[株式会社DalcomSoft Japan]



株式会社DalcomSoft Japanは、スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成され、数多くの人気ボーイズグループを輩出しているアーティスト集団・EBiDANの公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR EBiDAN』を、2023年秋にサービス開始を決定したことをお知らせいたします。



『SUPERSTAR EBiDAN』は、超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・さくらしめじ・ONE N' ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienelが所属するEBiDANの公式リズムゲームです。



世界初のEBiDAN公式リズムゲーム『SUPERSTAR EBiDAN』を通じて、各グループ歴代の曲からファンなら誰もが知っている人気曲まで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。

さらに、本アプリだけでしか鑑賞できない、数々の撮りおろし写真や映像もお楽しみいただけます!



■『SUPERSTAR EBiDAN』のサービス開始を舞台上で発表!さらに各グループからコメントも。



8月12日に国立代々木競技場 第一体育館にて行われた、EBiDAN所属のアーティストが一堂に会するライブイベント『EBiDAN THE LIVE UNIVERSE 2023』では、公演中にEBiDANメンバーより『SUPERSTAR EBiDAN』のサービス開始に関する情報を発表しました。さらに、各グループからはアプリのサービス開始に向けてのコメントも届いており、期待が高まっています。



メンバーコメント

■超特急/リョウガ

ちょうど僕もEBiDANの公式ゲームがなかったことに憤りを禁じ得なかったところなのだよ。

各グループのリズムゲーとか絶対面白いやつやないかい。

こりゃ廃課金不可h…、ケ゛フンケ゛フン

身を滅ぼさない程度に、共に適度に遊びましょう(^o^)



■M!LK/塩崎太智

あのSUPER STARに、ついにEBiDANが進出する日が来るとは、、、!

ということはM!LKも、そしてボク塩崎も現れるということですね!!!

EBiDANファンも、み!るきーずも、僕と一緒にハマりましょ!

じゃ、次はゲームで会いましょうか!



■SUPER★DRAGON/池田彪馬

今回はゲームという形で僕たちの音楽を届けられるのがとても楽しみです!

ゲームもEBiDANの魅力的な音楽も是非楽しんでください!



■さくらしめじ/高田彪我

EBiDANと言えば音楽、音楽と言えば音ゲー!

待望のオリジナルリズムゲームが登場します!

あなたの好きな曲で!好きなメンバーで!リズムゲームを楽しめます!

数々のメンバーを集めてみてください!

ぜひお楽しみにっ!!

僕もやっちゃうぞっ!



■ONE N’ ONLY/NAOYA

EBiDANの公式ゲームが出るということで、EBiDANの勢い止まりませんよー!!

これはやらない以外の選択肢がないですね。

是非腱鞘炎にならない程度に沢山やり込んでくださいな^ ^



■原因は自分にある。/大倉空人

僕もゲーム好きとして"リズムゲーム”に触れたことがあって、その時に思ったのは、一見難しそうに見えますし、他のゲームに比べたら始めるのには一歩踏み出せない部分があるかなと思いますが、"リズムゲーム"の魅力は「ハマったら抜け出せない」部分かと思います。その中毒性が"挑戦したい""もっと上手くなりたい"と言う気持ちになると思っています。

僕みたいなゲーム好きにはたまりません!!凄く嬉しいです!!



■BUDDiiS/FUMINORI

今回、ゲームアプリ「SUPERSTAR EBiDAN」が始まるということで、とても嬉しい気持ちでいっぱいです!!!

僕たちの楽曲で遊んでもらえるなんて、はじめてのことなのでワクワクが止まらないです。

僕たちも早くプレイしたいので、凄く待ち遠しいです。

みなさまも是非楽しみにしていてください!



■ICEx/中村旺太郎

EBiDANの音ゲーが出る!って聞いた時、「うおぉぉぉおまじかぁぁぁぁしゃあぁぁぁ」と驚きと嬉しさで爆発しました。

EBiDANの先輩の名曲が音ゲーとして楽しめるなんて最高。楽しみでしかたがない。オールクリア目指す他ない。とりあえずイメトレ。おっけ完璧。僕たちICExの楽曲もお見逃しなく!皆さん乞うご期待!



■Lienel/高桑真之

EBiDANの先輩グループやLienelの曲がリズムゲームになって登場します!

自分もゲームが大好きなので極めたいと思います。

皆さんも一緒に楽しんでください!



会場で公開されたプロモーション映像はこちら:https://youtu.be/JP5htGs8xVY



EBiDANの公式ゲームを長らくお待ちいただいたファンの皆様の熱い想いが形になります!

『SUPERSTAR EBiDAN』のサービス開始が目前に迫っています。EBiDANの魅力溢れる楽曲とともに、リズムゲームの興奮と感動を共有しましょう。



待望の『SUPERSTAR EBiDAN』の詳細については近日中に公開予定です。



◆『SUPERSTAR EBiDAN』概要

タイトル 『SUPERSTAR EBiDAN』

ジャンル リズムゲーム

対応OS iOS/Android

配信日 2023年秋

価格 基本無料(アプリ内課金あり)

著作権表記 (C)SDR inc. / DALCOMSOFT JAPAN. All rights reserved.



◆株式会社DalcomSoft Japanについて

株式会社DalcomSoft Japanは、「SUPERSTAR SMTOWN」、「SUPERSTAR JYPNATION」、「SUPERSTAR YG」「SUPERSTAR LAPONE」などグローバル人気アーティストの音楽をリズムゲームで楽しめるSUPERSTARシリーズを展開しているDalcomSoft社(韓国)の日本法人です。SUPERSTARはシリーズ累計8,800万ダウンロード(2023年8月現在)を達成しており、世界で最もダウンロード数が多いリズムゲームの一つです。

より多くのお客様に音楽とエンタテインメントの楽しさを広げてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/13-10:46)