります。
TEL：098-958-5000（代表）
WEB： https://www.daiwaresort.jp/okinawa/feature/1049690/index.html
※「花火が見えるお部屋」は客室又はベランダから花火が見える客室を意味します。
風向きや角度によっては花火が見切れる場合がございます。予めご了承ください。
※天候により中止となる場合がございます。予めご了承ください。
※写真はイメージです。
※表示料金には、税金・サービス料が含まれます。
※ご予約の変更・キャンセルをご希望の場合は、ご到着の4日前までにお願いいたします。
（花火中止によるキャンセル・変更含む）
【イベント開催スケジュール】
■期間：2023年7月22日（土）～8月26日（土）
■打ち上げ花火
実施日：7月22日（土）、8月6日（日）、8日（火）、10日（木）、12日（土）、14日（月）、26日（土）
時間：21時～（約5分間）
会場：ガーデンプールサイド
＊上記公式サイトの特設ページに動画掲載中
■残波岬エイサー
開催日：イベント期間中の毎週水曜日・土曜日
時間：20時30分～（約20分）
会場：1Fロビー
料金：無料
■うちなー発見教室
開催日：イベント期間中の毎週月曜日・金曜日
時間：20時30分～（約25分）
料金：無料
■モーニングビーチヨガ（予約制/先着20名）
開催日：イベント期間中の7月奇数日、8月偶数日
時間：6時30分～（約45分）
会場：残波ビーチ
料金：宿泊者1,000円、ビジター2,000円
■Instagramフォトコンテスト
ホテルの思い出を投稿すると、抽選で沖縄グルメなどが当選します。
開催日：イベント期間中
料金：無料
■ロイヤル縁日
時間：18時～21時
会場：1F沖縄体験コーナー内
料金：1回500円
■手持ち花火
開催日：期間中毎日
時間 ：日没～21時00分
場所 ：ガーデンプールサイド指定区域
料金 ：1,200円～
■ガーデンプール延長営業
開催日：期間中毎日
時間 ：9時00分～20時00分（通常18時00分迄）
会場 ：1Fガーデンプール
【無料シャトルバス運行】
Royal Hotel 沖縄残波岬は同村のホテル日航アリビラと共同で夏季限定で空港とホテルを結ぶ宿泊者限定の無料シャトルバスを運行。
空港とホテルの往復はバスで疲れを溜めず、中日はレンタカーでアクティブに観光するなど2次交通も上手く組み合わせるとより効率よくご旅行を楽しんでいただけます。
■シャトルバス概要
運行期間：2023年7月14日（金）～2023年9月25日（月）
利用条件：宿泊者限定料金：無料
運行時刻：【往路】那覇空港発 14：30 ⇒ Royal Hotel 沖縄残波岬着 16：00
⇒ ホテル日航アリビラ着 16：15
【復路】Royal Hotel 沖縄残波岬発 12：10 ⇒ ホテル日航アリビラ発 12：30
⇒ 那覇空港着 14：00
予約：事前予約制（乗車日の7日前迄）
※空港からはその他、通年運行の空港リムジンバス（有料）もございます。
【お問合せ】
Royal Hotel 沖縄残波岬
電話番号: 098-958-5000（代表）
【Royal Hotel 沖縄残波岬 概要】
名 称: Royal Hotel 沖縄残波岬
総支配人: 菅原 裕一
開 業 日: 1988 年 7 月 3 日
所 在 地: 〒904-0328 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575番地
電話番号: 098-958-5000（代表）
FAX: 098-958-3970
WEBサイト：https://www.daiwaresort.jp/okinawa/index.html
Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_zanpa/
Facebook：https://www.facebook.com/DaiwaRoyalHotel.Okinawa/
Royal Hotel 沖縄残波岬：
夕陽の景勝地としても名高い残波岬と東シナ海の白い砂浜を臨む、日本一人口の多い村“読谷村”のビーチリゾート。
天然の「ざんぱビーチ」を満喫する多彩なアクティビティをご用意！お子様連れも大歓迎、0歳から楽しめるグラスボートや3歳からの専属インストラクターつきのシュノーケリングなどもございます。小さなお子様向けには、レストランでの離乳食サービスやベビーカーやオムツ用ごみ箱などの無料のレンタルメニューもご用意。最上階から絶景の東シナ海を見渡すリラックススイートなど滞在に合わせたお部屋をお選びいただけます。
展望風呂と露天風呂を備えるサウナ付きの大浴場やレストランも完備。トロピカルムードに満ちる空間でリゾートステイをご満喫ください。
ダイワロイヤルホテル：
北海道から沖縄まで全国に24ヶ所でリゾートホテルを展開し、各地域の自然、季節感、食、歴史、文化、伝統、産業を広く紹介し、国内の四季折々のリゾートライフをお楽しみいただけます。
ダイワロイヤルホテル公式サイト：https://www.daiwaresort.jp/chain/
THE DAIWA RESORT MAGAZINE：http://daiwaresort.lekumo.biz/daiwaresort/
