~先輩社員には、ミュージシャンや海外在住ママも!制約があっても、新たな挑戦をしたい“両利き”人材を募集!~



「成熟企業を両利きの組織に変える」をミッションに、企業のイノベーション創出や新規事業創造を支援するmichinaru株式会社(本社:東京千代田区、代表取締役 菊池龍之)は、michinaru創設来、初の採用活動となる「ワケあり人材採用」を開始します。本活動は、何らかの制約や事情を抱えているものの、面白くて、チャレンジングな仕事をしたいと考える"両利き"人材を募集するものです。新規事業創造という企業の未知なる挑戦に伴走し、共にmichinaruの会社創りに参画くださる方からのご応募をお待ちしております。











『ワケあり人材採用』を通じて michinaruが解決したい世の中の不(課題)



今、働く人の中には、働く時間や場所の制約を受けている人が一定数存在します。リモートワークや働き方改革の一般化により、改善はみられるものの、スキルや意欲があっても制約があるというだけで選択肢が狭まってしまい、結果としてキャリアチャレンジに消極的になってしまうという課題は解消されないまま残っています。

SDGs(持続可能な開発目標)の一つとして、政府が推進する「ディーセント・ワーク(働きがいのある人らしい仕事をする)」の実現に向けては、雇用形態による待遇格差の解消や多様な働き方を選ぶことのできる選択肢を増やすことに加え、意欲ある人材への挑戦機会の提供や働きがいを持った人材の創出が重要であると考えています。

こういった課題に対して、我々michinaruは「働く時間や場所に制約があっても、面白くて、チャレンジングな仕事がしたい」と望む方へ「やりがいを持って働ける仕事環境や挑戦機会」を提供したいと考えています。また「仕事に情熱を傾け、働きがいを持った人材を増やす」ことで、政府が掲げるディーセント・ワークの推進に加え、自社にとっての「多様な知識や経験、スキルを持った人材による事業成長の実現」という、三方よしを実現したいと考えています。



『ワケあり人材採用』募集概要



michinaruが定義する「ワケあり人材」とは、時間や場所などの制約によって普通の働き方ができないワケがある、それでも未知なる新しい挑戦をしたいワケがある!という想いや意志を持った方々です。

制約があるからと定型化された仕事や役割をこなすことに不完全燃焼感を感じていらっしゃる方や新たな仕事や役割に挑戦してみたいが、制約があるからとおよび腰になっている方はいらっしゃいませんか。

弊社には、パートナーの海外赴任に伴って、働く場所に制約はあるけれど、これまでのスキルや経験を活かして、キャリアと家庭の二兎を追う“両利き”の社員や趣味という枠を超えて没頭したいライフワークがあり、仕事と音楽をANDで貪欲に追求する“両利き”の社員が働いています。「未知なるところに道が成る」そんなみなさんからの応募(挑戦)をお待ちしております。



〈 募集概要 〉











『ワケあり』社員紹介(実際にmichinaruで働く、ワケありメンバーをご紹介します)



先輩社員1:ミュージシャン × 会社員の両利きキャリア:若林 純(Jun Wakabayashi)





michinaru株式会社に新卒1期生として入社。入社後は、クリエイティブ担当として、オウンドメディアやSNSの企画・運用を担うとともに、クライアントパートナーとして、企業の新規事業創造に伴走。ミュージシャンとしての経歴を持ち、自身のユニット「お風呂でピーナッツ」でギタリストとして活動しながら、様々なアーティストのプロデュースを行う。自身の“2足の草鞋”生活を綴った「ミュージシャンと新入社員の両立って出来るのか?」には多くの反響が寄せられました。





note ミュージシャンと新入社員の両立って出来るのか? https://note.com/_j_u_n/n/n1c057f6dc820



先輩社員2:海外在住(ベトナム) × 広報PRパーソンの 両利きキャリア:東 加菜(Kana Azuma)





ベトナム(ホーチミン)在住。大学卒業後、人事コンサルティング会社にて大手企業の人材育成や新規事業の立ち上げに従事。2016年 パートナーの海外赴任に帯同し、オーストラリア(シドニー)で仕事と子育てを経験。2022年 家族とともに渡越し、フルリモートで同社の広報・マーケティングを担当。ワークライフブレンドな日常をクーリエ・ジャポンをはじめ各種メディアで発信。2023年2月からはHRオンライン(ダイヤモンド社)で「両利きのキャリアのススメ」と題した連載を担当。写真は、ベトナムの伝統衣装アオザイ。



30代40代のミドル社員が身につけたい“両利きのキャリア”とは何か?

https://diamond.jp/articles/-/317052





ご応募いただく皆様へ(代表取締役社長 菊池 龍之 Tastuyuki Kikuchi)





michinaru には「Hatch Our Potentail!」というスローガンがあります。「人や組織の眠っている底力を引き出だそうぜ!」という意味です。「事業を創る」と「組織を変える」というイノベーション支援を通じて、成熟企業の底力を引き出すと同時に、michinaru にジョインしてくれるメンバーの可能性も最大限引き出し、共に事業を育てていきたいと思っています。音楽と仕事、家族と仕事など、どちらかでなく、どちらも本気で取り組みたい。んな OR でなくANDの両利きキャリアを選択したい方との出会いを熱望しています。ご応募お待ちしております。







報道関係者の皆さま( ご取材可能なエピソード )





・本採用を通じて解決したい社会課題や実現したいビジョン(代表インタビュー)

・“両利き”の働き方を実践する、社員のインタビュー

・キャリア自律に関する支援企業および自社での取り組み事例

・海外からのフルリモートワーク事例



■michinaru株式会社(https://michinaru.co.jp/)

設立 :2020年4月30日

代表名 :菊池 龍之

事業内容 :新事業創出支援・人材採用支援・キャリア自律促進支援 ・リーダーシップ強化支援

所在地 :東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F

ミッション :Hatch Our Potential ! -未知なる扉を開ける挑戦者で溢れる世の中に-

事業を創る人と組織をテーマに語るミチナルラジオ:https://michinaru.co.jp/radio/note

(ミチナル新規事業研究所) :https://note.com/michinaru



