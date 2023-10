[フォルダ株式会社]

10月24日(火)の発売日には、渋谷でのサンプリングイベントとXプレゼントキャンペーンも同時開催!



炭酸総合ブランド「VOX(ヴォックス)」を展開するフォルダ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保山 直貴)は、2023年10月24日(火)にCBD10mg配合のリラクゼーションドリンク「VOX RELAXATION」を発売いたします。

これまでベーシックシリーズ・プロフェッショナルシリーズを展開してきた炭酸総合ブランドVOXが、今度はサポートシリーズとして新たなラインアップを発売。“あまくない、無糖リラクゼーション。”をキーワードとした新時代の攻めのリラクゼーションドリンクで、自分好みのリラックスタイムをぜひ体感してみてください。

また発売日には「渋谷・三千里薬品 神南店前でのサンプリングイベント」&「 X(旧Twitter)プレゼントキャンペーン」も同時開催。誰よりも早く“攻め”のリラクゼーションが試せる絶好の機会をお見逃しなく!



■VOX公式ブランドページ

https://www.vox.jp/



■VOX公式X

@vox_spark









ABOUT VOX RELAXATION ―あまくないキレのあるリラクゼーション―





Sports・Music・Fashion・Artの4つのカルチャーを中心とした様々な文化とともに共創するVOXが、今度はあらゆる人々を“あまくないリラクゼーションドリンク”でサポート。シトラスベースのフレーバーがほのかに香る炭酸水は、仕事に没頭したいオンタイムに就寝前のリラックスタイムと、あらゆる人々のあらゆるムードに寄り添います。



1. 気になる糖質・糖類は0g

日々なんとなく感じる重さの原因にもなる糖質の過剰摂取。砂糖も甘味料も不使用のVOX RELAXATIONは、飲みたいときに気軽に飲めるリラクゼーションドリンクです。



2. カフェイン・着色料・保存料ゼロ

ノンカフェインのVOX RELAXATIONは、就寝前やカフェインの摂り過ぎが気になるときにも最適。着色料や保存料も不使用と、リラクゼーションを追求したレシピです。



3. ほのかに香るオリジナルフレーバー

VOX RELAXATIONのフレーバーは、リラックスムードに寄り添うシトラスベース。弾ける炭酸の中にほのかに香るシトラスが、新感覚のリラックスへと誘います。





VOX RELAXATIONの利用シーン

・気持ちを整えたい仕事の合間のブレイクタイムに

・仲間と一緒に楽しむクリエイティブな時間に

・一人で集中したい、没頭したいときに

・読書や映画鑑賞などの自分時間に

・のんびり過ごすオフの日のドリンクとして

・飲めない方や、飲みたくない日のお酒の代用として

・就寝前のリラックスタイムに



What is CBD ―ワンショットの強炭酸とCBDで攻めのリラクゼーションへ―





余裕のない毎日のサポートとして、ウェルネス産業を中心に注目を浴びるCBD(カンナビジオール)。CBDはヘンプに含まれる成分カンナビノイドのひとつですが、VOX RELAXATIONには有機化学合成された非大麻由来のCBDを使用。一気に飲み干すワンショットの強炭酸とCBDが、攻めのリラクゼーションへと導きます。



■安心・安全な有機化学合成CBDを使用

VOX RELAXATIONで使用する有機化学合成CBDは、HACCP認証に基づいた運用を行う工場で製造。第三者機関での成分分析の実施や原材料及び製造工程の確認も実施しているため、本製品には違法成分THCの含有リスクは一切なし。食品衛生法第4条で定義される「食品」に該当する安心・安全な成分です。



■製品概要





Event announcement ―サンプリングイベント & Xプレゼントキャンペーン―





1. 渋谷スクランブル交差点でサンプリングイベントを開催!

VOX RELAXATIONの発売日には、いち早く攻めのリラクゼーションが体感できるサンプリングイベントを開催。その場でVOX公式Xアカウントをフォローしてくれた方に、VOX RELAXATION 1本とVOXオリジナルステッカーなどが入ったトライアルセットをプレゼントいたします。



キャンペーン概要

■日程:2023年10月24日(火)

■場所:渋谷スクランブル交差点近く「三千里薬品 神南店」前

■時間:午後(13:00過ぎを予定)~サンプリング製品がなくなり次第終了

※雨天・荒天の場合は中止の可能性もございます





2. 渋谷スクランブル交差点でサンプリングイベントを開催!

オフラインでのサンプリングイベントに遭遇できなかった方は、VOXの公式Xアカウントに投稿される応募者全員プレゼントキャンペーンをチェック。VOX RELAXATIONが約1ヶ月楽しめるWチャンスもあります。





キャンペーン概要

■キャンペーンタイトル:

#VOX_RELAXATION 誕生!

応募者全員にプレゼントキャンペーン



■キャンペーン期間:

2023年10月24日(火)17:00~ 10月30日(月)23:59



■賞品:

VOX公式オンラインストアで使えるトライアルクーポン【応募者全員】

VOX RELAXATION 1ケース(30缶入)【10名様】



■応募方法:

<応募者全員プレゼント>

(1)VOX公式Xアカウント「@vox_spark」をフォロー

(2)対象ポストに記載されたキャンペーンURL「https://www.vox.jp/lp/cp006/」をクリック!

(3)応募フォームに必要事項を記入

(4)VOX公式オンラインストアで使えるトライアルクーポンのコードが発行されます



<リポストでWチャンス!>

(1)VOX公式Xアカウント「@vox_spark」をフォロー

(2)対象ポストをリポスト!

(3)10名様にVOX RELAXATION 1ケース(30缶入)をプレゼント。当選者の方にはXダイレクトメッセージでお知らせします

※当選日までにフォローを外されるとご連絡ができなくなるためご注意ください



▼キャンペーン特設サイトも併せてご確認ください

https://www.vox.jp/lp/cp006/



ABOUT VOX ー第3のシリーズが登場ー





Sports・Music・Fashion・Artの4つのカルチャーを中心とした様々な文化とともに共創する炭酸総合ブランドVOXでは、5つのラインアップを展開するベーシックシリーズと、限界ギリギリまで炭酸ガスを充填したアルミ缶タイプのプロフェッショナルシリーズをこれまでに販売。10月24日よりサポートシリーズの第一弾としてローンチするVOX RELAXATIONは、「CHANGE YOUR LIFE」をブランドメッセージに掲げる VOXの世界観を一層広げます。







フォルダ株式会社

東京・渋谷に本拠地を置く、2006年創業のベンチャーメーカー。自社工場をはじめ全国にサプライチェーンを築き、プロダクトのコンセプトから流通まで一貫したブランド開発を行っています。





< 会社概要 >

企業名:フォルダ株式会社

代表者:代表取締役 久保山 直貴

本社所在地:東京都渋谷区渋谷3-10-15

設立:2006年

資本金:1000万円

従業員数:36名(2023年4月時点)

コーポレートサイト: https://folda.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-19:16)