女性ホルモンによる心身の不調を改善する医薬品『命の母』を製造販売する小林製薬株式会社(本社:大阪市、社長:小林章浩 以下、小林製薬)と、医師や専門家による信頼性の高い情報とサービスを提供する株式会社TRULY(トゥルーリー)(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:二宮 未摩子 以下、TRULY)は、法人向けの健康経営プログラムの事業展開を目的に協業を開始いたします。

両社がもつ知見を活かして“更年期”や“生理”に悩む女性従業員をサポートするサービスを開発し、2024年春の発売を目指します。







NHKの調査※1では、女性の更年期離職による経済損失は年間約4,200億円にものぼり、同じく女性特有の月経随伴症状(生理痛やPMSなど)に関しても、経済産業省の調査※2で年間約4,900億円との試算がされています。

これから開発を進めるサービスでは、女性が働きやすい職場環境の整備を通じて、企業の活性化(生産性向上や業績向上)と、女性活躍推進を進める日本社会全体の発展に貢献してまいります。



※1 NHK「更年期と仕事に関する調査2021」

※2 平成31年 経済産業省ヘルスケア産業課「健康経営における女性の健康の取り組みについて」





<健康経営プログラムのイメージ>









<小林製薬について>





小林製薬は、「“あったらいいな”をカタチにする」をコーポレートブランドスローガンとし、これまでにない新市場を創造することで、人と社会に「快」を提供してまいりました。



女性特有のお困りごとを解決するフェムケア製品も数多く手掛けており、中でも『命の母』は明治36年に誕生し、今年で120周年を迎えるロングセラーブランドです。女性の心と体の健康に50年寄り添うことを目指し、生理・PMSを含む血の道症の不調を改善する「命の母ホワイト」、更年期の症状に「命の母A」、更年期の症状と肌に

「命の母メグリビ」、更年期後にも続く不調に「命の母アクティブ」など、ライフステージにあわせて選べるラインナップを展開しています。



女性ホルモンによる心身の不調は千差万別であることから、2021年には「命の母AIお悩み相談」を開発。ご自身のお悩みを入力いただくと、「命の母」の研究で培ったビッグデータとマッチングし、監修医によるアドバイスや、自分にあった商品の提案が受けられるサービスです。月2万人以上が利用し、大変ご好評をいただいております。



命の母ブランドサイト:https://www.kobayashi.co.jp/brand/inochinohaha/





(左から)

販売名:女性薬 命の母ホワイト (第2類医薬品) 効能・効果:月経痛、月経不順

販売名:女性保健薬 命の母A (第2類医薬品) 効能・効果:更年期障害、血の道症

販売名:メグリビa (第2類医薬品) 効能・効果:体力中等度以下で、皮ふがあれてかさかさし、ときに色つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症:更年期障害

販売名:女性保健薬 命の母アクティブ (第3類医薬品) 効能・効果:更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する次の諸症状:腰痛、肩こり





<TRULYについて>





「更年期を、いい変化のチャンスに。」TRULYはオトナの男女の不調に寄り添う、フェムテックカンパニーです。これまで閉ざされてきた更年期やホルモンによる悩みや不調に向き合い、一人ひとりに寄り添うサービスを提供し、男女が理解し合える社会を目指します。





法人向けサービスである「TRULY for Business」は、女性医師監修のチャット型ラーニングと、医師・専門家にラインで手軽につながれるチャット相談のパッケージ。ホルモンによる心身の不調についてのリテラシー向上と、いつでも相談できる心の寄りどころとして、心と体の両方から働く人をサポートします。

TRULY for Business: https://www.biz.truly-japan.co.jp/







TRULYの公式メディアサイトでは、更年期、フェムテック、性やパートナーシップなどに関しての医師や専門家による信頼性の高い情報や、リアルな体験談や相談事例など、オトナの男女に向けた正しい情報を無料で発信しています。

メディア内「セルフチェック」では人には相談しづらい、更年期、デリケートゾーン、性に関する項目を簡単にチェックするだけで、今の自分の状態や悩みを知ることができます。

TRULYメディアサイト:https://truly-japan.com/

TRULYコーポレートサイト:https://www.truly-japan.co.jp/



