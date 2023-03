[日本観光ショーケース実行委員会]

●会期:2023年3月24日(金)~26日(日)(24日・25日AM:ビジネスDay、25日PM・26日:一般&ビジネスDay)●会場:インテックス大阪



日本観光ショーケース実行委員会(委員長:落合和之 株式会社マイナビ 執行役員)は、(1) 日本人旅行者に対して国内旅行の魅力を伝え、市場のさらなる拡大を目指すとともに、(2) 将来のインバウンド回復を見据え、海外の旅行会社に日本観光の情報を発信する事を目的に、「第2回 日本観光ショーケース in 大阪・関西」を2023年3月24日(金)~26日(日)に、インテックス大阪にて開催します。会場内にはご当地グルメやVR旅行旅行が無料体験など丸一日楽しめるコーナーが勢揃いです。



ご当地グルメコーナーで全国の食を満喫!



ご当地グルメキッチンカー

ご当地の食材や人気メニューを揃えたキッチンカーが集合!

ガッツリ飯からクレープやカフェメニューなどラインアップも充実です。





駅弁フェア

旅グルメの代名詞ともいえる駅弁、ラインナップは当日のお楽しみです♪





ご当地パンフェスタ

全国の有名百貨店や商業施設で開催実績のある「ご当地パンフェスタ」がインテックス大阪にやってくる!

ウワサのあのパンが見つかるかもしれません。





沖縄物産展

紅芋タルト・ソーキそば・沖縄黒糖 など、沖縄の人気名産品が勢揃いします。

個性豊かな沖縄の商品をお楽しみください。









セミナー



3月25日(土)13:00~ は一般来場者も入場可能、どなたでも参加頂けるセミナーも開催いたします。

※ビジネス向けセミナーの詳細はHPよりご確認ください。





人気テレビドラマ『孤独のグルメ』漫画原作者でミュージシャンやエッセイストなど多彩な才能で活躍する久住昌之さんが昨年に続き登場!あのドラマの裏話も飛び出すかも!?





新型コロナによる社会変化により注目を集める「移住」。" 移住・交流のトレンドと「移住支援制度」の活用 " について、一般社団法人 移住・交流推進機構の渡邊明督氏をお招きし講演いただきます。







※セミナー予約には来場登録が必要です。

※来場登録済みの来場者様はログイン後、マイページよりお申込みください。

※講演タイトルは変更となる場合がございます。







今話題のVR旅行が無料体験できるコーナーが登場!



VR(バーチャルリアリティー)専用のゴーグル機器をつけ、実際に撮影した360度映像の中に入っていただきます。まるで自分がそこに立っているかのように、上下左右まわり全ての景色を自由に見わたせるメタバースな「VR旅行」を体験できます。他では味わえない圧倒的な没入感により、忘れられない思い出となることでしょう!





提供:株式会社MATRIX【どこでもドア(R)】

URL:https://trip.dokodemodoors.com/introduction-online-tour







出展者一覧(順不同)※3月1日現在の情報です。



公益財団法人 大阪観光局、三重県観光局、一般社団法人 紀北町観光協会、一般社団法人 大紀町地域活性化協議会、一般社団法人 明和観光商社、熊野の宿 海ひかり、一般社団法人 グリーンクリエイティブいなべ、伊勢志摩キレイゲンキ塾、一般社団法人 志摩市観光協会、株式会社 Verde大台ツーリズム、有限会社 紅谷、豪商のまち 松阪観光交流センター、一般社団法人 東紀州地域振興公社、クラフトアルマジロ株式会社、桑名市役所 観光課、VISON(ヴィソン多気株式会社)、一般社団法人ななお・なかのとDMO、経済産業省、HOKKAIDO LOVE! 北海道観光振興機構、高知県観光コンベンション協会、魅力発見『ふくおかの旅』、公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー、一般社団法人柳川市観光協会、西日本鉄道株式会社、福岡市ホテル旅館協会、公益財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター、愛媛県、(一社)別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINK、公益社団法人鳥取県観光連盟、奈良県、公益社団法人びわこビジターズビューロー、JRグループ協定旅館ホテル連盟 西日本地域本部、一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会、公益財団法人福井県観光連盟、一般社団法人東北観光推進機構、石川県加賀市、岐阜県白川村(白川郷)、一般社団法人岐阜県観光連盟、ウポポイ(民族共生象徴空間)、FIBAバスケットボールワールドカップ2023、環境省 中国四国の国立公園、日本遺産 -Japan Heritage-、世界遺産検定、浙江省文化和旅行庁、株式会社カンバーランド・ジャパン、西尾レントオール株式会社、株式会社JTB、株式会社日本旅行、近畿日本ツーリスト クラブツーリズム、成田空港活用協議会、那覇ジャパントラベル、カラーキネティクス・ジャパン株式会社、株式会社ブランジスタメディア、ピーロート・ジャパン株式会社、スマートニュース株式会社、株式会社小西印刷所、株式会社旅行新聞新社、株式会社プライマルヴェニュー、株式会社ISTソフトウェア、シーダースコミュニケーションズ株式会社、ぐーるー、TABIRIN、株式会社ホワイトホールラボ、株式会社MATRIX、Vpon JAPAN株式会社、株式会社アンドロード、MUIC Kansai







「孤独のグルメ」原作者の久住昌之さん "オリジナルイラストの焼き印入り木製コースター" プレゼント!







一般来場日のみ、先着1日500名様限定でプレゼントをご用意しております。

なくなり次第終了ですのでお早めにお越しください。

3月25日(土)開場 13:00~ / 3月26日(日)開場 10:00~









開催概要



〈催事名〉

第2回 日本観光ショーケース in 大阪・関西

the 2nd Japan Tourism Showcase in Osaka, Kansai



〈会期〉

2023年3月24日(金)10:00~18:00 ※ビジネス

2023年3月25日(土)10:00~16:30 ※ビジネス(10:00~13:00)/ビジネス&一般(13:00~16:30)

2023年3月26日(日)10:00~16:30 ※ビジネス&一般



〈会場〉

インテックス大阪 2号館(〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102)



〈入場料〉

無料



〈主催〉

日本観光ショーケース実行委員会(株式会社マイナビ ほか)



〈特別協力〉

(公財)大阪観光局



〈後援〉

内閣官房国際博覧会推進本部・外務省・経済産業省・大阪府・大阪市・2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合・(一社)日本旅行業協会・日本政府観光局(JNTO)・(公社)2025年日本国際博覧会協会、(一財)大阪国際経済振興センター







出展を検討の方はコチラ



【出展のお申込み・お問合せ】

日本観光ショーケース実行委員会 事務局

〒104-0041 東京都中央区新富1-9-6 ザ・パークレックス新富町3F

Mail. info@japan-ts.jp

TEL. 050-3066-9150 (平日10:00~17:00)

公式HP:http://japan-ts.jp/



出展ブースはスペース がなくなり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

皆様のお問合せお待ちしております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-14:46)