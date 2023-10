[辻・本郷 ITコンサルティング株式会社]

辻・本郷ITコンサルティング株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒仁田 健)は、辻・本郷 税理士法人(本社:東京都新宿区、理事長:徳田 孝司)と、2023年10月17日(火)に無料セミナー「法改正に向け各社が解説!勤怠管理システム比較セミナー」を共催します。

本セミナーでは、自社に合ったシステムを見つけていただくために、ジョブカン勤怠管理 / KING OF TIME / 奉行Edge 勤怠管理クラウドの製品を各社にご紹介いただきます。







【セミナー概要】

労務管理システムの導入状況と選び方のポイント



ジョブカン勤怠管理のご紹介



KING OF TIME のご紹介



奉行Edge 勤怠管理クラウドのご紹介





2023年4月から中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増率が50%に引き上げられました。2024年4月からは建設業・運送業・医療業界に対しても労働時間に関する規制が強化される予定です。 随時発生する法改正に対応するため、勤怠管理のシステム化を検討されている企業様も多いのではないでしょうか?

勤怠管理を簡略化させたいお客さまは、ぜひ比較・検討にご活用ください。







【参加方法】

下記URLの参加申込フォームに必要事項を記入の上ご参加ください。

https://form.k3r.jp/ht_tax/231017?k3ad=jo



【スピーカープロフィール】

◆田中 秀磨

(辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部 チーフコンサルタント)



◆ジョブカン勤怠管理 柳沢 渓二 様

(株式会社 DONUTS ジョブカン事業部 勤怠管理グループ 営業企画)

◆KING OF TIME 山本 雅司 様

(株式会社ヒューマンテクノロジーズ コンサルティングセールス所属 営業担当)

◆奉行Edge 勤怠管理クラウド 田中 亮宇 様

(株式会社オービックビジネスコンサルタント SI・コンサルティングパートナー推進室 士業パートナーチーム チーム長)



