イベントブースではCMキャラクターのパクソンフンさんのスペシャルコメント動画が公開!さらに豪華プレゼントがもらえるTwitterキャンペーンや会場限定お得な定期便も



株式会社Qvou(兵庫県神戸市 社長:久保龍太郎)が提供している、シリカなどのミネラルが多く含まれている霧島天然水「のむシリカ」は、グローバルZ世代に最も人気の高いK-POPショーや韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバル『KCON JAPAN 2023』の公式ドリンクに決定しました。







■美容意識が高いKカルチャーファンの若年層やその親世代に「のむシリカ」を

コロナ禍を経て、現在は第四次韓流ブームと言われているほど、若年層からその親世代までK-POPや韓国ドラマを中心に韓国のカルチャーやエンタメの人気が高まっています。また、韓国は美容大国としても知られており、そういったKカルチャーファンは美容感度が比較的高いと考えられます。「のむシリカ」は、シリカなどのミネラルが多く含まれており、日々不足しがちな栄養素を手軽に摂取することのできる水で、美容や健康に気遣う人におすすめです。今春より話題の韓国俳優・パクソンフンさんを新CMキャラクターとして起用しており、より美容意識の高いKカルチャーファンの方々に「のむシリカ」をお試しいただきたいという想いから、今回『KCON JAPAN 2023』の公式ドリンクとなりました。

当日は、「のむシリカ」公式SNSをフォローしていただくと、先着で1日1000名様に「のむシリカ」をプレゼントします。イベントブースでは、パクソンフンさんが出演する新CM「のむシリカ『パクソンフン』篇」を放映するほか、パクソンフンさんの会場限定スペシャルコメント動画も公開します。



のむシリカ「パクソンフン」篇 15 秒

YouTube URL:https://www.youtube.com/watch?v=MR6Z5JE9y5M



■会場限定お得に「のむシリカ」を購入できる定期便や豪華プレゼントがもらえるTwitterキャンペーンを開催

会場限定で、「のむシリカ」を2箱購入すると半額になるお得な定期便もご案内します。「のむシリカ」が気になっている方は必見です!



さらに、当日「のむシリカ」公式Twitterアカウント(@nomusilica)をフォロー&リツイートしていただくと、抽選で「のむシリカ」を化粧水にした「シルクミスト」、または、一滴の水も含まない*、高級ヘッドスパサロン発ヘアケアシリーズ「Kuu Aqua free series」ギフトボックスがもらえるキャンペーンを開催します。

*原料として水を含まない処方





■『KCON JAPAN 2023』について

KCONはグローバルZ世代で最も人気のあるK-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、2012年から136万人以上の観客を集め、Kカルチャーを牽引する役割を果たしてきました。 特に昨年にはパンデミック以降、2年ぶりにオフラインイベントを再開し、韓国、アメリカ、サウジアラビア、日本からオン・オフライン上で合計3,015万人の観客を集め、名実共に世界最大級のKカルチャーフェスティバルとして グローバルファンを迎えています。



<『KCON JAPAN 2023』開催概要・詳細>

開催日時:2023年5月12日(金)~14日(日)

開催場所:幕張メッセ

主催:CJ ENM 企画:Mnet 制作:PROMAX 運営:DISK GARAGE

公式ホームページ:https://kconjapan.com

公式Twitter:@kconjapan

公式Instagram:@KCONJAPAN

公式Youtube:KCON official



■ 霧島天然水「のむシリカ」について

霧島天然水「のむシリカ」は、数百年という歳月をかけてミネラルをたっぷりと吸収した宮崎県霧島連山で採水された、奇跡の天然水です。人工的に添加された体に吸収されにくいミネラルではなく、大自然の力により溶け出した豊富な天然のミネラルが含まれています。また、シリカの含有量だけでなく、炭酸水素イオンやサルフェートなど、現代人が不足しがちなミネラルも豊富に含んでいます。

https://www.nomu-silica.jp/



商品名:のむシリカ(ナチュラルミネラルウォーター)

原材料名:水(鉱水)

内容量:500ml

販売者:株式会社Qvou 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20

採水地:宮崎県小林市

注文専用ダイヤル:0120-555-777(365日24時間)

※2Lボトルも販売しています



【「のむシリカ」売上好調の3つの理由】

1. 昨今の健康意識の高まりから水に対する意識が向上、更に水は成分で選ばれる時代へ

人間が健康を保つために必要な水分の摂取量は1日1.5~2リットルとされている中で、健康のための水分補給に水は欠かせない存在として捉えられていますが、最近では飲料水にも様々な商品が現れ始め、採水から商品化までの処理の過程や、硬水・軟水の違い、含まれるミネラル含有量など、商品ごとに特徴が異なります。既に欧米ではペットボトルの飲料水を買う際に成分表を見て商品を選ぶトレンドがあるとも言われており、世間の飲料に対する健康意識は年々高まってきています。これに加え「のむシリカ」は、直近での新型コロナウィルスの影響による巣籠需要を受けて、2022年上期は昨年対比135%の売り上げとなりました。





2.体に必須のミネラルである“シリカ”が豊富に含まれている

“シリカ”は、二酸化ケイ素とも表現されるミネラルの一種で、主に皮膚や髪、骨などに含まれている体にとって必須のミネラルです。体内での“シリカ”の働きは、コラーゲンやヒアルロン酸などを結び付けて肌の質を維持する効果や、組織同士を強くつなげる働きを持ち合わせており、髪や爪だけでなく、骨密度や血管の弾力を保つ役割も担っています。“シリカ”は生まれたときから体内に一定量存在しているものの、体内で生成することができないため、年齢を重ねるごとに量が減少してしまい、30代を過ぎたあたりから生まれたときの約半分以下の量になる(※)ことが分かっています。「のむシリカ」は数多くあるシリカ水の中でも、シリカが豊富に含まれている飲料水です。

※出典:Biochemistry of Silicon and Related Problems



3. ミネラル含有量が高いにも関わらず、中硬水で飲みやすい

「のむシリカ」はシリカの含有量のみでなく、炭酸水素イオンやサルフェートなど現代人が不足しがちなミネラルも多く含んでいます。一般的にミネラルが多く含まれるほど硬度が高くなり飲みにくさを感じますが、「のむシリカ」は中硬水なので飲みやすく、毎日美味しく飲んでいただけます。



