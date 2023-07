[WORLD ENTERTAINMENT合同会社]

Netflixシリーズ「Sweet Home -俺と世界の絶望- シーズン2」で視聴者たちに会う予定のソン・ガン、一足早く来日!





Netflixシリーズ「Sweet Home -俺と世界の絶望- シーズン2」で視聴者たちに会う予定のソン・ガン

の『SONG KANG 2023 FANMEETING IN JAPAN ~BY YOUR SIDE~』開催決定した。







ソン・ガンは2017年日本漫画を原作としたtvNドラマ「カノジョは嘘を愛しすぎてる」でデビューを果たし、その甘いマスクと186cmの高身長で「マンガから出てきたような男」とも呼ばれ、一躍注目を集めた。





そして、『Sweet Home-俺と世界の絶望-シーズン1』や『わかっていても』、『恋するアプリ Love Alarm』、『気象庁の人々: 社内恋愛は予測不能?!』などで、日本でも絶大な人気を集めている。





去年、韓国俳優初「NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE」カバーに続き、

今年は「Numero TOKYO」特別版カバーを飾るなど、その人気を証明した。





『SONG KANG 2023 FANMEETING IN JAPAN ~BY YOUR SIDE~』は2023年9月18日、NHKホールにて開催される予定だ。





<<公演概要>>

【公演名】

『SONG KANG 2023 FANMEETING IN JAPAN ~BY YOUR SIDE~』



【日時】

2023年9月18日(月・祝日)

1部 OPEN 13:00 / SHOW 14:00

2部 OPEN 18:00 / SHOW 19:00





【会場】NHKホール

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット価格】

FC会員:¥10,000(税込)

一般: ¥12,100(税込)

※4歳以上チケット必要。未就学児のみでの入場不可。





【主催】 NAMOOACTORS / WARNER MUSIC KOREA / WORLD ENTERTAINMENT





【券売スケジュール】

FC先行:8月4日(金)12:00~8月20日(日)23:59

ローソン先行:8月22日(火)12:00~8月27日(日)23:59

一般発売日:9月2日(土)10:00~ 9月10日(日)23:59





【公演に関するお問い合わせ】

サンライズプロモーション東京

0570-00-3337 平日12:00~15:00 (※土日祝休業)





■ソン・ガン ジャパンオフィシャルファンクラブサイト

https://song-kang.jp/





■関連リンク

ソン・ガンInstagram https://instagram.com/songkang_b

日本公式Twitter https://twitter.com/SONGKANG_JP



