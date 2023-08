[BAUM]

「Forest Bathing with BAUM ~ 肌と心が、深呼吸する森」



「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン&マインドブランド「BAUM(バウム)」は2023年9月2日(土)から9月3日(土)まで、LIFORK原宿にてブランド初となるPOP UPイベントを開催いたします。

まだ暑さの残る9月最初の週末、原宿で清々しい森林浴体験をお届けするBAUM初のPOP UPイベント。木々を通り抜けて辿り着いた先に広がるのは、清々しい風を感じる森。

BAUMは、あなたを森林浴に誘い感性を解放します。









BAUMの森では3つの香りからお好きなものを選んでいただき、森林浴美容(R)︎や、心を整えるひとときの「森のリトリート」を体験いただけます。

また、会場ではBAUMistによる肌と心をととのえる森林浴美容(R)️体験をご紹介の上、ご自身に合うスキン&マインド製品のご提案を行う他、ご自宅でゆったりとBAUMを体感いただけるサンプルスキンケアセットを配布いたします。



BAUM POP UP 森林浴体験

PLOROGUE…

樹木の香りは、日々を美しく調律する、森の中の深呼吸。深い森の中を歩く。眩い木漏れ日、ざわめく木立の音。目を閉じて静かに深呼吸をする。心がほどけていく・・・。



■BAUM FOREST

夏の疲れが出てくる頃。BAUMの森に一歩踏み入れ、清々しい森の香りを感じ、深呼吸をしながら肌と心をリフレッシュしませんか?

■森林浴美容体験(R)︎

まるで森林浴をしているかのような気持ちで、心と身体のリズムを整え、深く肌がうるおっていくスキン&マインド体験。いつものスキンケアを森林浴時間へと変えてくれる心地よさをご紹介します。

■ひとときの「森のリトリート」体験

都会の喧騒から離れ、裸足で芝生を感じながら、そっと目を閉じ、深い静寂の森で、ほんのひとときのリトリートへご案内いたします。



BAUM POP UP サンプルプレゼント

バウムのスキンケアを試せる充実のサンプルセット。

化粧液と4種のモイスチャライザー、新製品のナイトマスクの

合計9包をお試しいただけます。





■対象者:ご来場のお客様

■内容:スキンケアサンプル 9包セット

ハイドロ エッセンスローション サンプル 4包

モイスチャライジング オイル サンプル 1包

モイスチャライジング エマルジョン サンプル 1包

モイスチャライジング クリーム サンプル 1包

オイルコントロール エマルジョン サンプル 1包

アロマティック スリーピングマスク サンプル 1包





<BAUM POPUP イベント概要>

Forest Bathing with BAUM ~ 肌と心が、深呼吸する森

期間:2023年9月2日(土)11時~19時

2023年9月3日(日)11時~18時

場所:LIFORK原宿

東京都渋谷区神宮前一丁目14番30号WITH HARAJUKU 3F

公式サイト:https://www.baumjapan.com/baum/selections/2023/0821_forest-bathing-with-baum.html





<BAUMについて>

「樹木との共生」をテーマに掲げる、スキン&マインドブランド「BAUM」(製造販売元:エトバス)は2020年6月に誕生しました。「樹木がくれる、美しい世界のはじまり」をメッセージに、樹木の恵みを余すところなく受けとり、感謝し、樹木資源を未来につないでいくブランドとして、全化粧品の90%以上を自然由来の成分で構成。商品パッケージ、店頭においてもサステナブルな循環を意識した選択をしてまいります。

公式サイト: www.baumjapan.com

公式Instagram: https://www.instagram.com/baum_global/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-18:16)