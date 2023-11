[Zebras and Company]

~地域課題解決事業推進に向けたエコシステム創出を目指す~



株式会社Zebras and Company(ヨミ:ゼブラ アンド カンパニー、本社:東京都港区麻布十番、以下Z&C)代表取締役である田淵良敬は、中小企業庁が地域課題解決事業推進に向けた基本指針を策定するため今年10月30日より立ち上げた「地域の社会課題解決促進に向けたエコシステム研究会」の委員に就任いたしました。







本研究会は、今年6月の骨太方針(「経済財政運営と改革の基本方針2023(通称「骨太の方針」)」および「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」)の「ゼブラ企業を推進する」という方針に基づいた政府の具体的な取り組みの一つとなります。



※参考:「ゼブラ企業」が、2023年度「骨太の方針」および「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に明記。社会性と経済性を両立する「ゼブラ企業」の創出が国家戦略に

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000081881.html





研究会の目的





地域の社会課題解決企業、地方公共団体、金融機関、投資家、大企業、中間支援団体等の各プレイヤーが果たすべき役割を整理・検討したうえで、地域の社会課題解決促進に向けたエコシステムの構築に関する基本指針案を策定。これらの成果を通じて、社会課題解決企業と様々なステークホルダーとの協業を推進するための基本的な事項を取りまとめ、基本指針を策定することで普及・促進を図って参ります。

https://www.meti.go.jp/press/2023/10/20231027004/20231027004.html





田淵 良敬(たぶち よしたか)プロフィール







Zebras and Company 共同創業者 / 代表取締役

Tokyo Zebras Unite 共同創設者

米国Zebras Unite役員理事



日商岩井株式会社(現双日株式会社)を退職後、LGT Venture

Philanthropy(リヒテンシュタイン公爵家設立インパクト投資機関)、ソーシャル・インベストメント・パートナーズ、SIIF等で国内外のインパクト投資に従事。グローバルな経験・産学ネットワークから世界的な潮流目線での事業コンセプト化、経営支援、海外パートナー組成を得意とする。2021年3月Zebras and Companyを共同創業。



田淵 良敬よりコメント





この度、中小企業庁の「地域の社会課題解決促進に向けたエコシステム研究会」委員を拝命いたしました。

2019年から行ってきたTokyo Zebras Uniteでの活動や、その発展としての2021年からのZ&Cの活動の中で、実際に社会的インパクトビジネスに携わってきた実績が認められて委員へのお声がけを頂けたこと、非常に嬉しく思います。

インパクト投資業界での経験に加えて、ゼブラ企業への投資や経営のご支援をする中で学んだことを活かしながら、社会的インパクト創出に励みたいと思います。





以上





▼Tokyo Zebras Uniteとは

”Zebras”(ゼブラ企業)を提唱した米国の4人の女性起業家が2017年に組織したZebras Uniteの東京チャプター。Zebras Unite全体では現在、世界中で25以上の支部、20,000人以上のメンバーとなって、世界的な大きなムーブメントになっています。

Z&Cの共同創業者である田淵はTZUの共同創業理事でもあり、本体となるZebras Uniteの社外理事も務め、世界的な活動にも寄与しています。

https://zebrasunite.coop/tokyo



▼株式会社Zebras and Company(ゼブラ アンド カンパニー)とは

「Different scale, Different future (新しいものさしがあれば、新しい成長が起こし、新しい未来が作れる)」をテーマに、誰もが社会課題解決と持続的で健康的な企業経営に挑戦できる「優しく健やかで楽しい社会」を目指し、投資と経営支援を行う会社です。投資・経営支援、行政や金融企業との連携、「ゼブラ企業」に関するリサーチと情報発信を通してゼブラ的経営を体系化し、「ゼブラ企業」という概念が全ての企業に実装され新たなビジネスモデルの可能性を広がる世界を目指しています。

https://www.zebrasand.co.jp



▼株式会社Zebras and Company 会社概要

社 名:株式会社Zebras and Company

設 立:令和3年3月12日

事 業:「ゼブラ企業」という概念の認知拡大のためのムーブメント・コミュニティづくり、及び、社会実装のための投資や経営支援の実行

代表取締役:阿座上陽平、田淵良敬

社外取締役:小林味愛

監査役:三尾徹

公式サイト:https://www.zebrasand.co.jp

公式Facebookページ:https://www.facebook.com/zebrasandco/

公式instagram:https://www.instagram.com/zebrasandco/

公式Twitter:https://twitter.com/zebrasandco











企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-13:16)