[株式会社ブレーンバディ]

「一人でも多く、パフォーマンスを発揮できる機会を提供する」をミッションに掲げ、営業支援を中心とした事業を手がける株式会社ブレーンバディ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大矢剛大)は、10月18日(水)10:00よりBtoBマーケ・営業に関する独自コンテンツを発信するメディアのBeMARKEが主催する『最新!セールステックサービス展示会』に登壇いたします。







お申し込みはこちら:https://bit.ly/3ZvUmct

開催の背景





コロナ禍にともなう営業活動の変化やクラウドサービスの普及により、オンライン営業の普及が進むとともに、営業活動にテクノロジーを取り入れた『Sales Tech(セールステック)』の活用が進んでいます。

また、ここ数年で、「インサイドセールス」や「セールスイネーブルメント」「インテントセールス」など、セールステックに関連したトレンドワードも急激に増えてきており、今後セールステックを活用した取り組みが加速していくでしょう。

そこで本イベントでは、「営業DX」「セールステック」領域で営業組織の変革を推進する企業様をお迎えして、セールステックを活用した営業組織を強化する取り組み事例や最新のセールステックツールをご紹介していきます。

このような方におすすめ





・営業組織の強化や売上目標達成に課題を持つ担当者で自社の営業組織を改善したいと考えている担当者様

・セールステック市場の最新情報を知っておきたい方

・セールステックツールが何ができるツールなのかを知りたい方

・すぐ活用できるツールがあれば使ってみたい方

登壇者







株式会社セレブリックス 執行役員 セールスエバンジェリスト

今井 晶也 氏

セールスエバンジェリストとして、法人営業に関する研究、執筆、基調講演等を全国で行う。 2021年8月には“Sales is 科学的に「成果をコントロールする」営業術”を扶桑社より出版。営業本のベストセラーとして累計出版数が5万部を超える。 2022年7月には単著二作目として“お客様が教えてくれた「されたい」営業”を出版。 現在は執行役員 CMOとして、セールスカンパニーのマーケティング、営業、新規事業、事業推進を管掌する。







株式会社インサイドセールスプラス 代表取締役 茂野 明彦 氏

2012年、株式会社セールスフォース・ドットコムに入社。 グローバルで初のインサイドセールス企画トレーニング部門を立ち上げると同時に、アジア太平洋地域のトレーニング体制構築支援を実施。2016年、株式会社ビズリーチ入社。インサイドセールス部門の立ち上げ、ビジネスマーケティング部部長、営業責任者を歴任。2022年、株式会社インサイドセールスプラスを創業。インサイドセールスに関する記事の執筆を行うほか、インサイドセールスカンファレンスを企画するなどインサイドセールスの認知向上、発展に貢献している。著書に「インサイドセールス-訪問に頼らず、売上を伸ばす営業組織の強化ガイド-(翔泳社)」





CrossBorder株式会社 代表取締役 CEO 小笠原 羽恭 氏

新卒で野村総合研究所に入社後、基幹システムの開発・PM・先端技術R&D・ブロックチェーン証券PFの構築・新規事業開発に従事した後、コンサルティングファームに転職し、経営コンサルタントとして、新規事業戦略の立案・営業戦略立案・AIを活用したDXなどのプロジェクトに従事。その後、グローバル規模での市場動向調査・営業戦略立案・事業戦略立案をデータとAIで効率化・高度化することを目指してCrossBorder株式会社を創業。代表を務める。国内初のインテントセールスを実現するSales Markerを提供。Forbes 30 Under 30 Asia Listノミネート。一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)の協議員。





株式会社immedio 代表取締役

浜田 英揮 氏

新卒入社した三井物産では主にIT分野での新規事業を担当。Harvard Business School留学後、M&A推進室にて幅広い事業分野の投資案件の実行に当たる。 2016年にbitFlyerに参画し、US拠点でCFO/現地拠点長を務める。米国外の企業で初のNY BitLicenseを取得し、仮想通貨取引所をローンチ。 2019年からはSansanでグローバル戦略統括部長に就任。海外向けプロダクトScan to Salesforceのオーナーを務める。2021年からはBill Oneのプロダクトマーケティング及びインサイドセールス部門のマネジメントを担当。 2022年にDelight Venturesの支援を受けimmedioを創業。





株式会社マツリカ 事業戦略/開発室長 DealPods プロダクトオーナー

中谷真史 氏

慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系製薬企業へ入社、MR約1,000名中トップセールスを経験。 その後コンサルファーム2社を経て2018年マツリカに入社後はカスタマーサクセス統括、セールス&マーケティング統括を歴任。年間約20回の講演ほか、新規プロダクト開発に従事。米ロサンゼルス在住。









