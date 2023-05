[株式会社トゥーコネクト]

高性能空気清浄機Airdog 医療施設応援キャンペーン 第2弾



株式会社トゥーコネクト(本社:東京都港区、代表取締役:柗浦好紀)は、高性能空気清浄機「Airdog(エアドッグ)」を通じ、これからのマスクレス環境をサポートするため、医療施設を対象とした「医療施設応援キャンペーン」を2023年5月8日(月)よりスタート致します。







【キャンペーン詳細ページ】

https://www.toconnect.co.jp/news/article/237-1920320427.html?input_index=1



浮遊ウイルスを99.9%除去※2可能な高性能空気清浄機 「Airdog(エアドッグ)」は、発売以来多くの方々にご愛用頂いております。その中でも全国10,000か所以上の医療施設で導入されており、来院される方々や働くスタッフの皆さまの日々の環境改善に活用頂いております。今後マスクレスへと変わりゆく環境で、不安を感じる方もいらっしゃる中、医療従事者および多くの方々により安心して施設をご利用頂けるよう、思いを込めて下記キャンペーンを実施いたします。

「Airdog Xシリーズ」は待合室・診療室・処置室などの広い空間に、「Airdog mini portable」は受付や個室などパーソナルな空間の空気質改善をサポート致します。



【キャンペーン概要】

■名称:医療施設応援キャンペーン 第2弾

■期間:2023年5月8日(月)~6月30日(金)※申し込み受付分

■対象:医療関連施設(病院・クリニック・歯科・調剤薬局)

■内容:対象の医療関連施設において、高性能空気清浄機AirdogのXシリーズを2台購入ごとに、『Airdog mini portable(エアドッグミニ ポータブル)』のマットブラック(36,800円相当)1台をプレゼント

※プレゼント品は予告なく変更になる場合があります

■対象商品:

・Airdog X3D(参考価格:99,000円)

・Airdog X5D(参考価格:132,000円)

・Airdog X8Pro(参考価格:330,000円)

※上記いずれか2台購入でAirdog mini portable(マットブラック)1台プレゼント



■ご注文方法:下記条件をご確認の上、申し込みフォーム又はお電話にてお申し込みください。

1.銀行振込(前払い)の場合:申し込みフォームに必要事項をご記入ください。追って法人担当よりご連絡させていただきます。

2.クレジットカード・代金引換の場合:お電話にて承ります。



【申し込みフォーム】https://www.toconnect.co.jp/contact/corporate_customers_input.html

【お電話】0120-124-449(通話無料・24時間受付)



【Airdog Xシリーズ スペック】









※ 「エアドッグおすすめスペース」とは室内の使用人数や家具などの障害物などを考慮し、より短時間で空気清浄するためのおすすめスペースです。

※ 密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります。

※ X5DはX5sを、X3DはX3sを用いた試験結果です。空気清浄能力についてX5DはX5sと、X3DはX3sと同等となります。



※1 X5D:キレイな空気とは、試験対象物質(タバコ煙粒子)を含まない清浄空気のことであり、清浄空気供給量はChina GB/T18801‐2015 Air Cleane規格により外部機関(Vkan Certification & Testing Co.,Ltd.)で試験して得られたCADR値に基づいた数値より算出した清浄空気の供給量を示す。AHAM規格に基づく数値ではありません。X3D:キレイな空気とは、試験対象物質(タバコ煙粒子)を含まない清浄空気のことであり、清浄空気供給量は、AHAM規格により外部機関(PSB Singapore)で試験して得られたCADR値に基づいた数値より算出した清浄空気の供給量を示す。いずれも部屋の高さを2.4m として算出

※2【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment 【試験対象】粒子物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm) 【試験空間】30㎥ 【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較 【試験結果】X5D:0.0146㎛の粒子を42分で99.9%以上除去〈2016A483〉 X3D:0.0146㎛の粒子を30分で99.9%以上除去〈NCSA-2019A-0076〉



■Airdog(エアドッグ)とは:

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許取得※1を用いた世界初の「TPAフィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの6分の1より細かい0.0146μmの微細粒子を99.9%以上除去※2いたします。集塵フィルターは水洗いができフィルターの買替えは不要、ランニングコストもかかりません。確かな空気清浄能力とメンテナンスの簡単さから、全国10,000か所以上の医療施設や教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。



※1:米国特許番号:US9868123B2/US9735568B2

※2:密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30㎥【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です



【Airdog公式サイト】 https://airdogjapan.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/08-13:46)