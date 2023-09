[株式会社Haru]



ペット用品ブランド「HaruPet(ハルペット)」を提供する株式会社Haru(本社:東京都港区、代表取締役:張 溶桓)は、9月6日(水)~10月3日(火)の約1ヶ月間、大丸東京店でPOP UP STOREを開催します。





期間中は、発売開始わずか1年間で累計売上5億円を記録したnelloペットドライルーム(R)を始め、新発売のペット用おやつ『My Haru』やペットケアグッズなどHaruPetの商品を展示販売します。





SNSで話題のHaruPet商品が勢揃い!



POP UP STORE開催概要

開催期間:2023年9月6日(水)~10月3日(火)

営業時間:10:00~20:00

場所:大丸東京 9階 イベントスペース









ペット同伴入店が可能!愛犬と一緒にドライルームのお試し体験

大丸東京店はペットの同伴入店が可能です。

実際にnelloペットドライルーム(R)を体験し、驚きの仕上がりを実感ください。

尚、ペット同伴の際はペットケースに入れ、他のお客様のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。

食品衛生上、食品を取り扱う売場・レストラン・喫茶室・ベビー休憩室へのご同伴はご遠慮ください。

また、ペットの種類や大きさによっては、ご同伴をお断りする場合もございます。





国内・外セレクトブランド商品が勢揃い!

HaruPetペットグッズのPOP UP STORE限定で、大人気ペットブランドの商品を特別販売いたします。



【BITE ME (バイトミー)】



「 BITE ME (バイトミー) 」 は、韓国で人気のペットライフスタイルブランドです。

‟私達より6倍も早く進むペット達の時間を6倍の幸せで満たせるように!”

という思いからBITE MEはスタートしました。

楽しさ満点なおもちゃ、お散歩を盛り上げてくれるリードなど「可愛い」があふれる人気アイテムをお届けします。



【Now & Fountain(ナウ アンド ファウンテン)】



「 Now & Fountain(ナウ アンド ファウンテン)」 は、素材やディティールにまで妥協しない国産ラグジュアリー・ブランドです。

家族の一員であるペットだからこそ、「こだわり抜いた上質なものを着けてあげたい」

と感じているあなたに。

むせにくい仕様やペットの負担を極力軽減するため体にフィットするデザインを追求。

今までの本革アイテムの常識を覆す、「軽い」「柔らかい」 を重視した肌触りの良さ。

こだわりのMade in JAPANブランドです。



【hozi(ホジ)】





hozi は、機能性と耐久性こそがデザインの本質と考えています。

基本に忠実であること、流行に左右されないことでhozi だけの感性を築き上げます。

持続可能な世の中のために良質な素材のヴィーガンレザーを厳選し、より合理的な工程ですべての動物と人間がいつまでも満足できる実用的な製品を作り続けます。





数量・期間限定3つの特別キャンペーン

期間中は、下記のプレゼントキャンペーンを実施。

・新発売のペット用おやつ『My Haru』購入でオリジナル巾着

・ペット家電nelloペットドライルーム(R)を購入で総額2万円相当のペットグッズ

・HaruPet公式Instagramフォローでペットシャンプーやグルーミングスプレーのミニボトル



HaruPetについて

お客様からの多大な反響をいただいたペット家電「nelloペットドライルーム(R)」を始め、ペット用シャンプーやグルーミングスプレー、ブラシなど様々なペット用品を発売し続けているペット用品ブランド「HaruPet」。

今回、HaruPetでは初めてのPOP UP STOREの開催となり、たくさんのお客様に弊社の商品を直接ご紹介できる事大変嬉しく思っております。

9月6日~10月3日までの約一カ月間開催しておりますので、是非とも足をお運びください。



製品・リリースに関する問い合わせ

株式会社Haru

http://haru-tokyo.com/

東京都新宿区住吉町2-10ソフィアM7階

メール:sales@haru-tokyo.com

受付時間:平日AM10:00~PM5:00



HaruPet /nelloペットドライルーム(R)等の詳細は、下記よりご確認ください。

https://haru-pet.jp/shop

Instagram

https://www.instagram.com/harupet_japan/

LINE

https://lin.ee/yrc1Tp5



