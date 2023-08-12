アーティスト特化型音声メディア「Artistspoken」が…
［ADplusVENTURE株式会社］
Aマッソ加納、9番街レトロ、長久允、令和ロマンらによる“笑いあり、驚きあり、感動あり“の90分リアルイベント！
映画監督・お笑い芸人・小説家など120名を超えるアーティスト達が、ここでしか聴けないオリジナルエピソードをお届けするアーティスト特化型音声配信サービス『Artistspoken』( https://artistspoken.com/lp/ )が、サービス開始3周年を記念して、初のリアルイベント「Artistspoken展」を開催いたします。音声だけにとどまることができないアーティストがお届けする「 笑いあり、驚きあり、感動あり」の90分一発勝負のリアルイベント。
Artistspoken ならではの音声だけでは収まりきらない”表現者同士の混ざり合い”の一員に！
皆さんのご来場お待ちしております！
「Artistspoken展」概要詳細
日時：2023年9月6日（水）
時間：開場18:00／開演19:00
会場：草月ホール(草月会館)
〒107-0052 東京都港区赤坂７丁目２−２１
出演者：Aマッソ加納、太田勇(テレビ東京)、9番街レトロ、シンクロニシティ、長久允(映画監督)、
ヨネダ2000、令和ロマン ※五十音順 その他Artistspoken参加アーティスト出演予定
料金：全席指定￥4,000(税込) FANY/チケットぴあ
▽会場チケット販売スケジュール
◎一般発売日（先着）
「FANY」「チケットぴあ」：8/19(金) 12:00 ~ 9/3(日) 23:59
イベント詳細URL：https://potofu.me/artistspoken-info
他追加情報は、Artistspoken公式SNS(下記記載の公式Instagram、公式(Twitter)で随時告知予定
「Artistspoken」について
●「Artistspoken」について
「Artistspoken」とは、０→1で新たな表現をし続ける各界のアーティストの思考や感情に聴覚のみで触れることでリスナーの想像力を刺激するAudio Essayです。映画監督や建築家、写真家など様々な表現者たちは、
今この時代をどう感じ、何を思い生きているのか？そんな表現者達のcreative storyを聞くことが彼らの創作活動の応援にも繋がっていく。自分にない視点との出会いは暮らしを少し面白く、そして優しくしてくれる。
暮らしを変える、声を聴こう。
「Artistspoken」ホームページ：https://artistspoken.com/lp/
■各コンテンツご視聴はアプリをダウンロード
下記URLからアプリダウンロードしご視聴いただけます。
「Artistspoken」ホームページ：https://artistspoken.com/lp/
「Artistspoken」専用アプリ(iOS/Androidに対応) iOS13.0以降 Android8.0以上
○「iPhone」ダウンロードはこちら
https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1526260857 (Apple store)
○「Android」ダウンロードはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hakuhododyh.artistspoken (Google play)
公式Twitter：https://twitter.com/Artistspoken2
公式Instagram：https://www.instagram.com/artistspoken/?hl=ja
■アーティストの魅力を共に発信してくれる仲間を募集中
Artistspokenでは我々スタッフと共に既存のメディアやビジネス構造を疑い、”アーティスト”という言葉の再定義から、その価値を古今東西へ拡張してみたい仲間を募集しています。
主な職種は放送作家、哲学者、映像クリエイター、デザイナー、イラストレーター、エンジニア等です。
年齢経験肩書きは問いません。（複業・インターン含む）ご興味ある方は志望動機を添えて問い合わせ先までご連絡ください。
#クリエイターエコノミー #メディアDX
【イベントに関するお問い合せ】
Artistspoken事務局 mail：artistspoken@hakuhodody-holdings.co.jp
【チケット申込に関するお問合せ】
「FANY」チケット問合せダイヤル TEL:0570-550-100(10:00～19:00／年中無休)
「チケットぴあ」チケット問合せダイヤル mail：information2@pia.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-17:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ノジマTリーグ2023-2024シーズン公式戦 8月12日(土)開催 T.T彩たま vs 静岡ジェード 試合結果(08/12 18:46)
限定2日間の特別価格！最高の安卓平板电脑が驚愕の39%オフ！(08/12 18:46)
８月19日(土)に石ノ森萬画館をスクリーンとして楽しむ野外上映会「かわべでシアター」が行われます。（観覧無料）(08/12 18:46)
