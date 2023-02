[株式会社新神戸ホールディング]

ANAクラウンプラザホテル神戸(総支配人:アンドレアス・ボッテガ、所在地:神戸市中央区)は、1月6日(金)から2月26日(金)まで金・土・日曜・祝日の限定で開催している「STRAWBERRY BUFFET “AS MANY AS YOU WANT”~ストロベリーブッフェ あまおうスイーツをお好きなだけ」につきまして、大変ご好評を頂いていることから4月30日(日)まで開催期間を延長いたします。





毎年大人気のストロベリーブッフェ。

今年はいちごの王様「博多あまおう」をふんだんに使ったスイーツをご用意いたしました。

毎年大人気のタルトは『あまおうタルト』として登場。また、かわいいひとくちサイズの『あまおうショートーキ』、あまおうのやさしい酸味とクリーミーなチーズがマッチした「いちごのレアチーズ」など、バラエティー豊かなメニューをお楽しみいただけます。また、ホテルメイドの上質なセイボリーに加え、そのままお召し上がりいただける厳選された旬のいちごを2種類ご用意しております。お誘いあわせの上、ぜひお越しくださいませ。







「STRAWBERRY BUFFET “AS MANY AS YOU WANT”

~ストロベリーブッフェ あまおうスイーツをお好きなだけ」について



【メニュー例】

スイーツ:あまおうタルト、あまおうショートケーキ、あまおういちごのムース、あまおうバスクチーズケーキ、あまおうロールケーキ、いちごのフリーフロー、いちごのバウムクーヘン、いちごのティラミス、いちごのカヌレ、いちごのドーナッツ、いちごのブリュレ、いちごのチョコレートケーキ、ストロベリーチュロス、いちごのアイスなど

セイボリー:サンドイッチの盛り合わせ、トマトとモッツァレッラチーズのピンチョス、マカロニグラタン、カルボナーラ、ビーフカレー、但馬鶏の炊き込みご飯 など





【概 要】

会場:ANAクラウンプラザホテル神戸 4階「カジュアルダイニング ザ・テラス」

開催日:2023年1月6日(金)~4月30日(日)の金・土・日曜・祝日

時間:ランチタイム 11:30am~3:00pm (L.O. 2:30pm) ※90分制

料金:大人 ¥6,500 / 6~12歳 ¥4,500 (税金・サービス料込)

ご予約・お問い合わせ: TEL 078-27-1163

URL: https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/topics/strawberry-buffet-2023/



※状況により営業時間・記載内容は変更する場合がございます

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください

※食材の入荷状況により、メニュー等が変更となる場合がございます

※大人1名様につき5歳以下のお子様は2名様まで無料

※写真はイメージです



