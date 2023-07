[株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ]



株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ(代表取締役社長:豊福 力也、以下「オリエンタルランド・イノベーションズ」)は、雇用不安なき成長社会の実現を目指し、PEO 型人材サービスを展開する株式会社エヌエフエー(代表取締役:大崎 玄長、以下「エヌエフエー」)に出資いたしましたので、お知らせいたします。









◇エヌエフエーについて



エヌエフエーは、米国等で普及している雇用モデルであるPEO(Professional Employer Organizationの略称で日本語では「習熟人材雇用組織」とも訳す)を独自にアレンジした「日本版PEO」を展開する、新しいタイプの総合人材サービス事業者です。自社研修センター内で従業員の長期就業の場を確保することで、雇用安定機関としての役割を担うと同時に、人材のスキルアップを図りつつ必要に応じて就業先に派遣をしています。派遣人材の安定就業を実現し、派遣先にとっては柔軟に習熟人材を活用できる「日本版PEO」モデルの構築を通じて、「雇用不安なき成長社会」の実現に向けて事業を推進しています。



企業名:株式会社エヌエフエー

代表者:大崎 玄長

設立:2006年10月2日

事業内容:1.総合人材サービス(人材派遣・人材紹介・人材教育・委託・請負)

2.PEO構築戦略による雇用インフラ事業 他

企業URL:https://www.nfa-g.com/



◇出資の目的



エヌエフエーは、非正規雇用の増加を背景とした労働者を取り巻く不安定な雇用環境に対し、独自のPEO型人材サービスを通じて課題解決に取り組む企業です。エヌエフエーの事業は、経済の持続的発展と雇用や社会の安定化に寄与すると考えており、我々が目指す「夢・感動・喜び・やすらぎ」に寄与する新規事業創出のきっかけとして検討を進めるため、出資を決定いたしました。



◇各社代表よりコメント



・エヌエフエー

代表取締役 大崎 玄長氏



この度、資本参画いただきましたことを大変嬉しく思います。オリエンタルランド・イノベーションズ様は「ヒトやモノの可能性をちょっとでも大きく」し「それぞれが活躍できる場所や機会の提供」を重視されておられます。我々エヌエフエーは、企業理念「This Company is Needs For You! あなたにとって必要な会社」を掲げながら、PEO 型人材サービスを通じて、雇用機会の創出と人材の習熟度向上を図っている会社であり、大きなシンパシーを感じております。今後とも「雇用不安なき成長社会」の実現に向け、PEO 型人材サービスをさらに推進すべく、一層精進してまいります。



・オリエンタルランド・イノベーションズ

代表取締役社長 豊福 力也



この度は出資の機会を頂戴し、大変嬉しく思います。人材の流動性や働き方が多様化するなかで、新しい人材派遣の形にチャレンジされているエヌエフエー様に出資させていただきました。大崎様の人懐こいお人柄が、着実に事業推進されている大きな原動力だと認識しております。エヌエフエー様の成長に貢献できるよう微力ながら伴走してまいります。



< 株式会社オリエンタルランド・イノベーションズ >



株式会社オリエンタルランド・イノベーションズは、新規事業創出を目的にベンチャー企業等への出資を行う会社(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)です。ベンチャー企業が持つイノベーションをもたらす技術やアイデアと、オリエンタルランドグループが持つ資源を融合することで、社会を取り巻く課題の解決や、株式会社オリエンタルランドの企業理念である「夢・感動・喜び・やすらぎ」のある社会作りに寄与する事業創出活動を行います。

企業 URL:https://www.oli.olc.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/09-22:40)