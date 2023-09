[HORIJUKU株式会社]

HORIJUKU株式会社(東京都港区、代表取締役:堀鉄平、以下「HORIJUKU」)は、全国の海を最前列で味わえる贅沢な別荘「UMITO」シリーズにて、神奈川県横須賀市秋谷の秋谷海岸に展開します。







この度、HORIJUKU株式会社は、全国の海を最前列で味わえるスモールラグジュアリーな別荘「UMITO」シリーズを、新たに神奈川県横須賀市秋谷の秋谷海岸前へ展開します。

今回は新しく完成する別荘を「NEXT UMITO 秋谷」と称してご紹介いたします。



NEXT UMITO 秋谷





NEXT UMITO 秋谷は神奈川県の逗子駅から車で23分、秋谷海岸の最前列に建設される新築の別荘です。近辺にはかながわの景勝50選にも選ばれている「秋谷の立石」や「長者ヶ崎海岸」など、多数の名所が存在する好立地に位置しています。完成は2024年の12月を予定しています。





紹介ページ :https://umito.jp/next/akiya/

資料請求 :https://q.c-rings.net/?enq=q2A0UGJbymw%3d&prms=yFUSh0Fwzbc%3d

お問い合わせ:https://umito.jp/contact/



美しい湘南の海を望める数々のビーチスポット





NEXT UMITO 秋谷の周辺には、美しい海を望める海岸が複数点在しており、それぞれの海岸で違った感動を体験することができます。



秋谷・立石海岸



秋谷・立石海岸はかながわ景勝50選の一つである「秋谷の立石」だけでなく、江の島や富士山を一望できる昔ながらの景勝地です。周辺にはレストランもあり、美しい海と夕日を眺めながら食事を楽しめます。



久留和海岸



美しい入り江となっている横須賀屈指のサンセットビーチです。小さな入り江の比較的込み合っていないローカルスポットで、大切な人と静かな時間を過ごすことができます。素足で歩いても心地よいほど砂がきめ細かいのが特徴的です。



長者ヶ崎・大浜海岸



長者ヶ崎海岸はかながわの景勝50選にも選ばれている名所です。沖には江の島、湘南海岸、富士山、伊豆の連山が並ぶ美しい展望を望めます。海水浴場としても人気のエリアで、南側に広がる大浜海岸はバナナボートやウェイクボートなど、マリンスポーツを楽しむことのできるエリアとして賑わっています。



紹介ページ :https://umito.jp/next/akiya/

資料請求 :https://q.c-rings.net/?enq=q2A0UGJbymw%3d&prms=yFUSh0Fwzbc%3d

お問い合わせ:https://umito.jp/contact/



UMITOの仕組み





「UMITO」シリーズは、別荘とホテルのメリットを組み合わせた新しい仕組みの別荘です。



別荘として使いたい分だけ購入可能

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10日単位からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能です。自分が使いたいときに使う悠々自適な別荘での暮らしを送ることができます。



使っていないときはホテルとして貸し出し

使っていないときにはホテルとして貸し出され、収益を得ることができます。ホテルとしての運営や建物の管理はホテル運営会社が行います。



相互利用できる別荘がどんどん増えていく

本プレスリリースでご紹介したUMITOをご購入のお客様は、沖縄のUMITO PLAGE The Atta Okinawaなど他のUMITOシリーズにも宿泊できます。UMITOはこれから全国に展開していきますので、新しい相互利用施設にもご注目ください。









公式サイト :https://umito.jp/

資料請求 :https://q.c-rings.net/?enq=q2A0UGJbymw%3d&prms=yFUSh0Fwzbc%3d

お問い合わせ:https://umito.jp/contact/







HORIJUKUについて





HORIJUKU株式会社は「海と共に暮らす」をコンセプトにしたスモールラグジュアリーホテルを沖縄、熱海、伊豆に展開しております。

全国各地のビーチリゾートに用地を取得しており、現在新規に開発中です。

また、不動産投資で土地から自分で建物を建築する一人デベロッパー養成プラットフォーム「堀塾」を運営しています。

これまでに東京都心に100棟以上の新築RCマンションの建築を塾生が進めています。



会社概要





会社名 :HORIJUKU株式会社

代表者 :堀鉄平

本社所在地:東京都港区六本木4丁目6-3 HORIJUKU PLACE THE TOKYO

電話番号 :03-6277-6771

URL :https://corp.horijuku.co.jp



UMITOシリーズ販売に関するお問い合わせ先





HORIJUKU株式会社

担当部署:カスタマーサクセス事業部

info-cs@horijuku.jp

お問い合わせの際には、下記についてご記載いただくようお願いいたします。

・氏名 ・連絡先(電話番号、メールアドレス) ・企業名 ・お問い合わせ内容



