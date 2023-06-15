［大和リゾート株式会社］

Royal Hotel 沖縄残波岬が贈る、2023年の夏を彩る特別企画



大和リゾート株式会社「Royal Hotel 沖縄残波岬」（沖縄県中頭郡読谷村、総支配人 菅原裕一）は、2023年7月22日（土）から8月26日（土）まで、夏イベントを開催いたします。今年は、宿泊プランに花火鑑賞が含まれ、お部屋から快適に花火を楽しめる特別な体験を提供いたします。







沖縄県中頭郡読谷村に位置する大型ビーチリゾートホテル、「Royal Hotel 沖縄残波岬」は、県内でも屈指の景勝地「残波岬」を一望できる立地にあります。

多くのゲストから花火の見えるお部屋を希望する声が寄せられたため、今年は花火の見えるお部屋を確約した宿泊プランをご用意しました。



花火が見えるお部屋は、日中には東シナ海の美しい珊瑚礁の海が見られるオーシャンビュールーム。

真夏の沖縄の星空に打ち上げられる花火は当館のプールにも映し出され、煌めく夜をお楽しみいただけます。



また、スタッフ有志による沖縄を代表する伝統芸能「残波岬エイサー」や、クイズを交えながら沖縄の魅力を伝える「うちなー（沖縄）発見教室」など、ゲストの皆さまに沖縄の魅力を存分に体験していただくための企画もご用意しています。



「モーニングビーチヨガ」、「ロイヤル縁日」、「Instagramフォトコンテスト」、「謎解き」など、新規企画や通年プログラムも含め、館内外で沖縄を満喫できる魅力的なイベントを多数お楽しみいただけます。



沖縄の夏は朝から晩までたくさんの楽しみが詰まっています。ご家族や恋人、ご友人と一緒に、心地よい時間を過ごし、一生に一度の思い出を作りに、Royal Hotel 沖縄残波岬へお越しください。



＼ 特設ページで動画公開中 ／

https://www.daiwaresort.jp/okinawa/feature/1049690/index.html



【お部屋から贅沢に夏の夜を彩る花火鑑賞プラン】 概要

■予約期間: 2023年6月1日（木）～2023年8月26日（土）

■宿泊期間:2023年7月22日（土）～2023年8月26日（土）

■内容:

・客室又はベランダから花火が見える客室（花火が見えるお部屋確約）

・ブルーシールアイスクリームお一人様につき1個付

・朝食付き

■ご予約・お問い合わせ:公式サイトまたは電話にて承ります。

TEL：098-958-5000（代表）

WEB： https://www.daiwaresort.jp/okinawa/feature/1049690/index.html



※「花火が見えるお部屋」は客室又はベランダから花火が見える客室を意味します。

風向きや角度によっては花火が見切れる場合がございます。予めご了承ください。

※天候により中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※写真はイメージです。

※表示料金には、税金・サービス料が含まれます。

※ご予約の変更・キャンセルをご希望の場合は、ご到着の4日前までにお願いいたします。

（花火中止によるキャンセル・変更含む）



【イベント開催スケジュール】

■期間：2023年7月22日（土）～8月26日（土）

■打ち上げ花火

実施日：7月22日（土）、8月6日（日）、8日（火）、10日（木）、12日（土）、14日（月）、26日（土）

時間：21時～（約5分間）

会場：ガーデンプールサイド

＊上記公式サイトの特設ページに動画掲載中



■残波岬エイサー

開催日：イベント期間中の毎週水曜日・土曜日

時間：20時30分～（約20分）

会場：1Fロビー

料金：無料



■うちなー発見教室

開催日：イベント期間中の毎週月曜日・金曜日

時間：20時30分～（約25分）

料金：無料



■モーニングビーチヨガ（予約制/先着20名）

開催日：イベント期間中の7月奇数日、8月偶数日

時間：6時30分～（約45分）

会場：残波ビーチ

料金：宿泊者1,000円、ビジター2,000円



■Instagramフォトコンテスト

ホテルの思い出を投稿すると、抽選で沖縄グルメなどが当選します。

開催日：イベント期間中

料金：無料



■ロイヤル縁日

時間：18時～21時

会場：1F沖縄体験コーナー内

料金：1回500円



■手持ち花火

開催日：期間中毎日

時間 ：日没～21時00分

場所 ：ガーデンプールサイド指定区域

料金 ：1,200円～



■ガーデンプール延長営業

開催日：期間中毎日

時間 ：9時00分～20時00分（通常18時00分迄）

会場 ：1Fガーデンプール



【無料シャトルバス運行】

Royal Hotel 沖縄残波岬は同村のホテル日航アリビラと共同で夏季限定で空港とホテルを結ぶ宿泊者限定の無料シャトルバスを運行。

空港とホテルの往復はバスで疲れを溜めず、中日はレンタカーでアクティブに観光するなど2次交通も上手く組み合わせるとより効率よくご旅行を楽しんでいただけます。



■シャトルバス概要

運行期間：2023年7月14日（金）～2023年9月25日（月）

利用条件：宿泊者限定料金：無料

運行時刻：【往路】那覇空港発 14：30 ⇒ Royal Hotel 沖縄残波岬着 16：00

⇒ ホテル日航アリビラ着 16：15

【復路】Royal Hotel 沖縄残波岬発 12：10 ⇒ ホテル日航アリビラ発 12：30

⇒ 那覇空港着 14：00

予約：事前予約制（乗車日の7日前迄）

※空港からはその他、通年運行の空港リムジンバス（有料）もございます。



【お問合せ】

Royal Hotel 沖縄残波岬

電話番号: 098-958-5000（代表）





【Royal Hotel 沖縄残波岬 概要】

名 称: Royal Hotel 沖縄残波岬

総支配人: 菅原 裕一

開 業 日: 1988 年 7 月 3 日

所 在 地: 〒904-0328 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575番地

電話番号: 098-958-5000（代表）

FAX: 098-958-3970



WEBサイト：https://www.daiwaresort.jp/okinawa/index.html

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_zanpa/

Facebook：https://www.facebook.com/DaiwaRoyalHotel.Okinawa/



Royal Hotel 沖縄残波岬：

夕陽の景勝地としても名高い残波岬と東シナ海の白い砂浜を臨む、日本一人口の多い村“読谷村”のビーチリゾート。

天然の「ざんぱビーチ」を満喫する多彩なアクティビティをご用意！お子様連れも大歓迎、0歳から楽しめるグラスボートや3歳からの専属インストラクターつきのシュノーケリングなどもございます。小さなお子様向けには、レストランでの離乳食サービスやベビーカーやオムツ用ごみ箱などの無料のレンタルメニューもご用意。最上階から絶景の東シナ海を見渡すリラックススイートなど滞在に合わせたお部屋をお選びいただけます。

展望風呂と露天風呂を備えるサウナ付きの大浴場やレストランも完備。トロピカルムードに満ちる空間でリゾートステイをご満喫ください。



ダイワロイヤルホテル：

北海道から沖縄まで全国に24ヶ所でリゾートホテルを展開し、各地域の自然、季節感、食、歴史、文化、伝統、産業を広く紹介し、国内の四季折々のリゾートライフをお楽しみいただけます。



ダイワロイヤルホテル公式サイト：https://www.daiwaresort.jp/chain/

THE DAIWA RESORT MAGAZINE：http://daiwaresort.lekumo.biz/daiwaresort/

Facebook：https://www.facebook.com/daiwaroyalhotel/

Twitter：https://twitter.com/DaiwaResort

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/official_daiwaroyalhotel/

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCtseZGlsgMmlNR6jGFsnaCw



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