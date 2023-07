[リゾーツ琉球株式会社]

石垣島の幸を感じる 豪華すぎる朝食バイキング



過去最高の朝食満足評価を記録更新中





リゾーツ琉球株式会社(沖縄県豊見城市、代表 兼城賢成)が運営する、朝食にこだわりぬいた、おいしい朝食を食べるためのホテル『The BREAKFAST HOTEL』。この度、沖縄・石垣島の『The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島』の朝食がリニューアル。特選石垣牛に、希少なアグー豚、そして石垣島の野菜や海の幸を使用した地中海料理が7月12日(水)より多数登場します。石垣島の自然の恵みを、贅沢にバイキング形式にてお楽しみください。





注目ポイント

・楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で全国3位を獲得したホテルブランド

・好きなパンに好きな具材を自由に挟んで食べられる“私だけの贅沢”『カスタマイズ パニーノ』

・ブランド牛の原点「石垣牛」を何時間もかけて煮込んだ シェフこだわりの煮込み料理

・ヨーロッパ出身の職人が 希少な「アグー豚」を使って作る『石垣産あぐー豚のポルケッタ』



『The BREAKFAST HOTEL』は“人を最高の状態で送り出したい”をコンセプトにした、朝食にこだわりぬいた新たな体験のホテルで、昨年には『The BREAKFAST HOTEL福岡天神』が楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で全国3位(九州1位)を獲得するなど、高い評価をいただいているホテルブランドです。

『The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島』では、石垣島の温暖な気候と豊かな自然の恵みで育った豊富な食材を使用した豪華なバイキング形式の朝食を提供しています。食事の満足度は過去最高の記録更新中で、ホテル名に相応しい、朝食にこだわっているホテルと高い評価をいただいております。そして今回新たに、特選石垣牛に、希少なアグー豚、そして石垣島の野菜や海の幸を使用した地中海料理が7月12日(水)より新メニューとして多数登場します。

全国の高級ブランド牛の原点とも言われる「石垣牛」、肉質が柔らかく臭みが少ないことで人気の、沖縄固有の貴重な「アグー豚」、そしてここでしか味わえない旬の野菜や鮮度抜群の海の幸を、贅沢にバイキング形式で好きなだけ堪能することができます。

その他にも食材にこだわった石垣島ならではの料理をバイキング形式でご提供いたします。





◆ 好きなパンに好きな具材を自由に挟んで食べられる“私だけの贅沢”

『カスタマイズできる ヨーロッパスタイルのパニーノ』





パニーノとは、ヨーロッパスタイルのサンドイッチのこと。地元石垣のパン屋『Bread Django(ブレッド ジャンゴ)』と提携して仕入れているこだわりの詰まった「パリジャンバケット」「オリーブ香るイタリアンパン フォカッチャ」にお好きな具材を自由に挟んで食べることができます。

パンに挟むためのソーセージも独自で用意しており、こちらも石垣島にしかないこだわりのブランドソーセージです。

あなただけのこだわりの組み合わせで、意外な美味しさに出会えるかもしれません。





◆ブランド牛の原点「石垣牛」を何時間もかけて煮込んだ シェフこだわりの煮込み料理





近江牛・松阪牛など、全国に数多くのブランド牛が存在しますが、これらの多くは子牛の頃に石垣島から出荷されています。そんな全国の高級和牛の原点となる「石垣牛」を香味野菜とハウスワインで6時間じっくりと煮込んだ『石垣牛のプロバンススタイル ⾚ワイン煮込み 発酵バターの香り』、そして人参と⽟ねぎと香味野菜をたっぷりの南国トマトで4時間じっくり煮込んだ『ヨーロッパ出身のシェフが作る 石垣牛のトマト煮込み 蜂蜜とマスタードの香り』の2種類が新登場します。南国の風土でストレスを感じずに育った風味豊かな「石垣牛」を使用したシェフこだわりの煮込み料理。お好きなパンで挟むと、とても美味しくいただくことができます。





◆ヨーロッパ出身の職人が 希少な「アグー豚」を使って作る『石垣産あぐー豚のポルケッタ』





「アグー豚」は沖縄固有のとても希少な在来豚です。豚肉とは思えないほどの霜降り肉で、凝縮された旨味と⽢みの豊富さが特徴。また、コラーゲンが豊富で、美容・健康にも良いため、女性からも注目されています。ヨーロッパ出身の職人が、その希少な「アグー豚」をフランス産のマスタードと自家製スパイスでマリネし、じっくり時間をかけ低温で焼き上げたのが、この『石垣産あぐー豚のポルケッタ フランス産マスタードの香り』(ヨーロッパスタイルのローストポーク)です。年々価格が高騰している「アグー豚」がバイキング形式で食べられる贅沢を、好きなだけご堪能ください。



◆他にも新鮮な海鮮料理・野菜たっぷりのスープ・デザートなど石垣島ならではのメニューが



コクのあるソースとしっとりしたマグロが相性抜群でおかわり間違い無しのカルパッチョ、石垣島産の野菜を使った南ヨーロッパスタイルの、パンとの相性抜群な栄養満点自家製スープ、石垣島ブランド「ゲンキ牛乳」を使用した濃厚でトロトロなカスタードプリンなど、他にも石垣島の自然の恵みが詰まったメニューを多数提供しています。







<The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島>

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/marche-ishigakijima





『The BREAKFAST HOTEL MARCHE石垣島』は石垣島離島ターミナルから徒歩3分で、ここを起点に様々な離島へアクセスができます。さらに石垣島の中心街である美崎町までも徒歩1分以内と便利な立地にあります。

客室はコンクリート造りのモダンでスタイリッシュな内装になっており、宿泊者は無料で利用できる最上階ラウンジでは、季節を感じるWELCOME ドリンク等を用意しています。

他にも三線コンサートやSUP無料体験ツアーを実施していたりと、朝食以外にもたくさんの魅力が詰まったホテルです。



<The BREAKFAST HOTEL>

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/thebreakfasthotel







The BREAKFAST HOTEL福岡中洲

所在地:福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19

電話:092-291-4123

施設:客室数134室 /ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu









The BREAKFAST HOTEL福岡天神

所在地:福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3

電話 : 092-737-4123

施設:客室数117室 / ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin









The BREAKFAST HOTEL PORTO石垣島

所在地:沖縄県石垣市登野城86

電話 : 0980-87-9010

施設:客室数119室 / ラウンジ

公式Webサイト:https://www.resorts.co.jp/ishigakijima



