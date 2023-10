[STEAMS LAB JAPAN株式会社]

STEAMS LAB JAPAN株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:鈴木 雄太郎)は、9月30、10月1日にkhb東日本放送本社主催「あすとつながるぐりりパーク」にて出張体験イベント及び体験販売会を開催しました。







イベント詳細





開催日時・場所

日時:9/30(土) 10/1(日) 10:00-16:30開園

場所:khb東日本放送本社 あすと長町 杜の広場公園



ワークショップ概要

1.マイク博士と一緒にひかる車をつくろう!

『マイクはかせのせかいはふしぎにあふれてる!』のマイクはかせと一緒に、エンジニアリング・デザイン・プロセスを活用したアメリカ最先端の教材「Groovy Lab in a Box」の教材を使って、「ひかる車」を作成。

取扱商品:Groovy Lab in a Box



2.発明家になろう!リアルな道具を使ってリアルな体験を

おもちゃを乗せる乗り物をつくったり、曲線を描くマシーンをつくったり、大きな音をならす、なにかをつくったり…様々な課題にあわせて自ら企画・設計・開発をして「発明」を体験。

取扱商品:Thinkering Labs



ワークショップの様子







2日間にわたり、午前、午後と1回ずつワークショップを行いましたが、それぞれ定員いっぱいで、大盛況でした。



4歳~10歳くらいまでのお子さまを対象に、おもちゃを作る中でトライ&エラーを繰り返し課題を達成することで、楽しく科学やものづくりに触れることができました。



お子さまからの「やってみたい」の声をきっかけに参加された親子が多く、おもちゃが動くまで自分で考えて調整し、最後には完成したおもちゃで遊んで「楽しかった!」と会場を後にしてくれたお子さまが多かったです。



「やってみたい」というチャレンジ精神から学びや成功体験を得る機会として、ワークショップの意義を感じていただけたイベントとなりました。



体験した親子の声







1.マイク博士と一緒にひかる車をつくろう!

・工作が好きな我が子だったので、ぴったりの体験だった。

・科学の要素などが盛り込まれており、普通のおもちゃよりも勉強になる感じがした。

・一人でやり遂げるのが難しい年齢の息子だが、親子一緒に楽しんで、電気回路について学べた。



2.発明家になろう!リアルな道具を使ってリアルな体験を

・子どもたちが自由に考えている姿が見られてよかった。

・夢中になって作っていて、体験後ももっとやりたいようだった。

・5歳には少し難しい内容かもしれないと思ったが、スタッフが丁寧にフォローしてくれて、楽しく体験することができた。

・ワークショップ中に完成できなかったが、完成形で子どもが遊びたがっているので、じっくり取り組みたいと思った。



取り扱い商品





Thinkering Labs:

https://shop.steams-lab.jp/shop/products/TEMC001

Groovy Lab in a Box :

https://groovylabinabox.jp

Engino:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/5

Smartivity:

https://shop.steams-lab.jp/shop/product_categories/4



TINKERING LABSエンジニアリングキットとは









TEDにも2回登壇したこのあるアメリカの教育者であり、Brightworks校の校長でもあるGever Tulley氏によって開発された、「問題解決力」と「自信」を身につけることのできる本格的な発明キットです。サンフランシスコの学校やサマーキャンプで何千人もの子ども達と15年間おこなってきたティンカリングの経験に基づいて設計開発されています。



Groovy Lab in a Boxとは







4歳以上対象の「ジュニアステミスト (Junior STEMist Series)」、

8歳以上対象の「ステミスト(STEMist Series)」ともに、

月毎に、異なるミッションをお届けしています。ミッションクリアのヒントとなる『マイクはかせのせかいはふしぎにあふれてる!』でお馴染みのマイクはかせと一緒に進められる動画や実験ノートも同梱。イラストや 図を使って楽しく解説することで子どもの興味の範囲を広げて、あらゆる方向から感性を刺激します。



STEAMS LAB JAPANとは





「好き」を見つけて「得意」を育むをモットーに、子ども達の好奇心を強く喚起する世界の優れたSTEAMトイを発掘し、STEAM教材やワクワクする体験学習の場を子どもたちに提供しています。



会社概要

商号:STEAMS LAB JAPAN 株式会社

設立:2020年4月24日

資本金:1,350万円

電話番号:03-6281-9823

代表者:代表取締役 鈴木雄太郎

事業内容:教育教材の開発、教育支援事業、輸入販売



コーポレートサイト:https://steams-lab.jp/

オンラインストア:https://shop.steams-lab.jp/shop

インスタグラム:https://www.instagram.com/steams_lab_japan_co._ltd/

X:https://twitter.com/SteamslabJAPAN



STEAMS LAB JAPANのミッション





STEAMS LAB JAPANは、世界のワクワクする優れたSTEAM TOYやサービスを、独創のコンテンツやノウハウと共に提供し、自らの人生を生き生きと切り拓いてゆく「未来の地球人」の育成 に貢献いたします。



弊社の理念





「好き」を見つけて「得意」を育む。

子どもの「好奇心」に火が点いて、「夢中になって遊ぶ」こと。幼い時のこの体験が、子どもたちの成長に一番大切な機会である、と私達は考えます。



さまざまな遊びや体験の中で「好き!」と感じるものを見つけ、それに没頭し夢中で(創意工夫して)遊ぶ。この経験を繰り返し積み重ねる事で、やがて子ども達それぞれの「得意分野」が生まれ、発展します。



結果として、「豊かな感受性・考える力・やり抜く力・立ち上がる力」が健全に育ち、自信と自己肯定感を持って伸びやかに生きる大人へと成長していくと私たちは信じています。