大行列で入店待続出！24時間スウィーツとお肉の無人販売店『REIREI』がオープン！(08/12 18:46)
海外進出コンサルティング会社のGPC、シンガポールSBFの「Overseas Market Workshop to Japan 2023」を受託し、5日間の海外市場ワークショップを実施(08/12 18:40)
どこか懐かしくって可愛らしい、夏を楽しむ昆虫たち。「紙の昆虫たち展 紙技工房 斉藤卓治・斉藤健輔」 大丸心斎橋店 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ(08/12 18:16)
YouTubeチャンネル『怪異サミット』 が初の“夏”配信イベントを開催！大赤見ノヴ(ナナフシギ)・はやせやすひろ(都市ボーイズ)・吉田猛々＜初参戦＞・松嶋初音＜初参戦＞が出演(08/12 18:16)
ノジマTリーグ2023-2024シーズン公式戦 8月12日(土) 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋 対戦オーダー発表(08/12 18:16)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月12日開催 木下マイスター東京vs琉球アスティーダ 試合結果(08/12 18:16)
石川遼ら注目のプロ 19名が一日限りの真剣勝負！宮里美香が解説のウイングカップ広島2023を9月11日(月)よる9時にCS放送 日テレジータスで放送！(08/12 18:16)
For Good、秋田県の豪雨災害に伴う緊急災害支援金募集のクラウドファンディングを開始(08/12 18:16)
Amazon大人気Android 13タブレットTeclast「T50 Pro」お得なクーポン配布中！高コスパ「P25T」激安値で手に入れます。Helio G99搭載/4G LTE通話/PD快速充電(08/12 18:16)
「ぶいすぽっ！」が海外進出！英語圏と中華圏にてグローバルオーディション開始！(08/12 18:16)
HIKAKINさん・SEIKINさんがお披露目イベントに登場！大きさ約2m×2m、総ピース数10万超え「レゴ(R)マインクラフト 大型ジオラマ」を初披露！(08/12 18:16)
【追加情報解禁】イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店 This is CASSATA. 「初開催 うまいもの大会」期間中、公式SNS、メルマガ会員様限定！未発売商品プレゼント(08/12 18:16)
5カ月連続特集！湘南乃風 二十周年記念 WOWOWスペシャル“風祭り”放送・配信決定！(08/12 17:46)
話題のホビー世界最速(*)ふろくが登場！コロコロコミック9月号ふろくはポケモンメザスタ スペシャルゴージャスタグ「メガレックウザ」！(08/12 17:46)
ノジマTリーグ2023-2024シーズン公式戦 8月12日(土)14:00試合開始 T.T彩たま vs 静岡ジェード 対戦オーダー発表(08/12 17:46)
ノジマTリーグ2023-2024シーズン公式戦 8月13日(日)開催 金沢ポート vs 静岡ジェード ベンチ入りメンバー発表(08/12 17:46)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 8月13日開催 T.T彩たま vs 木下マイスター東京 ベンチ入り選手発表(08/12 17:46)
【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】新プラン登場！！ 秋の紅葉シーズンは章月連泊でゆったり滞在 2泊目の夕食は章月最上級の「金の月膳」をご用意。(08/12 17:46)
北海道余市町、北海道コンサドーレ札幌の包括連携協定締結の取り組みの１つとして、コラボ返礼品NFT企画「～Yoichi & Dole-kun～ 余市＆ドーレくん」を開始(08/12 17:46)
アーティスト特化型音声メディア「Artistspoken」が3周年記念初のリアルイベント「Artistspoken展」を開催！(08/12 17:46)
韓国発ネイルチップブランド「FINGER SUIT」が夏のクリアランスセールを開催中！KPOPアイドル愛用デザインを最大80%お得に試せるチャンス。専用リムーバー半額・無料イベントも実施！(08/12 17:46)
【期間限定販売】賃貸仲介手数料がお得になるNFT「サクラノスマイ」がXANA DAOクリエイターによる新デザイン、引越し料金の割引特典追加の大幅アップデートで再登場！(08/12 17:46)
多様な住み方に応えるシェアハウス「CORUI 030 幡ヶ谷」10月オープン(08/12 17:46)
“ニオイが悩み”6割超…夏こそ気になる性の悩みに寄り添うポップアップイベント「うるおう、よろこび。」吉祥寺PARCOにて開催(08/12 17:40)
TVアニメ『東京リベンジャーズ』から「arma bianca」 × 「アニメイト」の共同ブランド「arti-mate」によるオリジナルアパレル、雑貨の販売が決定！(08/12 17:16)
横山由依とエレキコミックが世の中の”ヒキダシ”を開けまくる?! 新バラエティ「ヒキダシ！presented by DMMブックス」8月12日配信スタート！(08/12 17:16)
TikTokでバズるダンスの秘密を振付師・槙田紗子から学ぼう!(08/12 17:16)