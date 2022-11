[thatgamecompany, Inc.]

~4,000人以上と同じ画面で同時接続し感動を共有する、これまでにない音楽体験を~



thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、「アナと雪の女王2」以降注目を集め、ケイティ・ペリーやビリー・アイリッシュなど世界のセレブも虜にするノルウェー出身のシンガー・ソングライター「AURORA(オーロラ)」とコラボレーションし、ゲーム内にて世界中の人々と感動を共有できるバーチャルコンサートを2022年12月9日(金)より開催いたします。本リリースではコンサートの詳細をお知らせします。







映画や他のアートのように、ゲームには感情を揺さぶれる可能性があると信じているSkyが挑戦する今回のバーチャルコンサートでは、4,000人以上のプレイヤーと同じ画面で同時接続し感動を共有するという、これまでにない体験を提供するため、独自のゲームエンジンを開発しました。



ゲーム内のライブ会場でコンサートを鑑賞するだけではなく、ゲームの物語と連動し、オーロラの楽曲にインスパイアされたユニークな音楽の旅へと皆様をお連れし、「Runaway」、「All is Soft」、「Warrior」、「The Seed」など、AURORAのヒット曲とともに、これまでにない体験をお届けします。



コンサートは、12月9日13時30分(日本時間)The Game Awardsでのオープニングセレモニー直後より45分に渡って開催されます。また17時からは4時間毎に1月2日まで連日開演いたします。これまでSkyをプレイしたことがない方も、簡単にご参加いただけます。ゲーム内のコンサート会場では、新しいキャラクターとの出会い、感情表現の習得、AURORAにインスパイアされた楽器の演奏、AURORAに導かれる瞑想体験など、新たな機能をお試しいただけますので、是非コンサートが始まる前に会場に行き、お楽しみください。



また、今回のコンサートは現在ゲーム内で開催中のシーズンイベント『AURORAの季節』のクライマックスとして開催されます。事前にクエストをお楽しみいただくと、コンサートでの感動体験がより大きなものになるかと思いますので、是非シーズン中にプレイいただけますと幸いです。





コンサートについて



本コンサートでは、4,000人以上と同じ画面で同時接続し感動を共有する、これまでにない音楽体験をお届けします。ゲーム内のライブ会場にてお楽しみいただくことに加え、ゲームの物語と連動し、オーロラの楽曲にインスパイアされたユニークな音楽の旅へと皆様をお連れします。

【コンサート専用特設サイト】http://thatskygame.com/ja/aurora











2023年2月17日(金)に来日単独公演も決定!「AURORA」について







ノルウェーのベルゲンのフィヨルドと山の中で育ったオーロラ(AURORA)は、ケイティ・ペリーやビリー・アイリッシュらを虜にする、北欧ポップスのシンガー・ソングライター。2016年にリリースされ、壮大なポップアートとエレクトロポップを取り入れたデビュー・アルバム『All My Demons Greeting Me As A Friend』は数々の音楽メディアから称賛を受けて、本国ノルウェーのアルバムチャートで初登場1位を獲得。

2018年サプライズでリリースされたEP『Infections of a Different Kind』では、32もの聖歌隊とフィーチャーした「It Happened Quiet」やトリップホップに影響をうけた「Churchyard」などで音楽の幅を広げた。2019年の『A Different Kind Of Human』は近年の社会問題として取り上げられる「生物学的危機」と世に蔓延していく「個人至上主義」を問題視した作品で、その話題性から更なる注目を浴びる。2019年公開の映画『アナと雪の女王2』では声優を務め、劇中歌「イントゥ・ジ・アンノウン」にもフィーチャリング参加。2020年公開のアカデミー賞ノミネーション映画『ウルフウォーカー』では挿入歌「Running With The Wolves」を制作・歌唱。2019年に行った初来日ツアーは即日完売し、日本での凄まじい人気ぶりも見せる。日本の熱いファンの思いに応え、2021年9月開催のSUPERSONIC出演のために再来日を果たし、2023年2 月 17 日(金)にはファン待望となる来日単独公演を豊洲PIT にて開催予定。さらに、来日を記念したCDアルバムもリリースを予定している。

【来日公演公式サイト】https://www.creativeman.co.jp/event/aurora2023





AURORAの季節(オーロラの季節)について



AURORAとのコラボレーションとなる今回のシーズンイベントでは、AURORAの楽曲が運ぶ、精霊たちの苦悩と喪失、そして希望の物語をお届けします。プレイヤーが体験できるクエストやテーマアイテムの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.thatskygame.com/ja/news/gather-in-the-song-of-season-of-aurora/

シーズントレーラーは以下よりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=0ZGiyZnmWJA











『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは



「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switchで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計1億6千万(2022年3月)を突破しており、 2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞しました。 2022 年 12 月には PlayStation 版の配信が決定しており、今後ますます Sky の世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。



【公式ウェブサイト】 https://www.thatskygame.com/ja

【Twitterアカウント】 https://twitter.com/thatskygameJP(@thatskygameJP)

【Instagramアカウント】 https://www.instagram.com/thatskygamejp/(@thatskygamejp)





thatgamecompany



thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現できるエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-14:46)