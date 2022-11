[株式会社 OSM International]

六本木 蔦屋書店にて行われた’47 GARELLY 「Fun and Fans」スペシャルトークショーを’47オフィシャルサイトにて11月末まで限定公開 <サインキャップを2名様へプレゼント>









2022年10月に六本木 蔦屋書店にて開催された「’47 GALLERY」。

ボストン・レッドソックスの本拠地”フェンウェイパーク”周辺で始まり、長年MLB、特にボストン・レッドソックスと共に成長を遂げ、歴史を歩んできたスポーツ・ライフスタイル・ブランド「'47(フォーティーセブン)」が、MLBのライセンスキャップのバリエーションを披露したギャラリーは、数少ない公式ライセンスブランドの1つとして認知され、他にはないその豊富なバリエーションを多くのお客様へお楽しみいただける機会となりました。









その中のスペシャルイベントとして実施された「’47 Presents ~Fun and Fans~ スペシャルトークショー」。

抽選で限定30名様がご招待され開催されたこちらのトークショーには、平成の怪物と呼ばれ、元ボストン・レッドソックス投手として活躍後、現在は報道ステーションのスポーツキャスターを務めている松坂大輔さんをお招きし、テレビ朝日アナウンサーの清水俊輔さんとのトークセッションをたっぷりとお届けしました。





現在ボストンと東京の2拠点で生活をされている松坂大輔さんだからこそ分かるボストンの街の話やそこでの過ごし方などプライベートなお話から、レッドソックスでの秘話や今だから聞く事の出来る裏話、メジャーリーグや好きな球場の話といったスポーツファンが満足できる内容まで、盛りだくさんの内容となりました。

その他、松坂さんが愛用するキャップやキャップのこだわり、'47についての話題までも、充実したお話がたくさん伺えています。







そちらのトークショー動画・ノーカット版をこの度期間限定で公開!

ご覧いただいた方には、松坂大輔さんからのサイン入りプレゼントが抽選で当たるチャンスもあります。

「松坂大輔氏スペシャルトークショー」は、’47オフィシャルサイト・TOPページバナーよりご覧いただけます。



■'47 Presents Fun and Fans 松坂大輔氏スペシャルトークショー

https://www.47brand.co.jp/special/talk_show_privilege/

■公開期間

2022年11月4日18時~11月30日24時

■プレゼント

動画を視聴された方の中から2名様に松坂大輔氏のサインキャップをプレゼント

※応募方法はYouTubeの概要欄をご覧ください







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-10:16)