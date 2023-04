[インプル]

このたび株式会社インプル(本社:札幌市中央区、以下「当社」)は、ベトナムIT人材に関する育成サービスを運営するNiX Education(本社:ベトナム ハノイ。以下「NiX社」)と資本業務提携を実施しましたのでお知らせします。





1.資本業務提携に至った経緯

昨年10月、当社はNiX社とベトナムの高度グローバルIT人材を確保するネットワーク構築を目的とした業務提携に関する基本合意書を締結しました。その後、本契約に向けた調整を行う中で、更なる強固な関係構築の必要性を感じ、本資本業務提携に至りました。



2.資本業務提携による効果

本資本業務提携は、当社の事業基盤とNiX社の独自性のあるIT人材に関する育成サービスを組み合わせることで、両社の事業拡大に加え、ベトナムおよび日本の経済の活性化を図ることを目的としています。



今後、当社とNiXは、お互いの強みを生かし、両国間でのITや教育分野において革新的なサービスやソリューションを提供することで、今までにない新たな付加価値を創出し、社会貢献を果たしてまいります。具体的には、以下のような取り組みを予定しています。





日本・ベトナム間でのグローバル人材の育成および安定的な優秀なIT人材の確保



NiXは、ベトナム国内の教育機関と連携し、当社独自の指導教員付きの講座を開設する。本講座による産学連携を通じたプロジェクトを行うことで、ベトナムの学生を在学期間内(約2~3年)に当社グループが求めるITスキル及び日本語レベルの水準に達するグローバル人材の育成が可能になる。

当社は、入社後に行う新卒研修期間およびコストを削減でき、また入社後即戦力として活躍できる高度グローバルIT人材を安定的に確保することが可能になる。



上記より、当社は顧客に対して高度グローバルIT人材を活用した付加価値の高いサービスを継続して提供できる体制を実現する。



3.当事会社の概要

【NiX社の概要】

会 社 名: NiX EDUCATION.,JSC

設 立 日: 2022年1月28日

所 在 地: 5階NICビル、7Ton That Thuyet, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

代 表 者: 代表取締役 Nguyen Trong Nghia

事業内容: 教育その他、就職コンサルティング、ジョブ紹介事業、労働者供給・管理など



【当社の概要】

会 社 名: 株式会社インプル

設 立 日: 2011年6月23日

所 在 地: 北海道札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5

代 表 者: 代表取締役 西嶋 裕二

URL : https://www.impl.co.jp

事業内容: ブロックチェーンなどの先進技術を用いたスマートフォンアプリ、ウェブシステム、プロダクト開発及びオフショアサービスの運営



【Alobridge社の概要】

会 社 名: Alobridge Co., Ltd.

設 立 日: 2019年4月

所 在 地: 5F, ICON4 Building, 243A De La Thanh St., Lang Thuong Ward, Dong Da Dist., Ha Noi, Vietnam

代 表 者: 西嶋 裕二

URL : https://www.alobridge.com/

事業内容: スマートフォンアプリ、ウェブシステムの受託開発、運用保守



<参考>

2022年10月31日「NiX Educationとの業務提携に関する基本合意のお知らせ」

https://www.impl.co.jp/news/969/



