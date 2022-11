[株式会社TOKYO BASE]







株式会社 TOKYO BASE が展開する、セレクトショップ「STUDIOUS」にて、digital "street" company, yutori が展開するアパレルブランド「9090(ナ インティナインティ)」と、2022 年 11 月 18 日(金)に発売予定の Nintendo Switch ソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』に登 場するポケモンたちを中心としたアイテムを発売。昨年の『POCHAMA×9090』コレクションに続き、今回は第二弾の取り組みになっており、「ピカチュ ウ」と、新ポケモンの「ニャオハ」、「ホゲータ」、「クワッス」がプリントされたフーディーをはじめ、スカジャンやデニムパンツ、小物など含め計 9 型をリリース。11 月 12 日(土)より STUDIOUS 公式オンラインストア、STUDIOUS 3rd 原宿店、パルコ名古屋店、ルクア大阪店、及び、 YZstore 9090、9090store Official APP にて販売を開始します。



1.【9090 Pokémon Collage Logo Sweat】

COLOR :BLK,GRY,SCARLET,VIOLET / SIZE : M,L,XL / PRICE ¥24,200(tax in)

2 種類のカレッジロゴを異なる刺繍でコラージュしたスウェット。『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』をボディカラー・刺繍の色味で表 現。裾のタグには伝説のポケモン「コライドン」「ミライドン」が表現されている。 バックには Pokémon ロゴ、左袖口には 9090 ロゴとモンスターボールを組み合わせた Pokémon コレクションロゴが刺繍で表現されている。





2.【9090 Pokémon Half Zip Fleece】

COLOR :BLK,NVY / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥15,400(tax in)

フリース・ナイロン生地を用いたハーフジップフリース。フロントポケット、裾のドローコードなど機能性に優れた一着。Pokémon ロゴ、9090 ロゴはそ れぞれ刺繍で施し、右下ポケットのタグ、身頃のピスネームはそれぞれ Pokémon コレクション仕様となっている。



3.【9090 “Koraidon & Miraidon” Souvenir Jacket】

COLOR :BLK / SIZE : M,L,XL / PRICE : ¥24,200(tax in)

新伝説ポケモンのコライドン・ミライドンがフロント・バックに刺繍されたベロアスカジャン。裏地はキルティングされており保温性に優れた仕様となっ ている。



4.【9090 “Pikachu” Hoodie】

COLOR:BLK / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥13,200(tax in)

ピカチュウと NINETY を刺繍とプリントで表現したフーディー。フード部分には Pokémon ロゴ、左袖口には 9090 ロゴとモンスターボールを組み合わせ た Pokémon コレクションロゴが刺繍で表現されている。



5.【9090 “Nyahoja” Hoodie】

COLOR:OLIVE / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥13,200(tax in)

新ポケモンのニャオハと NINETY を刺繍とプリントで表現したフーディー。フード部分には Pokémon ロゴ、左袖口には 9090 ロゴとモンスターボールを 組み合わせた Pokémon コレクションロゴが刺繍で表現されている。



6.【9090 “Hogator” Hoodie】

COLOR:WINE RED / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥13,200(tax in)

新ポケモンのホゲータと NINETY を刺繍とプリントで表現したフーディー。フード部分には Pokémon ロゴ、左袖口には 9090 ロゴとモンスターボールを 組み合わせた Pokémon コレクションロゴが刺繍で表現されている。



7.【9090 “Kuwassu” Hoodie】

COLOR:BLU / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥13,200(tax in)

新ポケモンのクワッスと NINETY を刺繍とプリントで表現したフーディー。フード部分には Pokémon ロゴ、左袖口には 9090 ロゴとモンスターボールを 組み合わせた Pokémon コレクションロゴが刺繍で表現されている。





8.【9090 Knit Cap】

COLOR :Monster Ball,Super Ball,Hyper Ball / SIZE : FREE / PRICE : ¥5,940(tax in)

モンスターボール・スーパーボール・ハイパーボールのカラーをニットキャップのカラーで表現。 それぞれオリジナルデザインのワッペンが配されている。



9.【9090 “Pikachu” Washed Denim】

COLOR :BLK,BLU / SIZE : M,L,XL / PRICE :¥12,100(tax in)

ピカチュウの尻尾をバックポケットにプリントしたワイドシルエットのデニムパンツ。フロントには Pokémon ロゴが刺繍され、革パッチは Pokémon コ レクションオリジナル仕様に。



10.【9090 Pokémon Shoulder Pouch】

COLOR :BLK / SIZE :FREE / PRICE : ¥5,500(tax in)

9090 ロゴとモンスターボールを組み合わせた Pokémon コレクションロゴがプリントされたポーチ。



11.【9090 Pokémon Rubber Keychain】

PRICE : ¥1,650( tax in )

9090 ロゴとモンスターボールを組み合わせた Pokémon コレクションロゴをラバーキーホルダーに落とし込んだ。 背面には Pokémon ロゴがプリントされている。



12.【9090 Pokémon Sticker Pack】

PRICE : ¥1,650( tax in )

Pokémon コレクション仕様の 6 種類のステッカーが入ったステッカーパック。



(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.



■販売概要

<オンライン販売>

販売日:11 月 12 日(土)12:00~

販売場所 ・STUDIOUS 公式通販サイト 特設ページ

URL:https://studious.co.jp/shop/e/e229090/(※11/12 公開予定)

・YZstore 9090

URL:https://yz-store.com/collections/9090

・9090Official APP iPhone をお持ちの方

URL:https://apps.apple.com/jp/app/9090/id1581423139

・9090Official APP Android をお持ちの方

URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.app9090storeyutori



<店舗販売>

販売日:11 月 12 日(土)

販売場所:STUDIOUS MENS 3rd 原宿店、パルコ名古屋店、ルクア大阪店



■STUDIOUS(ステュディオス)

「日本発を世界へ‐from JAPAN to THE WORLD‐」をコンセプトに TOKYO ブランドにこだわりリアルクローズなモードスタイルを提案していくセレクト ショップ。どの都市にもない TOKYO の独自性を、世界へ向けて発信していく。

STUDIOUS ONLINE STORE : https://studious.co.jp

Twitter: https://twitter.com/STUDIOUS_JP(@STUDIOUS_JP)

Instagram : https://instagram.com/studious_official(@studious_official)

https://www.instagram.com/studious_mens/ (@studious_mens)

Facebook : https://facebook.com/STUDIOUS.JP(@STUDIOUS.JP)



■ 9090(NINETY NINETY)

国内 No.1 古着メディアがプロデュースする、ストリート系ブランド。「肩肘張らない生意気さ」をコンセプトに、90 年代のユースカルチャー をリバイバルしたデザインやカラーアイテムを展開。完売で入手困難、ポップアップの行列、話題のタレントやブランドとのコラボなど、90 年 代の裏原を彷彿とさせる仕掛けで、10~20 代の男女を中心に圧倒的な支持を集める。

Instagram:https://www.instagram.com/9090s_/

Twitter:https://twitter.com/9090_store