AimyTech株式会社 代表取締役

青木 亮 氏

Bloomberg L.P. にてエンタープライズ営業を約10年経験した後、AIベンチャー企業にて約2年間ビジネスサイドを統括。エンタープライズ営業の原体験と、決裁者としてのBtoB購買経験をもとに、バイヤーDXを追求する新しい営業支援ツール「GRiX」を立ち上げ運営。









Sansan株式会社 Sansan事業部 SMB営業部 シニアマネジャー

御舘 尚也 氏

大学卒業後、GMOインターネット株式会社入社。広告営業として経験を積んだ後、知人とWeb制作、インターネット広告を事業とするベンチャーを設立。営業統括、採用業務、新規事業の立ち上げなどに携わる。2019年Sansan株式会社に入社。主にSMB領域の既存営業を担当した後、現在はマネジメント業務に従事。営業DXサービスSansanを通し、「顧客の営業DXの推進」を支援する。









amptalk株式会社 Sales Manager / Sales Enabler

横尾 賢 氏

大学卒業後、三井化学株式会社に入社。モビリティ事業部門にてエラストマーの営業および海外販社の販売・収益管理に従事。2020年12月にSansan株式会社に入社。インサイドセールスと新規事業の立ち上げ及びプロダクトマーケティングを経験。2023年6月よりamptalkにジョイン。









ウェルディレクション合同会社 代表社員向井 俊介 氏

約20年、IT業界において中小から大企業のB2Bの営業領域の職務に従事。国内上場企業から外資上場企業、外資スタートアップの様々な企業に属し、CxO等エグゼクティブに対するビジネスも多く経験。 毎年成績上位者に名を連ね、グローバルNo.1のセールス実績やグローバルNo.1のマネージャーにも選ばれるなど実績を残す。2019年には米App Annie日本法人のカントリーマネージャーに就任し、日本法人全体のビジネスを牽引。2020年7月よりウェルディレクションを創業し、B2B営業のアドバイザーとして上場企業からスタートアップまで、広く営業やマーケティングの側面から企業のビジネス成長に貢献している。学術においてはIT業界における営業及びマネジメントに求められる能力の暗黙知を形式知化する研究を行い、2023年に社会構想大学院大学実務教育学修士号を取得。





株式会社ブレーンバディ 代表取締役社長

大矢 剛大 株式会社リクルートキャリア出身。卒業後、HRスタートアップに事業責任者として創業から携わり、事業立ち上げや営業組織の構築を行う。2021年4月に本格的にセールス・イネーブルメント事業を行うべく、株式会社ブレーンバディを設立。







タイムテーブル・講演プログラム





10:05~10:50 「セールステック市場予測」法人営業はどう変わるか?

<登壇者情報>

株式会社セレブリックス 今井 晶也 氏

株式会社インサイドセールスプラス 茂野 明彦 氏

10:50-11:35 セールステックツールを活用している企業の成功事例 アポ獲得効率2.5倍の秘訣

<登壇者情報>

CrossBorder株式会社 小笠原 羽恭 氏

(事例紹介)株式会社BLAM

11:40-12:10 マーケと営業で協働する、商談を取りこぼさない仕組みづくり

<登壇者情報>

株式会社immedio 浜田 英揮 氏

12:10-12:30 北米セールストレンドとセールステック最前線をロサンゼルス在住の事業開発室長が解説

<登壇者情報>

株式会社マツリカ 中谷 真史 氏

13:00-14:00 最新セールステックツール4社によるセールスピッチ

<登壇者情報>

株式会社マツリカ 中谷 真史 氏

Sansan株式会社 御舘 尚也 氏

amptalk株式会社 横尾 賢 氏

AimyTech株式会社 青木 亮 氏

14:00-14:45 営業って辛く苦しいもの?メンバーが働きやすくなるための営業マネージャーの心得

<登壇者情報>

ウェルディレクション合同会社 向井 俊介 氏

AimyTech株式会社 青木 亮 氏

株式会社ブレーンバディ 大矢 剛大

開催情報





日時:2023-10-18(水)10:00 ~ 15:00

主催:BeMARKE運営事務局

会場:オンライン(Zoom)

内容:

本イベントは専門家同士のパネルディスカッションを通じて、最新のセールステックツールやセールステックを活用した営業力強化を実現するための方法を学ぶイベントです。

定員:500名

参加費用:無料

お申し込みはこちら:https://bit.ly/3ZvUmct

BeMARKEついて







BeMARKEは株式会社アジタス社が運営する、BtoBビジネスを展開する企業に勤めるマーケター、営業に関わる方の課題解決に役立つ情報を発信するメディアです。

▼BeMARKEサイトはこちら▼

https://be-marke.jp/



会社概要





[社名] 株式会社ブレーンバディ

[会社HP] https://brainbuddy.co.jp

[所在地] 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1-1恵比寿グリーングラス6階

[設立] 2021年4月

[代表者] 大矢 剛大

[事業内容] 営業支援事業/SaaS事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-13:16)