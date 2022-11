[株式会社伸び代]









【アメリカのマイアミで何が行われているか?】

東京都千代田区神田にアトリエ兼ギャラリーのスタジオを運営している田中拓馬は現在アメリカで活動しております。この11月はニューヨークに始まりマイアミへ移動しました。

マイアミはアートの街として有名で、世界No1のアート展覧会「アートバーゼル」が毎年12月に開催され、世界中の富裕層がプライベートジェットで集結するなど、特に12月はアートで大変盛り上がります。

この街で、11/29~来年2/13まで、田中拓馬の大型作品(縦194cm×横324cm)などが展示されます。

雑誌「VOGUE」でアート担当を務める「レイチェル・ヴァンセレット」氏が指揮する、マイアミの街中心部の「The Wall Art Gallery」にて田中拓馬作品の展示会がスタートしました。



【The Wall Art Gallery とは?】

Facebookオーナーのマーク・ザッカーバーグのinvestment funds所有の建物1階、約4,000スクエアフィートのロケーションがいい場所にあるギャラリーです。



【 RACHEL VANCELETTE レイチェル・ヴァンセレット 氏】







レイチェル氏は田中拓馬の現在のビジネスパートナーであり、今回マイアミの展示会は彼女なくしては実現しませんでした。レイチェル氏は、雑誌「VOGUE」でのアート担当を始め、サザビーズインスティテュートオブアートでも特別講師を務めたり、ジェフリー・ダイチの元で仕事されたりとアート業界に人脈の深い方です。



【田中拓馬 マイアミ展覧会へ出品の4作品】



Title: Money covers all over the world, 2022 Size: 194cm×324cm (194cm×162cm 2 pieces)





Title: I remember my home town,2022 Size: 162cm×162cm







Title: Human Sushi, 2022 Size: 130cm×162cm



Title: SKUL, 2022 Size: 100 x 100 cm



【現代美術家 田中拓馬 略歴】





1977年東京都江戸川区生まれ。

早稲田大学卒業後、弁護士を目指すが二度の司法試験不合格で体調を崩し、そのリハビリのために絵を始める。

当時、路上でパフォーマンスをしていた大道芸人「ピーター・フランクル」に声をかけヒントを得て、当時住んでいた浦和の路上で作品の販売を始める。1枚1,000円という破格の値段とポップな画風が高評価を受け、徐々に注目されていく。今では、1枚100万円を超す作品もお客様にお届けする。



2008年日本テレビ系列おしゃれイズム背景画制作

2012年ART TAKES TIMES SQUAREのコンペ3万6千人の中から選ばれタイムズスクエアで作品が電光掲示板に投影される(記念本にも掲載)

2010年中国上海個展

2012年中国上海個展

2013年中国上海個展

2014年中国上海個展

2015年NY・Chashamaギャラリーで個展を開催

2018年生前のアンディ・ウォーホール、サルバドール・ダリらと交流のあったRobert Duponttwinに作品が認められエージェント契約を結ぶ

2018年イギリス国立アルスター博物館に作品「Blue Rose」が収蔵 ◆上記写真(新聞に掲載される)

2018年BBCラジオ(英国)出演

2018年田中拓馬スタジオオープン

2020年Forbs Indiaフォーブスインディアに特集記事が掲載される

「The Art that is Bringing the world closer togethe」

2021年Yahoo!FinanceヤフーファイナンスにてArt Car(車にペインティング)の記事が掲載



【テレビ埼玉の番組「マチコミ」にて、田中拓馬コーナー「あーと丸かじり」が現在放送中!!】





11/16放送 第6回あーと丸かじり ニューヨーク編



毎週水曜日16時間半からテレビ埼玉の人気番組「マチコミ」の中で、田中拓馬のコーナー「あーと丸かじり」が現在放送されています。水曜日のパーソナリティは「デビット伊東」さん。ニューヨークに渡った田中拓馬に軽やかに突っ込みを入れる場面もありました。

来年1月まで、残り6回の放送があり、マイアミでの様子や絵画コレクターとの会話など、いろんな場面が放送されます。こちらの様子はYouTubeチャンネルTakuma Tanakaに随時アップしてきますので、ぜひお楽しみ下さい!









