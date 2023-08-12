時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

アーティスト特化型音声メディア「Artistspoken」が…

アーティスト特化型音声メディア「Artistspoken」が3周年記念初のリアルイベント「Artistspoken展」を開催！

［ADplusVENTURE株式会社］

Aマッソ加納、9番街レトロ、長久允、令和ロマンらによる“笑いあり、驚きあり、感動あり“の90分リアルイベント！



映画監督・お笑い芸人・小説家など120名を超えるアーティスト達が、ここでしか聴けないオリジナルエピソードをお届けするアーティスト特化型音声配信サービス『Artistspoken』( https://artistspoken.com/lp/ )が、サービス開始3周年を記念して、初のリアルイベント「Artistspoken展」を開催いたします。音声だけにとどまることができないアーティストがお届けする「 笑いあり、驚きあり、感動あり」の90分一発勝負のリアルイベント。
Artistspoken ならではの音声だけでは収まりきらない”表現者同士の混ざり合い”の一員に！
皆さんのご来場お待ちしております！

「Artistspoken展」概要詳細



日時：2023年9月6日（水）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：草月ホール(草月会館)
〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目２−２１

出演者：Aマッソ加納、太田勇(テレビ東京)、9番街レトロ、シンクロニシティ、長久允(映画監督)、
　　　　ヨネダ2000、令和ロマン ※五十音順 その他Artistspoken参加アーティスト出演予定

料金：全席指定￥4,000(税込) FANY/チケットぴあ

▽会場チケット販売スケジュール
◎一般発売日（先着）
「FANY」「チケットぴあ」：8/19(金) 12:00 ~ 9/3(日) 23:59

イベント詳細URL：https://potofu.me/artistspoken-info
他追加情報は、Artistspoken公式SNS(下記記載の公式Instagram、公式(Twitter)で随時告知予定

「Artistspoken」について



●「Artistspoken」について
「Artistspoken」とは、０→1で新たな表現をし続ける各界のアーティストの思考や感情に聴覚のみで触れることでリスナーの想像力を刺激するAudio Essayです。映画監督や建築家、写真家など様々な表現者たちは、
今この時代をどう感じ、何を思い生きているのか？そんな表現者達のcreative storyを聞くことが彼らの創作活動の応援にも繋がっていく。自分にない視点との出会いは暮らしを少し面白く、そして優しくしてくれる。
暮らしを変える、声を聴こう。

「Artistspoken」ホームページ：https://artistspoken.com/lp/


■各コンテンツご視聴はアプリをダウンロード
下記URLからアプリダウンロードしご視聴いただけます。
「Artistspoken」ホームページ：https://artistspoken.com/lp/
「Artistspoken」専用アプリ(iOS/Androidに対応)　iOS13.0以降 Android8.0以上

○「iPhone」ダウンロードはこちら
https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1526260857 (Apple store)

○「Android」ダウンロードはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hakuhododyh.artistspoken (Google play)

公式Twitter：https://twitter.com/Artistspoken2
公式Instagram：https://www.instagram.com/artistspoken/?hl=ja

■アーティストの魅力を共に発信してくれる仲間を募集中


Artistspokenでは我々スタッフと共に既存のメディアやビジネス構造を疑い、”アーティスト”という言葉の再定義から、その価値を古今東西へ拡張してみたい仲間を募集しています。
主な職種は放送作家、哲学者、映像クリエイター、デザイナー、イラストレーター、エンジニア等です。
年齢経験肩書きは問いません。（複業・インターン含む）ご興味ある方は志望動機を添えて問い合わせ先までご連絡ください。
#クリエイターエコノミー　#メディアDX

【イベントに関するお問い合せ】
Artistspoken事務局　mail：artistspoken@hakuhodody-holdings.co.jp

【チケット申込に関するお問合せ】
「FANY」チケット問合せダイヤル　TEL:0570-550-100(10:00～19:00／年中無休)
「チケットぴあ」チケット問合せダイヤル　mail：information2@pia.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-17:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