Facebook：https://www.facebook.com/daiwaroyalhotel/
Twitter：https://twitter.com/DaiwaResort
INSTAGRAM：https://www.instagram.com/official_daiwaroyalhotel/
YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCtseZGlsgMmlNR6jGFsnaCw
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/15-21:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ヤマハ 遠隔会議向けビデオサウンドバー『CS-800』が「Microsoft Teams」の認定を取得(06/15 21:46)
【最新機種】水中ドローン『CHASING M2 S』従来機種から性能強化を遂げて遂に予約販売開始(06/15 21:46)
株式会社サンステラ・株式会社フュージョンテクノロジーが「第6回次世代3Dプリンタ展」に出展。最新の3Dプリンターを多数展示いたします。(06/15 21:46)
【6/28~30 開催】大企業の新規事業立ち上げ攻略法（無料オンラインセミナー）(06/15 21:46)
【どう変わる】アフターコロナの子育てママ世帯における消費行動(06/15 21:46)
北日本・北陸地方 初の快挙 日本HRチャレンジ大賞 地方活性賞 受賞(06/15 21:46)
インドで人材育成支援活動「日本式ものづくり学校（JIM）」を展開(06/15 21:40)
HIANがチャウヌ所属fantagioの新人ボーイズグループLUN8(ルネイト)とエージェント契約を締結！1st Mini Album <CONTINUE?>日本限定特典付きで国内販売が決定！(06/15 21:40)
北海道帯広市とミツカリが業務連携 十勝・帯広の求人マッチングシステムに社風との相性が加わる(06/15 21:40)
【西熱海ゴルフコース】熱海市街地と相模灘を望む絶景コースが開場60周年(06/15 21:16)
～オール北海道で”ブリ”リアントな海の未来へ～北海道ブリリアントアクション キックオフイベントを開催しました(06/15 21:16)
第1回 JJモデルオーディション公式アンバサダー決定！ 「J-BOY」はWATWING 八村倫太郎さん、「J-GIRL」は iScream RUIさん(06/15 21:16)
【オリエンタルホテル広島】新潟県内限定流通「鶴齢 大吟醸 生原酒」「雪男 純米酒 愛山」などここでしか味わえない銘酒が揃う―和魂洋才フレンチ Vol.14- 2023年8月7日(月)開催(06/15 21:16)
構図を自由自在に！一眼レフ＆ミラーレス対応の二層型回転リング「ATOLL」(06/15 21:16)
ホテルメトロポリタン オールデイダイニング「クロスダイン」 9月リニューアルオープン(06/15 21:16)
サステナビリティ推進・CSR・環境・IR・経営企画・広報担当者必見！新しい生活、環境、経済に役立つサステナブルデザイン事例集『すてるデザイン』7月21日発売 ＆ 刊行記念トークイベント開催(06/15 21:16)
FDA 2023年7月発券分 燃油特別付加運賃について(06/15 21:16)
E1東名 EXPASA富士川（上り）に 「セブン-イレブン」がオープン(06/15 21:16)
全国規模の士業グループがFC加盟2023年6月名古屋市に店舗オープン！(06/15 21:16)
住宅ローン商品説明動画「ローンスマートナビ」の取扱開始について(06/15 21:16)
NewDaysは今年22周年！対象商品が22％増量！（※従来比）お値段そのまま！今だけお得！「うれしい増量フェス」6月20日(火）～6月26日（月）(06/15 21:16)
JR上野駅『エキュート上野』がリニューアル！(06/15 21:16)
ヤーマン表情筋研究所「美容技術検定」を開始(06/15 21:16)
90秒でアツアツの駅そば？シリコンバレー生まれの自動調理販売機を用いたセルフ式駅そばの実証実験店舗を開業します！(06/15 21:16)
夏季限定の新商品 コーヒーを使ったフローズンドリンクや、夏に食べたいひんやりアイスケーキ2種 エクセルシオール カフェで６月2９日(木)より発売(06/15 21:16)
三井住友カード、現地決済型ふるさと納税で地域活性化を支援(06/15 21:16)
人材派遣・人材紹介・請負会社をDXするWeb面接ツールSOKUMENは応募者側に表示されるテキストを任意で一括置換する機能を実装(06/15 21:16)
8.8%の通常級の子どもに支援が必要。学校や日常生活の困りごと改善に役立ててほしい。ワーキングメモリが家庭で簡単にトレーニングできる無料教材配布開始。(06/15 21:16)
＜7月11日スタート＞「琵琶湖ホテル・いただきますの日プロジェクト」(06/15 21:16)
ANA Xと成田市が連携！ ANAトラベラーズオンラインツアー～飛行機に乗らなくても楽しめる成田の魅力をご紹介します～(06/15 21:16)