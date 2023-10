[サトウ食品]

~サトウのごはん 1年分を贈呈する、 ニアピンコンテストも実施~



サトウ食品株式会社(本社 / 新潟市、代表取締役社長 / 佐藤 元、以下「当社」)は、2023年10月19日(木)~22日(日)にアコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ(千葉県)にて開催される、PGA TOURトーナメント「ZOZO CHAMPIONSHIP」に、Premium Partner(プレミアムパートナー)として協賛することを決定いたしました。

当社の協賛は、2021年大会から継続して3回目となります 。





「ZOZO CHAMPIONSHIP」は、日本で開催される唯一のPGA TOURトーナメントであり、歴代優勝者には、タイガー・ウッズ選手や松山英樹選手が名を連ねるなど、開催を重ねるごとに大きな盛り上がりを見せており、数々のドラマが生まれた大舞台に、今年も世界トップクラスの選手たちが一堂に会します。 5年目の開催となる今年は、初年度(2019年)開催以来、4年ぶりに観客動員数制限やマスクの着用、観戦中の声出し制限がない大会となりますので、本来のPGA TOURならではの緊張感と熱気に溢れた大会となることが期待されます。



また、指定練習日となる10月17日(火)に「ZOZO CHAMPIONSHIP2023 Par 3 Contest by サトウ食品」と称した、ニアピンコンテストを開催いたします。出場選手の帯同キャディーからエントリーを募る競技で、優勝者には「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ」1年分を贈呈いたします。実際に試合が行われるコースの16番ホールを舞台として大会開催を盛り上げていきます。



当社は、スポーツ選手たちの体づくりとエネルギー源である「食」の分野でお役に立ちたいという思いを起点として、スポーツ振興のための活動に積極的に取り組んでおり、「ZOZO CHAMPIONSHIP」への協賛を通じて、日本のゴルフ界のみならずスポーツ界全体が活性化し、世界トップクラスの選手たちが織りなすスーパープレーが多くの方々に勇気と感動を与えてくれるものと期待しております。



当社は、引き続き、様々なスポーツ振興へのサポートを通じ、豊かな社会の実現に向けて社会貢献と地域の活性化に取り組んでまいります。



<今年度大会の特徴>

今年度の「ZOZO CHAMPIONSHIP」は、2022年~2023年のFedExCupポイントリストの上位選手に加え、日本ゴルフツアー機構賞金ランキング上位 8名、「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」の優勝者(金谷拓実選手)、そしてスポンサー推薦選手 9名を含む計78名で構成されます。大会の様子は世界200以上の国と地域で放送され、日本ではテレビ朝日系列地上波、BS朝日、ゴルフネットワークで放送されます。また、ライブ配信およびオンデマンド配信はゴルフネットワークプラス、U-NEXTでご覧いただけます。

賞金総額は 850万ドルとなり、優勝者には 500FedExCupポイントが付与されます。



<「ZOZO CHAMPIONSHIP」大会概要>

■大会名:ZOZO CHAMPIONSHIP

■開催コース:アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ

■開催期間:2023年10月19日(木)~22日(日)

■競技方法:72ホール・ストロークプレー、予選カットなし

■賞金総額:850万ドル ※500FedExCupポイント(優勝者)

■主催:株式会社ZOZO、PGA TOUR

■共催:日本ゴルフツアー機構(JGTO)

■主管:PGA TOUR

■大会公式サイト: https://zozochampionship.com/



<「ZOZO CHAMPIONSHIP2023 Par 3 Contest by サトウ食品」概要>

■コンテスト名:ZOZO CHAMPIONSHIP2023 Par 3 Contest by サトウ食品

■開催コース:アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ 16番ホール(Par3)

■開催日:2023年10月17日(火)

■競技方法:当日エントリー希望した出場選手の帯同キャディーによるニアピンコンテスト

■賞品:「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ」1年分





以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/09-15:46)